Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"

·42·Sport
Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe jamoaviy sovrinlarsiz yakunlangan mavsumga qaramay, bu yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosib ekanini qatʼiy taʼkidladi. France Football nashriga bergan intervyusida futbolchi shaxsiy koʻrsatkichlari va rekordlari uni boshqa raqobatlardan ustun qoʻyishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsum Kylian Mbappe uchun jamoaviy jihatdan omadsiz keldi. Real Madrid safida asosiy sovrinlarni qoʻga kirita olmagan hujumchi, terma jamoa safida ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Fransiya jahon chempionati yarim finaligacha yetib borgan boʻlsa-da, boʻlajak chempion Ispaniyaga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berdi va turnirdan chiqib ketdi.

Shaxsiy koʻrsatkichlar va rekordlar

Jamoaviy muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, fransuz hujumchisi «Oltin toʻp» jamoaviy sovrinlar koʻzgusi emas, balki yakka tartibdagi mukofot ekanini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, mavsum davomidagi individual natijalar bu sovringa haqli ekanini koʻrsatadi.

Kylian Mbappe Chempionlar ligasida 15 ta gol urib, La Ligada esa 25 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan holda Real Madrid hujum chizigʻini yetakladi. Biroq uning yilini belgilab bergan asosiy omil jahon chempionatidagi rekordlari boʻldi.

Turnir davomida oʻz hisobidagi gollar sonini 22 taga yetkazgan hujumchi Lionel Messining natijasini ortda qoldirib, jahon chempionatlarining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi. Ushbu tarixiy natija uning oʻziga boʻlgan ishonchini yanada oshirdi.

Futbolchining eʼtirozi

«Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi», deya oʻziga yuqori baho berdi Kylian Mbappe. U hech qachon «Oltin toʻp» ovoz berish jarayonida 100 foiz bir ovozdan gʻolib chiqmaganini, bu doim kimdir boshqacha oʻylashini anglatishini taʼkidladi.

Hujumchining soʻzlariga koʻra, barcha buyuk futbolchilar toʻplanadigan yirik musobaqalarda, ayniqsa dunyoning eng asosiy tadbiri boʻlmish jahon chempionatida buncha koʻp gol urish va rekord oʻrnatish uning haqligini isbotlaydi. Taʼtil davomida ham odamlar faqat shu haqda gapirgani uning tanlovdagi oʻrnini koʻrsatib turibdi.

Kylian MbappeOltin topReal MadridFransiyafutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi