O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?

·11·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?

O‘zgidromet 12 oktyabr, dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakatning bir qator hududlarida yomg‘ir yog‘ishi, tog‘li joylarda esa kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin.

Toshkent shahri va viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Poytaxtda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Harorat kechasi 13–15 daraja, kunduzi 19–21 daraja bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8–13 daraja, kunduzi 21–26 daraja atrofida bo‘ladi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Harorat kechasi 10–15 daraja, kunduzi 18–23 darajani tashkil etadi.

Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham ba’zi hududlarda biroz yomg‘ir yog‘ishi prognoz qilingan. Kechasi harorat 10–15 daraja, kunduzi esa 18–23 daraja bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ayrim joylarda yomg‘ir kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12–17 daraja, kunduzi 23–28 darajagacha ko‘tariladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham ba’zi joylarda yog‘ingarchilik kutilmoqda. Kechasi havo 12–17 daraja, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.

Tog‘li hududlarda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ib, ayrim joylarda kuchli bo‘lishi mumkin. Baland tog‘larda yomg‘ir qorga aylanishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5–10 daraja, kunduzi 7–12 daraja bo‘ladi.

Respublika bo‘ylab shamol asosan sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Toshkent shahrida esa g‘arbdan 3–8 m/s tezlikda shamol bo‘lishi kutilmoqda.

O‘zgidromet12 oktyabrob-havo prognozToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?Bugun 14:49“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi4 oktabr 16:26O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildiO‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi9 oktabr 19:20O‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqdaO‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqda9 oktabr 12:418 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindi8 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindi8 oktabr 10:32O‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaO‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda5 oktabr 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi