Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildi

·21·Jamiyat
Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildi

Yurtimizda yangi hayot bo‘sag‘asida turgan yosh oilalarni ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning yashash sharoitlarini yaxshilash va moddiy ko‘mak berish borasida navbatdagi xayrli qadam tashlandi. Endilikda o‘z xonadoniga ega bo‘lmagan va ijarada yashayotgan yosh oilalarning oylik to‘lovlari bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (My.gov.uz) orqali uy-joy ijarasi xarajatlarini qisman kompensatsiya qilish bo‘yicha yangi raqamli xizmat rasman ishga tushirildi va arizalar qabul qilish boshlandi.

Ushbu qulaylik birinchi navbatda moddiy jihatdan ko‘makka muhtoj, suyanchi bo‘lmagan va rasmiy ravishda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» tizimiga kiritilgan yosh oilalarning og‘irini yengil qilish maqsadida joriy etildi.

Ijara pulining yarmi davlat tomonidan to‘lab beriladi

Mazkur yangi ijtimoiy loyiha doirasida ajratiladigan mablag‘lar va to‘lov shartlari bilan quyida batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

  • Ko‘mak berish muddati: Ijara kompensatsiyasi ariza ma’qullangan kundan boshlab maksimal 12 oygacha bo‘lgan muddat davomida to‘lab boriladi.

  • To‘lov hajmi: Davlat yosh oila tomonidan to‘lanayotgan oylik ijara mablag‘ining 50 foizigacha (yarmigacha) bo‘lgan qismini o‘z zimmasiga oladi.

Shuningdek, hududlarning iqtisodiy holati va bozordagi narx-navodan kelib chiqib, kompensatsiyaning eng yuqori chegaraviy limitlari belgilab qo‘yilgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali hududlar kesimida belgilangan ijara kompensatsiyasining maksimal miqdorlari va BHM (Bazaviy hisoblash miqdori) nisbati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib

Kompensatsiya ajratiladigan hududlar

Belgilangan maksimal limit o‘lchovi

Oylik to‘lab beriladigan eng yuqori summa

Ariza topshirish shakli va joyi

Ijtimoiy maqomi

1.

Toshkent shahri, Nukus shahri va viloyat markazlari

BHMning 3 baravarigacha

1 236 000 so‘mgacha

My.gov.uz portali


(Onlayn shaxsiy kabinet)

«Ijtimoiy reyestr»ga


kiritilgan yosh oilalar

2.

Respublikaning boshqa barcha tuman va shaharlari

BHMning 2 baravarigacha

824 000 so‘mgacha

Elektron raqamli imzo orqali

Moddiy ko‘makka muhtojlar

Davlat xizmatlari markaziga borishga hojat yo‘q: Hammasi onlayn!

Mazkur moliyaviy yordamni rasmiylashtirish uchun uzun navbatlarda turish yoki turli idoralarga borib hujjat yig‘ish talab etilmaydi. Butun jarayon to‘liq raqamlashtirilgan bo‘lib, ariza beruvchilar uydan chiqmagan holda, Davlat xizmatlari rasmiy portalidagi shaxsiy kabinetlari orqali onlayn tarzda murojaat yo‘llashlari kifoya. Tizim arizani o‘rganib chiqib, qisqa fursatda tegishli xulosani taqdim etadi.

Bu kabi imkoniyatlar yurtimizda yosh avlod vakillarining oyoqqa turib olishlari, oilaviy budjetni to‘g‘ri shakllantirishlari uchun juda katta poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Yurtimizdagi eng so‘nggi ijtimoiy islohotlar, yosh oilalar uchun yaratilayotgan yangi davlat xizmatlari, imtiyozlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, foydali xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentNukusYagona interaktiv davlat xizmatlari portali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiTelegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiBugun, 19:30Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiYo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiKecha, 16:31Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiUrganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiKecha, 16:17Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiFarg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiKecha, 16:08Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiKecha, 12:10Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiTraktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiKecha, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi