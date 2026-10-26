Toshkent avtobuslarida yo‘lovchilarni bezovta qilgan reklama ovozi pasaytiriladi

·35·O‘zbekiston
Toshkent avtobuslarida yo‘lovchilarni bezovta qilgan reklama ovozi pasaytiriladi

Toshkent shahridagi jamoat avtobuslarida namoyish etiladigan reklama roliklarining ovoz balandligi pasaytiriladi. Bu haqda «Toshshahartransxizmat» axborot xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, so‘nggi paytlarda yo‘lovchilar avtobus salonidagi reklamalar ovozi balandligidan norozilik bildirib, bu borada o‘z e’tirozlarini yo‘llagan.

Yo‘lovchilar murojaatlarini inobatga olgan holda kompaniya vakillari avtobuslardagi reklama joylarini ijaraga olgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o‘tkazgan. Unda reklama roliklari ovozini me’yorga keltirish masalasi muhokama qilingan.

Uchrashuv davomida tadbirkorlarga reklama ovozini pasaytirish, yo‘lovchilarga ortiqcha shovqin va noqulaylik tug‘dirmaslik bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, jamoat transportida yo‘lovchilar uchun qulay muhit yaratish zarurligi ta’kidlangan.

ToshshahartransxizmatToshkent avtobuslarijamoat transportireklama roliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?12 oktabr 12:18O‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qaroriO‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qarori16 oktabr 21:45Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildi31 iyul 14:52Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiToshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladi21 iyun 19:21Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.5 iyun 18:34Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydi6 iyun 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?