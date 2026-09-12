Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi
O‘zbekiston poytaxti o‘z tarixidagi eng keng ko‘lamli modernizatsiya va iqtisodiy rivojlanish davriga qadam qo‘ymoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Toshkent shahrini ijtimoiy-iqtisodiy yuksaltirish, investitsiya va bandlikni keskin oshirish hamda mahallalarda mutlaqo yangi infratuzilma yaratish bo‘yicha tanqidiy va strategik videoselektor yig‘ilishi o‘tkazildi. Davlatimiz rahbari murakkab global sharoitda har bir tuman va mahallaning ichki imkoniyatlarini to‘liq ishga solish zarurligini ta’kidlab, kelgusi yilda poytaxtga naq 10 milliard dollar to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya olib kelish va 200 mingtagacha yuqori daromadli ish o‘rni yaratish vazifasini qo‘ydi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun garovsiz kredit limiti ikki barobarga oshirilib, 200 million so‘m etib belgilandi. Xo‘sh, poytaxt tumanlari qanday yo‘nalishlarga ixtisoslashadi, «Qichqiriq» mahallasi namunasidagi 10 trillion so‘mlik dastur nimalarni o‘z ichiga oladi va talabalar uchun qanday yagona boshqaruv tizimi yo‘lga qo‘yiladi?
Poytaxt tumanlarining aniq ixtisoslashuvi va 10 milliard dollarlik maqsad
Yig‘ilishda Toshkentning 12 ta tumani o‘z salohiyatidan kelib chiqib, yangi iqtisodiy klasterlarga ajratilishi belgilandi:
Logistika xablari: Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlari poytaxtning yirik xalqaro va hududiy logistika majmualari markaziga aylantiriladi;
Moliyaviy markazlar: Shaharning markaziy tumanlarida zamonaviy biznes va moliyaviy sitilar faoliyati yanada kengaytiriladi;
Servis va ijtimoiy investitsiyalar: Olmazor, Chilonzor va Uchtepa tumanlarida ta’lim, tibbiyot, yirik savdo hamda servis sohalari bo‘yicha yirik loyihalar ishga tushiriladi;
Joriy yilda 9 milliard, kelgusi yilda 10 milliard dollar: Joriy yil yakuniga qadar 9 milliard dollarlik investitsiya jalb etilishi shart bo‘lsa, kelgusi yilda 10 milliard dollar sarmoya hamda 150-200 mingta yuqori maoshli doimiy ish o‘rni yaratish bo‘yicha qat’iy reja tasdiqlandi;
Kabinetbozlikka barham: Respublika va shahar rahbarlari har hafta tumanlarga chiqib, investorlar muammolarini joyida hal qiladigan yangi vertikal tizim joriy etiladi.
«Qichqiriq» namunasi: 10 trillion so‘mlik dastur va 100 ta ko‘cha yangilanishi
Olmazor tumanidagi ijobiy tajriba butun poytaxt bo‘ylab keng ommalashtiriladigan bo‘ldi:
«Qichqiriq» mahallasidagi mo‘jiza: Ilgari tashlandiq bo‘lgan hududda 450 o‘rinli yangi bog‘cha, sport maydonchalari, amfiteatr, favvoralar, 2,5 km ekosayilgoh va 12,5 km piyodalar yo‘lagi barpo etilib, 5,5 ming nafar aholiga munosib sharoit yaratildi;
1 trillion so‘mlik 100 ta ko‘cha: Toshkent shahridagi 100 ta asosiy ko‘chani kompleks rekonstruksiya qilish va biznes uchun jozibador qilishga 1 trillion so‘m ajratildi;
4 yilda 400 ta mahalla: Poytaxtdagi 400 ta mahallani «Qichqiriq» andozasida to‘liq obod qilish uchun 4 yilga mo‘ljallangan 10 trillion so‘mlik ulkan dastur ishga tushiriladi;
Eski shahar renovatsiyasi: Shaharning tarixiy qismi bo‘lgan Eski shahar hududini kompleks rivojlantirish bo‘yicha xorijiy mutaxassislar bilan 1 noyabrga qadar yagona bosh reja ishlab chiqiladi;
Bo‘zsuv bo‘yida 20 kilometrlik sayilgoh: Poytaxt kanallari bo‘ylab yashil belbog‘lar ko‘paytirilib, Bo‘zsuv kanali bo‘ylab 20 kilometrlik uzluksiz yashil piyodalar yo‘lagi tashkil etiladi.
