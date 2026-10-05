Ishdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadi

·36·O‘zbekiston
Ishdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda mehnat shartnomasi alohida asoslarga ko‘ra bekor qilingan va yangi ish topa olmagan xodimlarga ishdan bo‘shaganidan keyin uchinchi oy uchun ham o‘rtacha oylik ish haqi to‘lanishi mumkin.
  • Bu imkoniyatdan foydalanish uchun xodim ishdan bo‘shaganidan keyin 30 kalendar kun ichida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishi va mahalliy mehnat organida ish qidirayotgan fuqaro sifatida ro‘yxatdan o‘tishi lozim.

O‘zbekistonda mehnat shartnomasi alohida asoslarga ko‘ra bekor qilingan va yangi ish topa olmagan xodimlar uchun qo‘shimcha moliyaviy kafolat belgilandi. Yangi tartibga ko‘ra, belgilangan talablarga javob bergan shaxsga ishdan bo‘shaganidan keyin uchinchi oy uchun ham avvalgi ish joyidan o‘rtacha oylik ish haqi to‘lanishi mumkin.

Bu tartib Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 28 sentyabrdagi 519-son qarori bilan tasdiqlangan.

Pulni olish uchun muhim shart bor

Yangi tartib barcha ishdan bo‘shatilgan xodimlarga avtomatik ravishda tatbiq etilmaydi.

Mehnat shartnomasi qonunda nazarda tutilgan alohida asoslarga ko‘ra bekor qilingan xodim ishdan bo‘shatilganidan keyin 30 kalendar kun ichida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishi kerak.

Mahalliy mehnat organi hujjatlarni ko‘rib chiqib, shaxsni ish qidirayotgan fuqaro sifatida ro‘yxatga oladi va bu haqda QR-kodli ma’lumotnoma yuboradi.

Ikki oylik kafolatdan keyin uchinchi oy ham qoplanadi

Amaldagi mehnat qonunchiligida ayrim asoslar bo‘yicha ishdan bo‘shatilgan xodimning ish qidirish davrida o‘rtacha ish haqini saqlab qolish kafolati mavjud.

Odatda bu kafolat ishdan bo‘shatish nafaqasi hisobga olingan holda ko‘pi bilan ikki oyga tatbiq etiladi. Agar xodim belgilangan muddatda mahalliy mehnat organida ish qidirayotgan shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tsa, uchinchi oy uchun ham avvalgi ish joyidan o‘rtacha oylik ish haqini olish huquqiga ega bo‘ladi.

Arizani kechiktirmaslik kerak

Yangi tartibda eng muhim muddatlardan biri — 30 kalendar kun.

Ya’ni mehnat shartnomasi bekor qilingan kundan keyin 30 kun ichida YAIDXP orqali murojaat qilish lozim. Qarorda belgilanganidek, ushbu muddat o‘tgandan keyin berilgan murojaat ko‘rib chiqilmaydi.

Mehnat organi arizani qabul qilgach, fuqaroni ish qidirayotgan shaxs sifatida ro‘yxatga oladi. Unga maqbul ish topish bo‘yicha choralar ko‘riladi.

Agar xodim uchinchi oygacha ham ish topmasa, mehnat organi bergan ma’lumotnoma asosida avvalgi ish joyiga murojaat qilib, uchinchi oy uchun o‘rtacha ish haqini olishi mumkin. Qarorda buning uchun ham alohida muddat belgilangan — ma’lumotnoma olinganidan keyin 5 ish kuni ichida avvalgi ish joyiga murojaat qilish kerak.

Davlat xizmati uchun haq olinmaydi

Mazkur xizmatdan foydalanish uchun fuqarodan davlat boji yoki boshqa to‘lov undirilmaydi.

Shu tariqa yangi mexanizm ishdan bo‘shagan va qisqa vaqt ichida yangi ish topa olmagan fuqarolarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Biroq bu imkoniyatdan foydalanish uchun xodim qonunchilikda belgilangan asoslarga mos kelishi va murojaat qilish muddatlariga qat’iy rioya qilishi zarur.

Ishdan bo‘shaganlar uchun muhim yangilik

Yangi tartibning ahamiyati shundaki, ishdan bo‘shatilgan xodim yangi daromad manbasini izlayotgan davrda qo‘shimcha moliyaviy himoyaga ega bo‘ladi.

Biroq eng muhim jihatni yana bir bor ta’kidlash kerak: uchinchi oy uchun o‘rtacha ish haqi avtomatik tarzda berilmaydi. Buning uchun belgilangan asoslar, 30 kunlik murojaat muddati va ish qidirayotgan shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tish talabi bajarilishi shart.

Yangi tartib esa ishdan bo‘shagan fuqaro uchun eng og‘ir davr — eski ish joyidan ayrilgan, ammo hali yangi ish topilmagan paytda — qo‘shimcha moliyaviy tayanch yaratadi.

Vazirlar Mahkamasi 519-sonYagona interaktiv davlat xizmatlari portaliMehnat shartnomasi bekor qilishIshdan bo‘shgan xodimlar moliyaviy kafolati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildiYosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildi14 iyun 23:32Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!28 sentabr 08:001 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Aliment to‘lovlari keskin oshdi: Endi qancha to‘lanadi?Aliment to‘lovlari keskin oshdi: Endi qancha to‘lanadi?12 may 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi