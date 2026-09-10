Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda
O‘zbekiston temiryo‘l tizimida ichki turizmni rivojlantirish va yo‘lovchilarga yuqori darajadagi qulaylik yaratish maqsadida tarixiy qadam tashlanmoqda. Mamlakatimizning qadimiy shaharlari — Xiva, Buxoro va poytaxt Toshkent o‘rtasida Xitoyning mashhur «CRRC Dalian» kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan eng zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi rasman yo‘lga qo‘yilmoqda. «O‘ztemiryo‘lovchi» AJ matbuot xizmati bergan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, yangi tarkiblar 5 ta shinam vagondan iborat bo‘lib, bir vaqtning o‘zida yuzlab yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsata oladi. Eng muhimi, ushbu yangi tezyurar poyezdlarning ishga tushirilishi sababli bir qator ommabop yo‘nalishlardagi poyezdlar jadvaliga ham jiddiy o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Xo‘sh, Xiva – Buxoro va Buxoro – Toshkent yo‘nalishlari bo‘yicha poyezdlar qaysi kunlari va qaysi vaqtlarda harakatlanadi hamda qaysi yo‘nalishlar jadvali o‘zgardi? Maqola oxirida esa — sayohatchilar uchun muhim tavsiyalar va temiryo‘l qatnovidagi yangi imkoniyatlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«CRRC Dalian» elektropoyezdlari: 415 yo‘lovchi va tezkor harakat
Yangi elektropoyezdlar qatnovi sayohat vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan:
Zamonaviy texnik tarkib: Marshrutga qo‘yilayotgan «CRRC Dalian» zamonaviy elektropoyezdlari 5 ta vagondan iborat bo‘lib, bir safarda jami 415 nafar yo‘lovchini manziliga yetkazish imkoniyatiga ega;
9 sentyabrdan Xiva – Buxoro yo‘nalishi: Mazkur yo‘nalishda qatnovlar allaqachon boshlandi; №707 sonli «Xiva — Buxoro-1» poyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlari soat 09:55 da Xivadan jo‘nab, Buxoroga 14:32 da yetib keladi;
Qaytish yo‘nalishi: №706 sonli poyezd esa dushanba kunidan tashqari har kuni soat 15:45 da Buxorodan yo‘lga chiqib, soat 20:25 da Xivaga yetib boradi.
«Yangi elektropoyezdlar nafaqat sayyohlar, balki mahalliy aholi uchun ham hududlararo harakatlanishni ancha tez, xavfsiz va qulay ko‘rinishga keltiradi», — deya qayd etdi «O‘ztemiryo‘lovchi» matbuot xizmati.
Toshkent sari yangi reys va boshqa poyezdlar jadvalidagi o‘zgarishlar
Poytaxt va tarixiy shaharlar o‘rtasidagi aloqa 14–15 sentyabrdan yanada kengayadi:
Buxoro — Toshkent yo‘nalishi: 14–15 sentyabr kunlaridan boshlab zamonaviy tarkib poytaxt yo‘nalishiga chiqadi; №701 sonli poyezd dushanba kunlari soat 15:17 da Buxorodan harakatlanib, 21:22 da Toshkentga yetib keladi;
Toshkentdan jo‘nash: №702 sonli poyezd seshanba kunlari ertalab soat 10:05 da Toshkentdan yo‘lga chiqib, soat 15:17 da Buxoroga yetib borishi belgilangan;
Jadvali o‘zgartirilgan poyezdlar: Yangi tezyurar tarkib qatnovi sababli №56, №58, №127/128, №301, №6412 va №6353 sonli poyezdlarning harakat jadvaliga tuzatishlar kiritilmoqda.
Yo‘lovchilar uchun eng muhim ogohlantirish va sayohat tartibi
Yangi elektropoyezdlarning qatnovi yo‘lga qo‘yilishi va qator mavjud poyezdlar jadvalining o‘zgartirilishi yo‘lovchilardan o‘z safarlarini oldindan rejalashtirishni talab qiladi. Temiryo‘l ma’muriyati barcha fuqarolardan chipta sotib olishda va vokzalga chiqishda yangilangan harakat jadvali bilan diqqat bilan tanishib chiqishni, kutilmagan noqulayliklarning oldini olish maqsadida vokzallarga belgilangan vaqtdan kechikmasdan yetib borishni so‘raydi. Ushbu zamonaviy yo‘nalishlar O‘zbekistonning sayyohlik salohiyatini oshirish bilan birga, viloyatlararo qatnovchi yurtdoshlarimiz uchun uzoq yo‘l mashaqqatini bir necha soatlik qulay sayohatga aylantirib beradi.
Sizningcha, Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida yangi zamonaviy elektropoyezdlarning ishga tushirilishi ichki turizmni yanada jonlantirish va chipta taqchilligini hal qilishga yetarli bo‘ladimi? Xizmat ko‘rsatish sifati va poyezdlar harakat tezligini yana qaysi yo‘nalishlarda oshirish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va temiryo‘l qatnovidagi ushbu muhim yangilikni yaqinlaringiz hamda sayohatsevar do‘stlaringizga ulashing!
…