Biznes uchun yangi imkoniyatlar: 200 million so‘m garovsiz kredit va 765 ming kv.m bo‘sh maydon
Poytaxtda tadbirkorlikni rivojlantirish va bo‘sh turgan davlat mulkini muomalaga chiqarish bo‘yicha inqilobiy qarorlar qabul qilindi:
Garovsiz kredit ikki baravarga oshirildi: Poytaxtda o‘z biznesini boshlamoqchi bo‘lgan tadbirkorlar uchun garovsiz kredit limiti 100 million so‘mdan 200 million so‘mgacha oshirildi;
Davlat binolari biznes ixtiyorida: Poytaxtdagi umumiy maydoni 765 ming kvadrat metr bo‘lgan 497 ta ma’muriy binoning bo‘sh qismlari savdo, servis, xususiy tibbiyot va ta’lim yo‘nalishlari uchun tadbirkorlarga beriladi;
Xususiylashtirish to‘lqini: Birgina Olmazor tumanida qiymati 100 milliard so‘m bo‘lgan 52 ta davlat obyekti auksion savdolariga chiqarilmoqda;
Sanoat zonasida 100 ming ish o‘rni: Miskin va Ibrohim ota mahallalaridagi 305 gektar sanoat zonasida ish o‘rinlari soni 35 mingtadan 100 mingtaga, eksport hajmi esa 600 million dollarga yetkaziladi.
Ta’lim, talabalar va transport: Shahar hayotidagi sifat o‘zgarishlari
Yig‘ilishda yoshlar, kadrlar tayyorlash va shahar infratuzilmasining muhim nuqtalari belgilab olindi:
75 ming talaba uchun yagona tizim: 7 ta oliygohning 41 ta yotoqxonasida yashayotgan qariyb 18 ming talabaning xavfsizligi va turmushi uchun alohida yagona Direksiya tuziladi hamda davomat bo‘yicha onlayn «Vaziyatlar markazi» butun respublikaga tatbiq etiladi;
Xalqaro mehnat bozori: Germaniya, Chexiya va Slovakiya tibbiyot hamda sanoat tarmoqlari uchun mutaxassislar tayyorlanadi, rivojlangan davlatlardan 20 ta rekruting kompaniyasi jalb qilinadi;
Yoshlar shaharchasidagi innovatsion klaster: 42 gektar maydonda yangi IT-park, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va innovatsion ta’lim ekotizimi shakllantiriladi;
Transport va tirbandlik: Kuniga 1,5 million avtomobil qatnaydigan Toshkent ko‘chalaridagi tirbandliklarni endi yo‘lni kengaytirish bilan emas, yil yakuniga qadar «Aqlli transport» (intellektual boshqaruv) tizimini joriy etish orqali bartaraf etish topshirildi.
Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan ushbu ko‘lamdor vazifalar Toshkentni nafaqat mamlakatning, balki butun Markaziy Osiyoning eng zamonaviy, yashash uchun qulay va yuqori texnologiyali megapolisiga aylantirishga xizmat qiladi.
Sizningcha, mahallalarda 200 million so‘mlik garovsiz kreditlar va yangi sanoat hududlarining ishga tushirilishi poytaxtda ishsizlikni batamom yo‘qotishga qodirmi? Bo‘zsuv bo‘yidagi 20 kilometrlik sayilgoh va tirbandlikka qarshi aqlli tizim shahar qiyofasini qanday o‘zgartiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Toshkent kelajagiga oid ushbu ulkan o‘zgarishlar tahlilini yaqinlaringizga ulashing!
…