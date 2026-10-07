O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekistonda jami 39 283 ta maktabgacha ta’lim tashkiloti faoliyat yuritmoqda, bu 2024-yilga nisbatan 1 225 taga ko‘paygan.
- Ushbu o‘sishning asosiy qismini 29 196 ta oilaviy nodavlat bog‘chalar tashkil etadi.
- Bog‘chalar soni bo‘yicha Qashqadaryo viloyati 4 458 ta bilan birinchi o‘rinni egallagan, undan keyin Samarqand (4 443 ta) va Farg‘ona (4 341 ta) viloyatlari keladi.
O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini qamrab olish ko‘lamini kengaytirish va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash natijasida bolalar bog‘chalari tarmog‘i kengayishda davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga mamlakat bo‘ylab faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarining umumiy soni naq 39 283 taga yetdi.
Ushbu ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 1 225 taga yoki 3,2 foizga ko‘paygan bo‘lib, maktabgacha yoshdagi bolalarni tizimga jalb etish dinamikasi barqaror o‘sib borayotganini ko‘rsatadi.
Oilaviy nodavlat bog‘chalar — tizimning asosiy drayveri
Maktabgacha ta’lim sohasida nodavlat sektor, xususan, oilaviy shakldagi bog‘chalar tarmoqning asosiy ulushini tashkil etmoqda:
29 mingdan ortiq oilaviy bog‘cha: Hozirda faoliyat ko‘rsatayotgan barcha bog‘chalarning 29 196 tasi oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari hissasiga to‘g‘ri keladi;
O‘sish ko‘rsatkichi: Oilaviy nodavlat tashkilotlari soni 2024 yil bilan taqqoslaganda 467 taga (1,6 foiz) oshgan bo‘lib, chekka hududlardagi qamrov muammosini hal qilishda muhim o‘rin tutmoqda.
Hududlar reytingi: Voha va vodiyda yuqori ko‘rsatkichlar
Bog‘chalar soni bo‘yicha viloyatlar kesimi tahlil qilinganda, eng ko‘p maktabgacha ta’lim muassasalari demografik jihatdan yirik hududlarda joylashgani oydinlashadi:
Peshqadam uchlik: Birinchi o‘rinni Qashqadaryo viloyati 4 458 ta tashkilot bilan egallab turibdi. Keyingi o‘rinlarda Samarqand viloyati (4 443 ta) va Farg‘ona viloyati (4 341 ta) bormoqda;
Vodiyning faolligi: Andijon (4 308 ta) va Namangan viloyatlarida (4 042 ta) ham 4 mingdan ziyod bog‘chalar ishlab turibdi;
O‘rta va quyi pog‘onalar: Surxondaryo viloyatida 3 382 ta, Toshkent viloyatida 2 447 ta, Buxoroda 2 234 ta va Xorazmda 2 111 ta maskan bolalarni qabul qilmoqda.
Hududlar bo‘yicha to‘liq taqsimot:
Qashqadaryo viloyati — 4 458 ta
Samarqand viloyati — 4 443 ta
Farg‘ona viloyati — 4 341 ta
Andijon viloyati — 4 308 ta
Namangan viloyati — 4 042 ta
Surxondaryo viloyati — 3 382 ta
Toshkent viloyati — 2 447 ta
Buxoro viloyati — 2 234 ta
Xorazm viloyati — 2 111 ta
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 1 788 ta
Jizzax viloyati — 1 709 ta
Navoiy viloyati — 1 481 ta
Toshkent shahri — 1 350 ta
Sirdaryo viloyati — 1 189 ta
Mazkur taqsimot mamlakatda bog‘chalar qurilishi va oilaviy bog‘chalar tashkil etilishi aholi zichligi yuqori bo‘lgan viloyatlar bilan birga, markazdan olis chekka hududlarda ham izchil kengayib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…