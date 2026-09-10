AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchi

·41·Texno
AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchi

AQSh transport vaziri Shon Duffi mamlakat kosmik sanoatini rivojlantirish boʻyicha ulkan rejalarni eʼlon qildi. Unga koʻra, qoʻshma Shtatlar 2035 yilga kelib yillik kosmik parvozlar sonini 10 ming taga yetkazishni maqsad qilgan. Ushbu tashabbus muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, Amerika kosmodromlari har kuni oʻrtacha 27 tadan ortiq, yaʼni har 53 daqiqada bitta raketani fazoga yoʻlga qoʻyishi kerak boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻta ulkan maqsadga erishish uchun AQSh Transport vazirligi tijorat kosmik sohasini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan maxsus dasturni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Yangi dastur byurokratik toʻsiqlarni qisqartirish, litsenziyalash va tartibga solish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirish hamda infratuzilmani tezkorlik bilan kengaytirishni nazarda tutadi.

Ambitsiyali rejalar va keskin oʻzgarishlar

Vazir Shon Duffi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida 2035 yilga borib yillik kosmik parvozlar sonini 10 ming taga yetkazish niyatida ekanliklarini ochiq yozgan. Mazkur koʻrsatkich avvalgi davlat rejalaridan tubdan farq qiladi va ulardan bir necha barobar ulkanroq hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp shu yilning 21 avgustida imzolagan memorandumda 2030 yilga kelib kosmik parvozlar sonini yiliga 1 ming taga yetkazish vazifasi qoʻyilgan edi. Endilikda rasmiylar bor-yoʻgʻi besh yil ichida — 2030 yildan 2035 yilgacha boʻlgan davrda bu koʻrsatkichni yana oʻn barobarga oshirishni maqsad qilmoqda.

Texnik talablar va kelgusidagi vazifalar

Bunday mislsiz chastotadagi parvozlarni taʼminlash uchun mavjud kosmodromlar va start majmualari imkoniyatlarini tubdan kengaytirish talab etiladi. Shuningdek, zamonaviy yer usti infratuzilmasini qurish va ularni modernizatsiya qilish ustuvor vazifalardan biriga aylanadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday surʼatni ushlab turishning asosiy shartlaridan biri bu tezda qayta tiklanib, navbatdagi parvozga tayyor boʻladigan koʻp martalik raketa tizimlaridan keng foydalanishdir. Hozircha ushbu keng koʻlamli dasturni amalga oshirishning aniq mexanizmlari hamda buning uchun talab etiladigan moliyalashtirish hajmi rasman eʼlon qilinmagan.

AQShKosmosRaketaTexnologiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi