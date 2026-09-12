Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi
Xiaomi avtomobilsozlik bozorida yana bir eʼtiborga moliy loyihasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining SkyNomad N90 Max Explorer Edition modelida oʻziga xos yechimni qoʻllagan boʻlib, bu avtomobil ixlosmandlari uchun butunlay yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Innovatsion yondashuv va oʻziga xos konstruksiyaMazkur avtomobil hozirgi kunda Xitoy bozorida koʻtariluvchi tomga ega boʻlgan yagona krossover maqomiga ega. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yechim oʻzining ishlab chiqish konsepsiyasi, original dizayni hamda foydalanishdagi qulayliklari bilan boshqa oʻxshash analoglardan keskin farq qiladi.
Muhandislar tomga oddiygina choyshab yoki chodir oʻrnatish oʻrniga, bagaj qismini mashina loyihasining boshidanoq uning ajralmas qismi sifatida ishlab chiqishgan. Natijada tomga oʻrnatiladigan ushbu qism avtomobilning umumiy korpus rangi bilan uygʻunlashib ketgan.
Aerodinamika va kundalik foydalanish qulayligiOdatiy N90 Max versiyasi bilan solishtirganda, Explorer Edition talabidagi tom bagajining balandligi atigi 100 millimetrga oshirilgan. Bu esa avtomobildan kundalik hayotda foydalanishga deyarli taʼsir koʻrsatmaydi va shahar sharoitida ham qulaylikni saqlab qoladi.
Shuningdek, mutaxassislar tom ustidagi havo oqimini mukammal darajada optimallashtirishga erishganlar. Buning natijasida avtomobilning aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti 0,245 ni tashkil etdi ki, bu barcha toʻlqinli va yirik oʻlchamli yoʻltanlamaslar orasida eng yaxshi koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.
Ikki qavatli makon va qulayliklarTom koʻtarilgan holatda mashina ichidagi salon tom masofasining balandligi 2,29 metrgacha yetadigan ikki qavatli keng makonga aylanadi. Bu esa yoʻlovchilarga avtomobil ichida toʻliq boʻyda turish imkonini beradi va hozirgi kundagi boshqa yoʻltanlamaslar taklif eta olmaydigan noyob tajribani taqdim etadi.
Ikkinchi qavatning foydali maydoni 2110×985 millimetrni tashkil etib, uning umumiy maydoni 1,7 kvadrat metrga teng. Mazkur hudud 200 kilogrammgacha boʻlgan yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, foydalanuvchilarning qulayligi uchun zamonaviy konditsioner, yoritish tizimlari, quvvat olish portlari hamda magnit quvvatlash moslamalari bilan jihozlangan.
…