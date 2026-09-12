Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"
Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe jamoaviy sovrinlarsiz yakunlangan mavsumga qaramay, bu yilgi «Oltin toʻp» mukofotiga munosib ekanini qatʼiy taʼkidladi. France Football nashriga bergan intervyusida futbolchi shaxsiy koʻrsatkichlari va rekordlari uni boshqa raqobatlardan ustun qoʻyishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsum Kylian Mbappe uchun jamoaviy jihatdan omadsiz keldi. Real Madrid safida asosiy sovrinlarni qoʻga kirita olmagan hujumchi, terma jamoa safida ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Fransiya jahon chempionati yarim finaligacha yetib borgan boʻlsa-da, boʻlajak chempion Ispaniyaga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berdi va turnirdan chiqib ketdi.
Shaxsiy koʻrsatkichlar va rekordlarJamoaviy muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, fransuz hujumchisi «Oltin toʻp» jamoaviy sovrinlar koʻzgusi emas, balki yakka tartibdagi mukofot ekanini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, mavsum davomidagi individual natijalar bu sovringa haqli ekanini koʻrsatadi.
Kylian Mbappe Chempionlar ligasida 15 ta gol urib, La Ligada esa 25 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan holda Real Madrid hujum chizigʻini yetakladi. Biroq uning yilini belgilab bergan asosiy omil jahon chempionatidagi rekordlari boʻldi.
Turnir davomida oʻz hisobidagi gollar sonini 22 taga yetkazgan hujumchi Lionel Messining natijasini ortda qoldirib, jahon chempionatlarining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi. Ushbu tarixiy natija uning oʻziga boʻlgan ishonchini yanada oshirdi.
Futbolchining eʼtirozi«Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi», deya oʻziga yuqori baho berdi Kylian Mbappe. U hech qachon «Oltin toʻp» ovoz berish jarayonida 100 foiz bir ovozdan gʻolib chiqmaganini, bu doim kimdir boshqacha oʻylashini anglatishini taʼkidladi.
Hujumchining soʻzlariga koʻra, barcha buyuk futbolchilar toʻplanadigan yirik musobaqalarda, ayniqsa dunyoning eng asosiy tadbiri boʻlmish jahon chempionatida buncha koʻp gol urish va rekord oʻrnatish uning haqligini isbotlaydi. Taʼtil davomida ham odamlar faqat shu haqda gapirgani uning tanlovdagi oʻrnini koʻrsatib turibdi.
…