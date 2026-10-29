1 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan mobil reklama qoidalari, bojxona yig‘imlari, pensiya tayinlash tartibi va biznes uchun energiya to‘lovlari bo‘yicha yangi tartiblar joriy etiladi.
- Xususan, reklama xabarlarini soat 18:00 dan 09:00 gacha yuborish taqiqlanadi hamda xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamaytiriladi.
O‘zbekistonda 2026 yil 1 noyabrdan bir nechta yangi tartib joriy etiladi. Mobil telefonlarga reklama qo‘ng‘iroqlari va xabarlarini yuborish vaqti cheklanadi, xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamayadi. Ayrim ishsiz fuqarolar uchun pensiya tayinlash jarayoni ham yengillashadi. Bundan tashqari, tadbirkorlarning elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun oldindan to‘lovi, suyultirilgan gaz savdosi va ichki ishlar organlari xizmatlariga oid qoidalar o‘zgaradi, deb xabar beradi UZ24 sayti.
Reklama qo‘ng‘iroqlari belgilangan vaqtda cheklanadi
Yangi qoidaga ko‘ra, mobil aloqa tarmoqlari orqali reklama qo‘ng‘iroqlari va xabarlarini kechki soat 18:00 dan ertalab 09:00 gacha tarqatish mumkin bo‘lmaydi.
Abonent reklama qo‘ng‘iroqlari yoki xabarlarini olmaslikni istasa, operatordan ularni to‘liq yoki qisman bloklashni talab qilishi mumkin. Operatorlar bunday talabni bajarishi shart.
SMS-reklama yuborishda ham abonentning roziligi talab etiladi. Tovarlar va xizmatlar haqidagi reklama xabarlarini faqat yozma yoki elektron shaklda rozilik olinganidan keyin yuborish mumkin bo‘ladi.
Xorijdan keladigan posilkalar uchun yig‘im pasaytiriladi
Xalqaro kuryerlik jo‘natmalarini bojxonadan rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamaytiriladi. Bu o‘zgarish xorijdan buyurtma berilgan tovarlarni olish bilan bog‘liq barcha xarajatlar shuncha miqdorda pasayadi, degani emas. Imtiyoz faqat bojxona rasmiylashtiruvi uchun belgilangan yig‘imga taalluqli.
Pensiyani muddatidan oldin olish tartibi soddalashadi
Ish o‘rinlari qisqarishi yoki korxona tugatilishi oqibatida ishsiz deb topilgan ayrim fuqarolarga yoshga doir pensiya belgilangan pensiya yoshidan ikki yil oldin avtomatik, ya’ni proaktiv tarzda tayinlanadi.
Og‘ir yoki zararli mehnat sharoitida ishlaganlar va muddatidan oldin pensiya olish huquqiga ega boshqa shaxslar esa Davlat xizmatlari markazlari yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari mumkin.
Biznes uchun energiya to‘lovlari tartibi belgilanadi
Elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobini yurituvchi avtomatlashtirilgan tizimlarga ulangan tadbirkorlar uchun oylik iste’molning oldindan to‘lovi 15 foiz etib belgilanadi. Mazkur talab shu tizimlarga ulangan korxona va tadbirkorlarga nisbatan qo‘llanadi.
Suyultirilgan gaz birja mexanizmiga o‘tadi
«LPG-Trade» aholi uchun suyultirilgan gazni xarid qilish va yetkazib berishni birja mexanizmi asosida tashkil etadi. Ijtimoiy soha muassasalariga yetkaziladigan yoqilg‘i narxi ham bozor tamoyillariga asoslangan birja narxlari bo‘yicha shakllanadi.
Ichki ishlar patrullari turar joylarga ham chaqiriladi
«112» tizimi orqali kelib tushgan xabarlar asosida ichki ishlar organlarining patrul-post va qo‘riqlash xizmati o‘z patrul hududidagi turar joy binolarida sodir bo‘lgan hodisalar joyiga ham borishi kerak bo‘ladi. Bu xizmatning vazifalari jamoat joylaridan tashqari turar joylardagi voqealarni ham qamrab oladi.
Ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini buzgan fuqarolarning keyingi tadbirlarga kirishi ham cheklanishi mumkin.
Arxiv hujjatlari haqidagi ma’lumotlar elektron taqdim etiladi
Tashkilotlar va nodavlat arxivlar o‘zlarida saqlanayotgan arxiv hujjatlari haqidagi ma’lumotlarni davlat arxivlariga arxiv axborot tizimi orqali elektron shaklda yuborishi shart bo‘ladi.
Ushbu o‘zgarishlar 1 noyabrdan kuchga kiradi. Ayniqsa, reklama xabarlarini olishni cheklamoqchi bo‘lgan abonentlar, xorijdan posilka buyurtma qiluvchilar, pensiya tayinlanishi kutilayotgan fuqarolar va tadbirkorlar uchun yangi talablarni bilib qo‘yish muhim.
Izohlar 0
…