1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi
O‘zbekiston ichki ishlar organlari faoliyatida jamoat xavfsizligini ta’minlash va ko‘chalardagi tartibni kuchaytirishga qaratilgan muhim o‘zgarishlar kuchga kirmoqda. 1 noyabrdan boshlab mamlakat bo‘ylab patrul-post xizmati (PPX), yo‘l-patrul xizmati (YPX) xodimlari hamda mahallalardagi profilaktika inspektorlarining xizmat vakolatlari sezilarli darajada kengaytiriladi. Endilikda ular o‘zlarining odatiy tor doiradagi vazifalari bilan cheklanib qolmasdan, ko‘chalardagi tirbandliklarni bartaraf etishdan tortib, jamoat tartibini buzuvchilarga nisbatan jarima qo‘llashgacha bo‘lgan keng ko‘lamli huquqlarga ega bo‘lishadi. Eng muhimi, mahalla ichidagi yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jazo tizimida yangi yengillik va ogohlantirish tartibi joriy etiladi. Xo‘sh, PPX xodimlari yo‘llarda qanday vakolatga ega bo‘ladi, YPX inspektorlari piyodalar va bezorilarni qanday jazolaydi hamda mahalla nozirlari qaysi 17 turdagi qoidabuzarlik uchun jarima o‘rniga ogohlantirish beradi? Maqola oxirida esa — har bir fuqaro bilishi shart bo‘lgan yangi tartib va ichki ishlar tizimidagi ushbu islohotning asl mazmuni bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
PPX xodimlari endi yo‘llarda: Tirbandliklarni tarqatish va tezkor choralar
Patrul-post xizmati xodimlarining kundalik mas’uliyatiga yo‘l harakati xavfsizligiga oid yangi vazifalar yuklatilmoqda:
Tirbandliklarga qarshi kurash: PPX xodimlari nafaqat jamoat tartibini saqlaydi, balki chorrahalar, bozorlar, yirik savdo markazlari, maktablar, oliygohlar va markaziy ko‘chalarda paydo bo‘ladigan sun’iy tirbandliklarni tartibga solishda bevosita ishtirok etadi;
YPXni kutib o‘tirmasdan harakat qilish: Yo‘llarda biror-bir qoidabuzarlik yoki jinoyat sodir etilganda, PPX xodimlari YPX inspektorlarining yetib kelishini kutib o‘tirmasdan, holatning oldini olish, xavfsizlikni ta’minlash va jabrlanganlarga zudlik bilan birinchi yordamni ko‘rsatish huquqini oladi.
«Bunday integratsiya shahar ko‘chalaridagi favqulodda holatlar va avtohalokatlar vaqtida yordam berish tezligini keskin oshiradi hamda tirbandliklarni qisqa vaqtda bartaraf etishga xizmat qiladi», — deyiladi yangi tartib tahlilida.
YPX vakolati faqat haydovchilar bilan cheklanmaydi
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining vakolatlari yanada kengroq ko‘rinish oladi:
Ko‘chadagi tartibbuzarlarga chora: Endilikda YPX inspektorlari faqatgina transport vositalarini to‘xtatish bilan band bo‘lmaydi;
Jamoat joylaridagi nazorat: Ko‘chalarda va umumiy foydalanishdagi jamoat joylarida tartibni buzgan, fuqarolar osoyishtaligiga xalaqit bergan har qanday shaxslarga nisbatan YPX xodimlari ham qonuniy chora ko‘rish va ularni javobgarlikka tortish vakolatiga ega bo‘ladi.
Mahalla nozirlari: 17 turdagi qoidabuzarlik uchun jarima emas, ogohlantirish!
Profilaktika inspektorlariga berilayotgan yangi huquqlar aholi turar joylari ichidagi xavfsizlikni tubdan yaxshilashga qaratilgan:
Mahalla ko‘chalari va trotuarlar nazorati: Inspektorlar mahalla hududidagi ichki yo‘llar, ko‘chalar va piyodalar yo‘laklarida sodir etiladigan yo‘l harakati qoidabuzarliklari bo‘yicha mustaqil ma’muriy choralar ko‘ra oladi;
Jarima o‘rniga rasmiy ogohlantirish: Aholiga qulaylik yaratish maqsadida, birinchi marta sodir etilgan 17 turdagi yengil qoidabuzarlik uchun fuqarolarga darhol jarima solinmaydi, balki rasmiy ogohlantirish qo‘llaniladi;
Mustaqil qaror qabul qilish: Ilgari ichki ishlar tizimining boshqa tarmoqlari tomonidan ko‘rib chiqilgan ayrim turdagi huquqbuzarliklarni endi profilaktika inspektorlarining o‘zlari joyida hal qilish vakolatiga ega bo‘ladi.
Ko‘chalardagi yangi tartib va ichki ishlar xizmatidagi katta integratsiya
1 noyabrdan kuchga kiradigan ushbu keng qamrovli o‘zgarishlar ichki ishlar sohasida byurokratiyani kamaytirish va xizmatlararo «chegaralar»ni yo‘qotishga yo‘naltirilgan. Ilgari PPX xodimi yo‘ldagi tirbandlik yoki qoidabuzarlikka e’tibor qaratmagan, YPX xodimi esa ko‘chadagi mayda bezorilikka aralashmagan bo‘lsa, endilikda ularning barchasi yagona jamoat xavfsizligi kuchi sifatida harakatlanadi. Mahallalarda profilaktika inspektorlarining ichki ko‘chalarda qoidabuzarliklarni nazorat qilishi esa turar-joy mavzelarida bolalar va piyodalar xavfsizligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, 17 turdagi yengil xatoliklar uchun jarima o‘rniga ogohlantirish berish tizimi fuqarolar va huquq-tartibot organlari o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.
Sizningcha, PPX xodimlarining tirbandliklarni tartibga solishga jalb etilishi shahar ko‘chalaridagi tiqilinch muammosini yumshata oladimi? Mahalla ichidagi qoidabuzarliklar uchun jarima o‘rniga ogohlantirish berilishi haydovchilarni tartibga chaqiradimi yoki aksincha, beparvolikni oshiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va 1 noyabrdan boshlab amalga kiradigan ushbu muhim yangilikni yaqinlaringiz, do‘stlaringiz hamda barcha haydovchilarga ulashing!
…