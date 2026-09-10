2027 yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi

·32·O‘zbekiston
2027 yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi

O‘zbekistonda maktab darsliklarini yangi alifboga bosqichma-bosqich o‘tkazish rejalashtirilmoqda. 2027 yildan boshlab 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etila boshlaydi. Bu haqda 10 sentyabr kuni Oliy Majlis Senatining 19-yalpi majlisida Maktabgacha va maktab ta’limi vaziri o‘rinbosari Azizbek Turdiyev ma’lum qildi.

Vazir o‘rinbosarining aytishicha, maktab darsliklari sinflar kesimida ma’lum davriylik asosida yangilanadi. Jumladan, 1-sinf darsliklari har yili, 2–4-sinf darsliklari uch yilda bir marta, 5–11-sinf darsliklari esa besh yilda bir marta yangilanadi.

Shu sababli 2027 yildan boshlab yangi alifboda 1-sinf darsliklarini chop etishdan boshlanadi. Turdiyevning ta’kidlashicha, 2027–2031 yillar davomida maktab darsliklarini bosqichma-bosqich to‘liq yangilash ko‘zda tutilgan.

“2027 yildan boshlab biz 1-sinf darsliklarini shundoq ham yangi alifboda chop etamiz va 2027 yildan 2031 yilgacha barcha darsliklarimiz to‘liq yangilanadi”, — dedi Azizbek Turdiyev.

Qolgan sinflar darsliklari ham o‘zining yangilanish muddati kelishi bilan parallel ravishda yangi alifboga o‘tkazib boriladi. Vazir o‘rinbosari bu jarayon darsliklarni belgilangan muddatlarda yangilash bilan bir vaqtda amalga oshirilishi sababli qo‘shimcha mablag‘ talab qilmasligini bildirgan.

Shuningdek, 24–28 avgust kunlari maktabgacha ta’lim tizimida yangi alifboni joriy etish bilan bog‘liq o‘quv seminarlari tashkil etilgani ham qayd etilgan.

O‘zbekistonmaktab darsliklariyangilanishalfabTurdiyevbosqich2027-2031
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiBugun, 14:19Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaXiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 14:13Shifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablarShifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablarBugun, 14:09Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun, 10:17Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi