O‘zbekistonga xorijdan kelgan sayyohlar soni 11,6 milliondan oshdi
O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki 10 oyida 11,62 million nafar xorijiy sayyohni qabul qildi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 2025 yilning yanvar–oktyabr oylaridagi natijadan 19,4 foiz yuqori. O‘tgan yilga nisbatan tashrif buyurganlar soni qariyb 1,9 million nafarga ko‘paygan, deb xabar beradi UzDaily.uz.
Sayyohlar oqimi bo‘yicha birinchi o‘rinda Qirg‘iziston turibdi. 10 oyda ushbu mamlakatdan 3 million 180 ming 403 nafar fuqaro O‘zbekistonga kelgan.
Qozog‘istondan 2 million 703 ming 401 nafar sayyoh tashrif buyurgan. Tojikistondan kelganlar esa 2 million 553 ming 147 nafarni tashkil etgan. Shu tariqa, dastlabki uchlikni O‘zbekistonning qo‘shni davlatlari egallagan.
Rossiyadan kelgan sayyohlar soni 1 million 104 ming 57 nafarga yetgan. Keyingi o‘rinlarda Afg‘oniston (432 651 nafar) va Xitoy (430 326 nafar) qayd etilgan. Turkmanistondan 289 933 nafar fuqaro tashrif buyurgan.
Boshqa davlatlar orasida Turkiyadan kelganlar soni 169 553 nafarni, Hindistondan tashrif buyurganlar esa 64 344 nafarni tashkil qilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…