Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildi
Yurtimizda yangi hayot bo‘sag‘asida turgan yosh oilalarni ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash va moddiy ko‘mak berish borasida navbatdagi xayrli qadam tashlandi. Endilikda o‘z xonadoniga ega bo‘lmagan va ijarada yashayotgan yosh oilalarning oylik to‘lovlari bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (My.gov.uz) orqali uy-joy ijarasi xarajatlarini qisman kompensatsiya qilish bo‘yicha yangi raqamli xizmat rasman ishga tushirildi va arizalar qabul qilish boshlandi.
Ushbu qulaylik birinchi navbatda moddiy jihatdan ko‘makka muhtoj, suyanchi bo‘lmagan va rasmiy ravishda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» tizimiga kiritilgan yosh oilalarning og‘irini yengil qilish maqsadida joriy etildi.
Ijara pulining yarmi davlat tomonidan to‘lab beriladi
Mazkur yangi ijtimoiy loyiha doirasida ajratiladigan mablag‘lar va to‘lov shartlari bilan quyida batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Ko‘mak berish muddati: Ijara kompensatsiyasi ariza ma’qullangan kundan boshlab maksimal 12 oygacha bo‘lgan muddat davomida to‘lab boriladi.
To‘lov hajmi: Davlat yosh oila tomonidan to‘lanayotgan oylik ijara mablag‘ining 50 foizigacha (yarmigacha) bo‘lgan qismini o‘z zimmasiga oladi.
Shuningdek, hududlarning iqtisodiy holati va bozordagi narx-navodan kelib chiqib, kompensatsiyaning eng yuqori chegaraviy limitlari belgilab qo‘yilgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali hududlar kesimida belgilangan ijara kompensatsiyasining maksimal miqdorlari va BHM (Bazaviy hisoblash miqdori) nisbati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib
Kompensatsiya ajratiladigan hududlar
Belgilangan maksimal limit o‘lchovi
Oylik to‘lab beriladigan eng yuqori summa
Ariza topshirish shakli va joyi
Ijtimoiy maqomi
1.
BHMning 3 baravarigacha
1 236 000 so‘mgacha
My.gov.uz portali
(Onlayn shaxsiy kabinet)
«Ijtimoiy reyestr»ga
kiritilgan yosh oilalar
2.
Respublikaning boshqa barcha tuman va shaharlari
BHMning 2 baravarigacha
824 000 so‘mgacha
Elektron raqamli imzo orqali
Moddiy ko‘makka muhtojlar
Davlat xizmatlari markaziga borishga hojat yo‘q: Hammasi onlayn!
Mazkur moliyaviy yordamni rasmiylashtirish uchun uzun navbatlarda turish yoki turli idoralarga borib hujjat yig‘ish talab etilmaydi. Butun jarayon to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, ariza beruvchilar uydan chiqmagan holda, Davlat xizmatlari rasmiy portalidagi shaxsiy kabinetlari orqali onlayn tarzda murojaat yo‘llashlari kifoya. Tizim arizani o‘rganib chiqib, qisqa fursatda tegishli xulosani taqdim etadi.
Bu kabi imkoniyatlar yurtimizda yosh avlod vakillarining oyoqqa turib olishlari, oilaviy budjetni to‘g‘ri shakllantirishlari uchun juda katta poydevor bo‘lib xizmat qiladi.
Yurtimizdagi eng so‘nggi ijtimoiy islohotlar, yosh oilalar uchun yaratilayotgan yangi davlat xizmatlari, imtiyozlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, foydali xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…