Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi

·25·Avto
Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi

Xiaomi avtomobilsozlik bozorida yana bir eʼtiborga moliy loyihasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining SkyNomad N90 Max Explorer Edition modelida oʻziga xos yechimni qoʻllagan boʻlib, bu avtomobil ixlosmandlari uchun butunlay yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Innovatsion yondashuv va oʻziga xos konstruksiya

Mazkur avtomobil hozirgi kunda Xitoy bozorida koʻtariluvchi tomga ega boʻlgan yagona krossover maqomiga ega. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yechim oʻzining ishlab chiqish konsepsiyasi, original dizayni hamda foydalanishdagi qulayliklari bilan boshqa oʻxshash analoglardan keskin farq qiladi.

Muhandislar tomga oddiygina choyshab yoki chodir oʻrnatish oʻrniga, bagaj qismini mashina loyihasining boshidanoq uning ajralmas qismi sifatida ishlab chiqishgan. Natijada tomga oʻrnatiladigan ushbu qism avtomobilning umumiy korpus rangi bilan uygʻunlashib ketgan.

Aerodinamika va kundalik foydalanish qulayligi

Odatiy N90 Max versiyasi bilan solishtirganda, Explorer Edition talabidagi tom bagajining balandligi atigi 100 millimetrga oshirilgan. Bu esa avtomobildan kundalik hayotda foydalanishga deyarli taʼsir koʻrsatmaydi va shahar sharoitida ham qulaylikni saqlab qoladi.

Shuningdek, mutaxassislar tom ustidagi havo oqimini mukammal darajada optimallashtirishga erishganlar. Buning natijasida avtomobilning aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti 0,245 ni tashkil etdi ki, bu barcha toʻlqinli va yirik oʻlchamli yoʻltanlamaslar orasida eng yaxshi koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.

Ikki qavatli makon va qulayliklar

Tom koʻtarilgan holatda mashina ichidagi salon tom masofasining balandligi 2,29 metrgacha yetadigan ikki qavatli keng makonga aylanadi. Bu esa yoʻlovchilarga avtomobil ichida toʻliq boʻyda turish imkonini beradi va hozirgi kundagi boshqa yoʻltanlamaslar taklif eta olmaydigan noyob tajribani taqdim etadi.

Ikkinchi qavatning foydali maydoni 2110×985 millimetrni tashkil etib, uning umumiy maydoni 1,7 kvadrat metrga teng. Mazkur hudud 200 kilogrammgacha boʻlgan yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, foydalanuvchilarning qulayligi uchun zamonaviy konditsioner, yoritish tizimlari, quvvat olish portlari hamda magnit quvvatlash moslamalari bilan jihozlangan.

XiaomiKrossoverSkyNomadAvtomobilXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiKecha, 19:52Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiKecha, 17:42Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaKecha, 13:51Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi06.09, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi