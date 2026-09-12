Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildi
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dwarflab kompaniyasi professional darajadagi astrofotografiyaga ixtisoslashgan Draco nomli yangi koʻchma aqlli teleskopini namoyish etdi. Mazkur qurilma ixcham oʻlchamlari va ilgʻor texnik imkoniyatlari tufayli havaskor astronomlar hamda koinot ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ogʻirligi 5,5 kilogrammni tashkil etuvchi yangi teleskop 90 millimetrli diafragma hamda avtomatik kuzatuv tizimi bilan jihozlangan. Qurilmaning optik tizimi katlanuvchi f/3.8 sxemasi asosida bajarilgan boʻlib, uning fokal masofasi 340 millimetrga teng. Shuningdek, qurilma yulduzlarning harakatini kuzatib borishda yuqori aniqlikni taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va kamera xususiyatlariDraco asosiy kamerasi 1/1,3 dyuymli hamda 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan. Xira galaktikalar va chuqur koinotning boshqa obyektlarini suratga olish jarayonida 2×2 piksellarni birlashtirish texnologiyasidan foydalaniladi. Bu 12 megapikselli kadrlarni olish imkonini berib, yorugʻlik yigʻish qobiliyatini oshiradi va shovqin darajasini sezilarli darajada kamaytiradi.
Qurilmaning asosiy xususiyatlaridan biri — yulduzlar harakatini kompensatsiya qilish uchun CMOS-sensorning yulduzlar ortidan jismoniy burilishidir. Qoʻshimcha gid-kamera esa real vaqt rejimida yoʻnaltirish xatolarini tuzatib boradi. Quyosh sistemasidagi yorqin obyektlarni suratga olish uchun toʻliq 50 megapikselli ruxsat ishlatiladi, shuningdek, 23,3 millimetrli fokal masofaga ega qoʻshimcha keng burchakli kamera ham mavjud.
Versiyalar va narxlarQurilma ikkita talqinda bozarga chiqariladi. Standart Edition versiyasi 1300 dollarga baholangan boʻlib, u oʻrnatilgan H+O filtri va Quyoshni suratga olish uchun ND-filtrga ega (ushbu versiya allaqachon sotib boʻlingan). SHO Edition versiyasi esa 1500 dollar turadi va u oltingugurt, vodorod hamda kislorod boʻyicha maʼlumotlarni yigʻish uchun moʻljallangan S+O filtri bilan taʼminlangan.
Teleskopni boshqarish maxsus mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Ilova avtofokusirovka, plate solving, kadrlarni avtomatik jamlash va tuzatish funksiyalarini oʻz ichiga oladi. Foydalanuvchilar qoʻshma Pro Mode rejimidan foydalanishlari hamda FITS va TIFF formatlarida eksport qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Qurilmaning 10 000 mA·ch sigʻimli oʻrnatilgan akkumulyatori besh soatgacha uzluksiz ishlashni taʼminlaydi, sensorning faol sovutish tizimi esa issiqlik shovqinini pasaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda va dastlabki yetkazib berishlar uch oydan keyin boshlanishi kutilmoqda.
…