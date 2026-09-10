AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchi
AQSh transport vaziri Shon Duffi mamlakat kosmik sanoatini rivojlantirish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Unga koʻra, qoʻshma Shtatlar 2035 yilga kelib yillik kosmik parvozlar sonini 10 ming taga yetkazishni maqsad qilgan. Ushbu tashabbus muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, Amerika kosmodromlari har kuni oʻrtacha 27 tadan ortiq, yaʼni har 53 daqiqada bitta raketani fazoga yoʻlga qoʻyishi kerak boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻta ulkan maqsadga erishish uchun AQSh Transport vazirligi tijorat kosmik sohasini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan maxsus dasturni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Yangi dastur byurokratik toʻsiqlarni qisqartirish, litsenziyalash va tartibga solish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirish hamda infratuzilmani tezkorlik bilan kengaytirishni nazarda tutadi.
Ambitsiyali rejalar va keskin oʻzgarishlarVazir Shon Duffi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida 2035 yilga borib yillik kosmik parvozlar sonini 10 ming taga yetkazish niyatida ekanliklarini ochiq yozgan. Mazkur koʻrsatkich avvalgi davlat rejalaridan tubdan farq qiladi va ulardan bir necha barobar ulkanroq hisoblanadi.
Eslatib oʻtamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp shu yilning 21 avgustida imzolagan memorandumda 2030 yilga kelib kosmik parvozlar sonini yiliga 1 ming taga yetkazish vazifasi qoʻyilgan edi. Endilikda rasmiylar bor-yoʻgʻi besh yil ichida — 2030 yildan 2035 yilgacha boʻlgan davrda bu koʻrsatkichni yana oʻn barobarga oshirishni maqsad qilmoqda.
Texnik talablar va kelgusidagi vazifalarBunday mislsiz chastotadagi parvozlarni taʼminlash uchun mavjud kosmodromlar va start majmualari imkoniyatlarini tubdan kengaytirish talab etiladi. Shuningdek, zamonaviy yer usti infratuzilmasini qurish va ularni modernizatsiya qilish ustuvor vazifalardan biriga aylanadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday surʼatni ushlab turishning asosiy shartlaridan biri bu tezda qayta tiklanib, navbatdagi parvozga tayyor boʻladigan koʻp martalik raketa tizimlaridan keng foydalanishdir. Hozircha ushbu keng koʻlamli dasturni amalga oshirishning aniq mexanizmlari hamda buning uchun talab etiladigan moliyalashtirish hajmi rasman eʼlon qilinmagan.
…