Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda

·45·O‘zbekiston
Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda

O‘zbekiston temiryo‘l tizimida ichki turizmni rivojlantirish va yo‘lovchilarga yuqori darajadagi qulaylik yaratish maqsadida tarixiy qadam tashlanmoqda. Mamlakatimizning qadimiy shaharlari — Xiva, Buxoro va poytaxt Toshkent o‘rtasida Xitoyning mashhur «CRRC Dalian» kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan eng zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi rasman yo‘lga qo‘yilmoqda. «O‘ztemiryo‘lovchi» AJ matbuot xizmati bergan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, yangi tarkiblar 5 ta shinam vagondan iborat bo‘lib, bir vaqtning o‘zida yuzlab yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsata oladi. Eng muhimi, ushbu yangi tezyurar poyezdlarning ishga tushirilishi sababli bir qator ommabop yo‘nalishlardagi poyezdlar jadvaliga ham jiddiy o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Xo‘sh, Xiva – Buxoro va Buxoro – Toshkent yo‘nalishlari bo‘yicha poyezdlar qaysi kunlari va qaysi vaqtlarda harakatlanadi hamda qaysi yo‘nalishlar jadvali o‘zgardi? Maqola oxirida esa — sayohatchilar uchun muhim tavsiyalar va temiryo‘l qatnovidagi yangi imkoniyatlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

«CRRC Dalian» elektropoyezdlari: 415 yo‘lovchi va tezkor harakat

Yangi elektropoyezdlar qatnovi sayohat vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan:

  • Zamonaviy texnik tarkib: Marshrutga qo‘yilayotgan «CRRC Dalian» zamonaviy elektropoyezdlari 5 ta vagondan iborat bo‘lib, bir safarda jami 415 nafar yo‘lovchini manziliga yetkazish imkoniyatiga ega;

  • 9 sentyabrdan Xiva – Buxoro yo‘nalishi: Mazkur yo‘nalishda qatnovlar allaqachon boshlandi; №707 sonli «Xiva — Buxoro-1» poyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlari soat 09:55 da Xivadan jo‘nab, Buxoroga 14:32 da yetib keladi;

  • Qaytish yo‘nalishi: №706 sonli poyezd esa dushanba kunidan tashqari har kuni soat 15:45 da Buxorodan yo‘lga chiqib, soat 20:25 da Xivaga yetib boradi.

«Yangi elektropoyezdlar nafaqat sayyohlar, balki mahalliy aholi uchun ham hududlararo harakatlanishni ancha tez, xavfsiz va qulay ko‘rinishga keltiradi», — deya qayd etdi «O‘ztemiryo‘lovchi» matbuot xizmati.

Toshkent sari yangi reys va boshqa poyezdlar jadvalidagi o‘zgarishlar

Poytaxt va tarixiy shaharlar o‘rtasidagi aloqa 14–15 sentyabrdan yanada kengayadi:

  • Buxoro — Toshkent yo‘nalishi: 14–15 sentyabr kunlaridan boshlab zamonaviy tarkib poytaxt yo‘nalishiga chiqadi; №701 sonli poyezd dushanba kunlari soat 15:17 da Buxorodan harakatlanib, 21:22 da Toshkentga yetib keladi;

  • Toshkentdan jo‘nash: №702 sonli poyezd seshanba kunlari ertalab soat 10:05 da Toshkentdan yo‘lga chiqib, soat 15:17 da Buxoroga yetib borishi belgilangan;

  • Jadvali o‘zgartirilgan poyezdlar: Yangi tezyurar tarkib qatnovi sababli №56, №58, №127/128, №301, №6412 va №6353 sonli poyezdlarning harakat jadvaliga tuzatishlar kiritilmoqda.

Yo‘lovchilar uchun eng muhim ogohlantirish va sayohat tartibi

Yangi elektropoyezdlarning qatnovi yo‘lga qo‘yilishi va qator mavjud poyezdlar jadvalining o‘zgartirilishi yo‘lovchilardan o‘z safarlarini oldindan rejalashtirishni talab qiladi. Temiryo‘l ma’muriyati barcha fuqarolardan chipta sotib olishda va vokzalga chiqishda yangilangan harakat jadvali bilan diqqat bilan tanishib chiqishni, kutilmagan noqulayliklarning oldini olish maqsadida vokzallarga belgilangan vaqtdan kechikmasdan yetib borishni so‘raydi. Ushbu zamonaviy yo‘nalishlar O‘zbekistonning sayyohlik salohiyatini oshirish bilan birga, viloyatlararo qatnovchi yurtdoshlarimiz uchun uzoq yo‘l mashaqqatini bir necha soatlik qulay sayohatga aylantirib beradi.

Sizningcha, Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida yangi zamonaviy elektropoyezdlarning ishga tushirilishi ichki turizmni yanada jonlantirish va chipta taqchilligini hal qilishga yetarli bo‘ladimi? Xizmat ko‘rsatish sifati va poyezdlar harakat tezligini yana qaysi yo‘nalishlarda oshirish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va temiryo‘l qatnovidagi ushbu muhim yangilikni yaqinlaringiz hamda sayohatsevar do‘stlaringizga ulashing!

O‘zbekistontemir yo‘lCRRC DalianXivaBuxoroToshkentturizm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiBugun, 14:19Shifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablarShifokor va farmatsevtlar diqqatiga: Tibbiyot xodimlari uchun yangi qat’iy talablarBugun, 14:092027 yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladiBugun, 14:00Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun, 10:17Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi