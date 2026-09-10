Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega
Apple kompaniyasi oʻzining yangi taqdimotida buklama formatdagi iPhone Duo qurilmasining oʻziga xos funksiyalari va uni kundalik hayotda qoʻllashning nostandart ssenariylarini namoyish etdi. Mazkur innovatsion smartfon oʻzining konstruksiyasi va yangi dasturiy imkoniyatlari tufayli oddiy aloqa vositasidan koʻra koʻp funksiyali yordamchiga aylanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmani stol ustiga yarim ochiq holatda qoʻyib, turli vazifalarni bajarish mumkin. Xususan, foydalanuvchilar tashqi ekranda video tomosha qilishlari yoki videoni ichki displeyning bir yarmiga chiqarib, ikkinchi yarmida boshqaruv elementlarini qoldirishlari mumkin. Bunday yondashuv gadjetdan foydalanish qulayligini sezilarli darajada oshiradi.
Universal gadjet va yangi rejimlarYarim ochiq kutish rejimida iPhone Duo taqvim, ob-havo maʼlumotlari, budilnik va boshqa zarur axborotlarni doimiy ravishda koʻrsatib turish xususiyatiga ega. Shu bilan birga, ichki displeyning ikki yarmi bir vaqtning oʻzida turli xil kontentni namoyish eta oladi. Natijada, buklama apparat oʻz holatiga qarab video ekraniga, stol soatiga, budilnikka, axborot paneliga yoki hatto aqlli kolonkaga aylanadi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar korpusning buklanish burchagiga moslashuvchi ekran klaviaturasini ham joriy etishgan. Bu esa matn terish jarayonini yanada qulaylashtirib, qurilmani ixcham planshet yoki noutbuk formatiga yaqinlashtiradi.
Dizayn xususiyatlari va dastlabki taassurotlarQurilma egalarining ilk suratlari internetda tarqalishi bilan uning ayrim konstruktiv jihatlari muhokama markaziga tushdi. Xususan, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda buklama joyi sezilib turishi koʻzga tashlanadi, garchi kompaniya bu mavzuda ochiq javob berishdan qochib kelayotgan boʻlsa-da. Shunga qaramay, tarmoq foydalanuvchilari interfeysdagi chiroyli va silliq ekran animatsiyalarini yuqori baholashmoqda.
Maʼlum qilinishicha, ushbu taqdimot fonida Rossiyada iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Duo modellari uchun rasmiy oldindan buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborildi. Yangi texnologiyalar bozorda qanday qabul qilinishi va foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qanchalik qondirishi vaqt oʻtishi bilan maʼlum boʻladi.
…