Toshkent avtobuslarida chiptasiz yurganlarning 92 foizi 16–30 yoshdagilar bo‘ldi

1 daqiqa o'qish44
Toshkent avtobuslarida chiptasiz yurganlarning 92 foizi 16–30 yoshdagilar bo‘ldi

Toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanib, yo‘l haqini to‘lamagan yo‘lovchilarning aksariyati yoshlar ekani ma’lum bo‘ldi. 2026 yilning yanvar–oktyabr oylarida avtobuslarda chiptasiz harakatlanganlarga nisbatan qariyb 139 mingta ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bu haqda Toshkent shahar Transport bosh boshqarmasi xabar berdi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jami 138 780 ta bayonnomaning 97 747 tasi 18–30 yoshdagi yo‘lovchilarga tegishli. Bu umumiy qoidabuzarliklarning 70,4 foizini tashkil etadi.

Bundan tashqari, 16–17 yoshli yo‘lovchilarga nisbatan ham 30 533 ta bayonnoma tuzilgan. Ushbu ko‘rsatkich umumiy raqamning 22 foiziga teng.

Shu tariqa, 16 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan yo‘lovchilarga nisbatan jami 128 280 ta bayonnoma rasmiylashtirilgan. Ya’ni avtobuslarda yo‘l haqini to‘lamaslik bilan bog‘liq qoidabuzarliklarning 92,4 foizi aynan shu yosh toifasi hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Qoidabuzarliklar jinslar bo‘yicha ham tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra, 105 272 ta bayonnoma erkaklarga nisbatan rasmiylashtirilgan bo‘lib, bu umumiy ko‘rsatkichning 75,9 foizini tashkil etadi. Ayollarga nisbatan esa 33 508 ta yoki 24,1 foiz bayonnoma tuzilgan.

Statistikadan ko‘rinib turibdiki, poytaxt avtobuslarida yo‘l haqini to‘lamaslik holatlarining asosiy qismi 16–30 yoshli yo‘lovchilar orasida qayd etilgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari