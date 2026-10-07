O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindi

·34·O‘zbekiston
O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekistonda jami 39 283 ta maktabgacha ta’lim tashkiloti faoliyat yuritmoqda, bu 2024-yilga nisbatan 1 225 taga ko‘paygan.
  • Ushbu o‘sishning asosiy qismini 29 196 ta oilaviy nodavlat bog‘chalar tashkil etadi.
  • Bog‘chalar soni bo‘yicha Qashqadaryo viloyati 4 458 ta bilan birinchi o‘rinni egallagan, undan keyin Samarqand (4 443 ta) va Farg‘ona (4 341 ta) viloyatlari keladi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini qamrab olish ko‘lamini kengaytirish va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash natijasida bolalar bog‘chalari tarmog‘i kengayishda davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga mamlakat bo‘ylab faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarining umumiy soni naq 39 283 taga yetdi.

Ushbu ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 1 225 taga yoki 3,2 foizga ko‘paygan bo‘lib, maktabgacha yoshdagi bolalarni tizimga jalb etish dinamikasi barqaror o‘sib borayotganini ko‘rsatadi.

Oilaviy nodavlat bog‘chalar — tizimning asosiy drayveri

Maktabgacha ta’lim sohasida nodavlat sektor, xususan, oilaviy shakldagi bog‘chalar tarmoqning asosiy ulushini tashkil etmoqda:

  • 29 mingdan ortiq oilaviy bog‘cha: Hozirda faoliyat ko‘rsatayotgan barcha bog‘chalarning 29 196 tasi oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari hissasiga to‘g‘ri keladi;

  • O‘sish ko‘rsatkichi: Oilaviy nodavlat tashkilotlari soni 2024 yil bilan taqqoslaganda 467 taga (1,6 foiz) oshgan bo‘lib, chekka hududlardagi qamrov muammosini hal qilishda muhim o‘rin tutmoqda.

Hududlar reytingi: Voha va vodiyda yuqori ko‘rsatkichlar

Bog‘chalar soni bo‘yicha viloyatlar kesimi tahlil qilinganda, eng ko‘p maktabgacha ta’lim muassasalari demografik jihatdan yirik hududlarda joylashgani oydinlashadi:

  • Peshqadam uchlik: Birinchi o‘rinni Qashqadaryo viloyati 4 458 ta tashkilot bilan egallab turibdi. Keyingi o‘rinlarda Samarqand viloyati (4 443 ta) va Farg‘ona viloyati (4 341 ta) bormoqda;

  • Vodiyning faolligi: Andijon (4 308 ta) va Namangan viloyatlarida (4 042 ta) ham 4 mingdan ziyod bog‘chalar ishlab turibdi;

  • O‘rta va quyi pog‘onalar: Surxondaryo viloyatida 3 382 ta, Toshkent viloyatida 2 447 ta, Buxoroda 2 234 ta va Xorazmda 2 111 ta maskan bolalarni qabul qilmoqda.

Hududlar bo‘yicha to‘liq taqsimot:

  • Qashqadaryo viloyati — 4 458 ta

  • Samarqand viloyati — 4 443 ta

  • Farg‘ona viloyati — 4 341 ta

  • Andijon viloyati — 4 308 ta

  • Namangan viloyati — 4 042 ta

  • Surxondaryo viloyati — 3 382 ta

  • Toshkent viloyati — 2 447 ta

  • Buxoro viloyati — 2 234 ta

  • Xorazm viloyati — 2 111 ta

  • Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 1 788 ta

  • Jizzax viloyati — 1 709 ta

  • Navoiy viloyati — 1 481 ta

  • Toshkent shahri — 1 350 ta

  • Sirdaryo viloyati — 1 189 ta

Mazkur taqsimot mamlakatda bog‘chalar qurilishi va oilaviy bog‘chalar tashkil etilishi aholi zichligi yuqori bo‘lgan viloyatlar bilan birga, markazdan olis chekka hududlarda ham izchil kengayib borayotganini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston maktabgacha ta’limOilaviy nodavlat bog‘chalarQashqadaryo viloyati bog‘chalarMilliy statistika qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...Bugun 10:26Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Bugun 10:23O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?1 oktabr 13:23O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin