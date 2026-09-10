Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega

·2·Texno
Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga ega

Apple kompaniyasi oʻzining yangi taqdimotida buklama formatdagi iPhone Duo qurilmasining oʻziga xos funksiyalari va uni kundalik hayotda qoʻllashning nostandart ssenariylarini namoyish etdi. Mazkur innovatsion smartfon oʻzining konstruksiyasi va yangi dasturiy imkoniyatlari tufayli oddiy aloqa vositasidan koʻra koʻp funksiyali yordamchiga aylanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmani stol ustiga yarim ochiq holatda qoʻyib, turli vazifalarni bajarish mumkin. Xususan, foydalanuvchilar tashqi ekranda video tomosha qilishlari yoki videoni ichki displeyning bir yarmiga chiqarib, ikkinchi yarmida boshqaruv elementlarini qoldirishlari mumkin. Bunday yondashuv gadjetdan foydalanish qulayligini sezilarli darajada oshiradi.

Universal gadjet va yangi rejimlar

Yarim ochiq kutish rejimida iPhone Duo taqvim, ob-havo maʼlumotlari, budilnik va boshqa zarur axborotlarni doimiy ravishda koʻrsatib turish xususiyatiga ega. Shu bilan birga, ichki displeyning ikki yarmi bir vaqtning oʻzida turli xil kontentni namoyish eta oladi. Natijada, buklama apparat oʻz holatiga qarab video ekraniga, stol soatiga, budilnikka, axborot paneliga yoki hatto aqlli kolonkaga aylanadi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar korpusning buklanish burchagiga moslashuvchi ekran klaviaturasini ham joriy etishgan. Bu esa matn terish jarayonini yanada qulaylashtirib, qurilmani ixcham planshet yoki noutbuk formatiga yaqinlashtiradi.

Dizayn xususiyatlari va dastlabki taassurotlar

Qurilma egalarining ilk suratlari internetda tarqalishi bilan uning ayrim konstruktiv jihatlari muhokama markaziga tushdi. Xususan, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda buklama joyi sezilib turishi koʻzga tashlanadi, garchi kompaniya bu mavzuda ochiq javob berishdan qochib kelayotgan boʻlsa-da. Shunga qaramay, tarmoq foydalanuvchilari interfeysdagi chiroyli va silliq ekran animatsiyalarini yuqori baholashmoqda.

Maʼlum qilinishicha, ushbu taqdimot fonida Rossiyada iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Duo modellari uchun rasmiy oldindan buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborildi. Yangi texnologiyalar bozorda qanday qabul qilinishi va foydalanuvchilarning kundalik ehtiyojlarini qanchalik qondirishi vaqt oʻtishi bilan maʼlum boʻladi.

AppleiPhone DuoSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi