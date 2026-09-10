Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindi

·46·Dunyo
Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindi

Turkiyaning Antaliya viloyatida yuz bergan kuchli o‘rmon yong‘ini aholi xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirdi. Aksuda boshlangan yong‘in kuchli shamol ta’sirida Kepez hududiga ham tarqalgan.

Favqulodda vaziyat sabab 254 ta xonadon bo‘shatilib, 720 nafar aholi xavfsiz joylarga ko‘chirilgan.

Tungi vaqtda tog‘ bag‘ridagi o‘rmonda kuchli yong‘in sodir bo‘lmoqda.

Yong‘in oqibatida 8 kishi jabrlangan. Ulardan ikki nafari oyog‘idan jarohat olgani sabab shifoxonaga yuborilgan. Qolgan olti kishiga esa tibbiy yordam voqea joyining o‘zida ko‘rsatilgan.

Tungi shahar tepaliklarida olov va quyuq tutun bilan qoplangan o‘rmon yong‘ini.

Olovni jilovlash ishlariga mingdan ziyod xodim jalb etilgan. Shuningdek, yong‘inga qarshi kurashda samolyotlar, vertolyotlar va maxsus texnikalardan ham foydalanilmoqda.

Yong‘in tufayli ayrim hududlarda elektr energiyasi va mobil aloqa xizmatlarida uzilishlar kuzatilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, alanga 160 gektarga yaqin hududni qamrab olgan. Biroq yong‘in hali to‘liq bartaraf etilmagani bois zarar ko‘lami yakuniy hisoblanmagan.

Antaliyao‘rmon yong‘inTurkiyaxavfsizlikjarohatelektr uzilishmobil aloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiHindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiBugun, 13:59Tramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiTramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiBugun, 13:36Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaYaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaBugun, 13:13Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiBugun, 13:01Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiBugun, 12:4822 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada