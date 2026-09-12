Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildi

·36·Texno
Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dwarflab kompaniyasi professional darajadagi astrofotografiyaga ixtisoslashgan Draco nomli yangi koʻchma aqlli teleskopini namoyish etdi. Mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari va ilgʻor texnik imkoniyatlari tufayli havaskor astronomlar hamda koinot ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ogʻirligi 5,5 kilogrammni tashkil etuvchi yangi teleskop 90 millimetrli diafragma hamda avtomatik kuzatuv tizimi bilan jihozlangan. Qurilmaning optik tizimi katlanuvchi f/3.8 sxemasi asosida bajarilgan boʻlib, uning fokal masofasi 340 millimetrga teng. Shuningdek, qurilma yulduzlarning harakatini kuzatib borishda yuqori aniqlikni taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va kamera xususiyatlari

Draco asosiy kamerasi 1/1,3 dyuymli hamda 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Xira galaktikalar va chuqur koinotning boshqa obyektlarini suratga olish jarayonida 2×2 piksellarni birlashtirish texnologiyasidan foydalaniladi. Bu 12 megapikselli kadrlarni olish imkonini berib, yorugʻlik yigʻish qobiliyatini oshiradi va shovqin darajasini sezilarli darajada kamaytiradi.

Qurilmaning asosiy xususiyatlaridan biri — yulduzlar harakatini kompensatsiya qilish uchun CMOS-sensorning yulduzlar ortidan jismoniy burilishidir. Qoʻshimcha gid-kamera esa real vaqt rejimida yoʻnaltirish xatolarini tuzatib boradi. Quyosh sistemasidagi yorqin obyektlarni suratga olish uchun toʻliq 50 megapikselli ruxsat ishlatiladi, shuningdek, 23,3 millimetrli fokal masofaga ega qoʻshimcha keng burchakli kamera ham mavjud.

Versiyalar va narxlar

Qurilma ikkita talqinda bozarga chiqariladi. Standart Edition versiyasi 1300 dollarga baholangan boʻlib, u oʻrnatilgan H+O filtri va Quyoshni suratga olish uchun ND-filtrga ega (ushbu versiya allaqachon sotib boʻlingan). SHO Edition versiyasi esa 1500 dollar turadi va u oltingugurt, vodorod hamda kislorod boʻyicha maʼlumotlarni yigʻish uchun moʻljallangan S+O filtri bilan taʼminlangan.

Teleskopni boshqarish maxsus mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Ilova avtofokusirovka, plate solving, kadrlarni avtomatik jamlash va tuzatish funksiyalarini oʻz ichiga oladi. Foydalanuvchilar qoʻshma Pro Mode rejimidan foydalanishlari hamda FITS va TIFF formatlarida eksport qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Qurilmaning 10 000 mA·ch sigʻimli oʻrnatilgan akkumulyatori besh soatgacha uzluksiz ishlashni taʼminlaydi, sensorning faol sovutish tizimi esa issiqlik shovqinini pasaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda va dastlabki yetkazib berishlar uch oydan keyin boshlanishi kutilmoqda.

TeleskopAstrofotografiyaKoinotTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiBugun, 15:00Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraBugun, 14:59Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichBugun, 12:22Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!