1 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?

·40·O‘zbekiston
1 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan mobil reklama qoidalari, bojxona yig‘imlari, pensiya tayinlash tartibi va biznes uchun energiya to‘lovlari bo‘yicha yangi tartiblar joriy etiladi.
  • Xususan, reklama xabarlarini soat 18:00 dan 09:00 gacha yuborish taqiqlanadi hamda xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamaytiriladi.

O‘zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan bir nechta yangi tartib joriy etiladi. Mobil telefonlarga reklama qo‘ng‘iroqlari va xabarlarini yuborish vaqti cheklanadi, xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamayadi. Ayrim ishsiz fuqarolar uchun pensiya tayinlash jarayoni ham yengillashadi. Bundan tashqari, tadbirkorlarning elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun oldindan to‘lovi, suyultirilgan gaz savdosi va ichki ishlar organlari xizmatlariga oid qoidalar o‘zgaradi, deb xabar beradi UZ24 sayti.

Reklama qo‘ng‘iroqlari belgilangan vaqtda cheklanadi

Yangi qoidaga ko‘ra, mobil aloqa tarmoqlari orqali reklama qo‘ng‘iroqlari va xabarlarini kechki soat 18:00 dan ertalab 09:00 gacha tarqatish mumkin bo‘lmaydi.

Abonent reklama qo‘ng‘iroqlari yoki xabarlarini olmaslikni istasa, operatordan ularni to‘liq yoki qisman bloklashni talab qilishi mumkin. Operatorlar bunday talabni bajarishi shart.

SMS-reklama yuborishda ham abonentning roziligi talab etiladi. Tovarlar va xizmatlar haqidagi reklama xabarlarini faqat yozma yoki elektron shaklda rozilik olinganidan keyin yuborish mumkin bo‘ladi.

Xorijdan keladigan posilkalar uchun yig‘im pasaytiriladi

Xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini bojxonadan rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamaytiriladi. Bu o‘zgarish xorijdan buyurtma berilgan tovarlarni olish bilan bog‘liq barcha xarajatlar shuncha miqdorda pasayadi, degani emas. Imtiyoz faqat bojxona rasmiylashtiruvi uchun belgilangan yig‘imga taalluqli.

Pensiyani muddatidan oldin olish tartibi soddalashadi

Ish o‘rinlari qisqarishi yoki korxona tugatilishi oqibatida ishsiz deb topilgan ayrim fuqarolarga yoshga doir pensiya belgilangan pensiya yoshidan ikki yil oldin avtomatik, ya’ni proaktiv tarzda tayinlanadi.

Og‘ir yoki zararli mehnat sharoitida ishlaganlar va muddatidan oldin pensiya olish huquqiga ega boshqa shaxslar esa Davlat xizmatlari markazlari yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari mumkin.

Biznes uchun energiya to‘lovlari tartibi belgilanadi

Elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobini yurituvchi avtomatlashtirilgan tizimlarga ulangan tadbirkorlar uchun oylik iste’molning oldindan to‘lovi 15 foiz etib belgilanadi. Mazkur talab shu tizimlarga ulangan korxona va tadbirkorlarga nisbatan qo‘llanadi.

Suyultirilgan gaz birja mexanizmiga o‘tadi

«LPG-Trade» aholi uchun suyultirilgan gazni xarid qilish va yetkazib berishni birja mexanizmi asosida tashkil etadi. Ijtimoiy soha muassasalariga yetkaziladigan yoqilg‘i narxi ham bozor tamoyillariga asoslangan birja narxlari bo‘yicha shakllanadi.

Ichki ishlar patrullari turar joylarga ham chaqiriladi

«112» tizimi orqali kelib tushgan xabarlar asosida ichki ishlar organlarining patrul-post va qo‘riqlash xizmati o‘z patrul hududidagi turar joy binolarida sodir bo‘lgan hodisalar joyiga ham borishi kerak bo‘ladi. Bu xizmatning vazifalari jamoat joylaridan tashqari turar joylardagi voqealarni ham qamrab oladi.

Ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini buzgan fuqarolarning keyingi tadbirlarga kirishi ham cheklanishi mumkin.

Arxiv hujjatlari haqidagi ma’lumotlar elektron taqdim etiladi

Tashkilotlar va nodavlat arxivlar o‘zlarida saqlanayotgan arxiv hujjatlari haqidagi ma’lumotlarni davlat arxivlariga arxiv axborot tizimi orqali elektron shaklda yuborishi shart bo‘ladi.

Ushbu o‘zgarishlar 1 noyabrdan kuchga kiradi. Ayniqsa, reklama xabarlarini olishni cheklamoqchi bo‘lgan abonentlar, xorijdan posilka buyurtma qiluvchilar, pensiya tayinlanishi kutilayotgan fuqarolar va tadbirkorlar uchun yangi talablarni bilib qo‘yish muhim.

Mobil AloqaXalqaro PosilkaPensiya TayinlashTadbirkorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqda14 oktabr 08:081 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi10 sentabr 14:19Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqdaAndijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqdaBugun 11:05Pegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildiPegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildiBugun 10:41O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinBugun 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)