Toshkentda bugun havo sifati yaxshilanishi kutilmoqda

·56·O‘zbekiston
Toshkentda bugun havo sifati yaxshilanishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida 1 noyabr kuni kunduzgi soatlarda atmosfera havosi sifati asta-sekin yaxshilanishi kutilmoqda.
  • Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, havo haroratining ko‘tarilishi va vertikal havo almashinuvining faollashuvi ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishiga yordam beradi.
  • 31 oktyabrdan 1 noyabrga o‘tar kechasi esa harorat inversiyasi hamda shamolning kuchsizligi sababli havo sifati yomonlashishi prognoz qilingan edi.

Toshkent shahrida 1 noyabr kuni kunduzgi soatlarda atmosfera havosi sifati asta-sekin yaxshilanishi kutilmoqda. Haroratning ko‘tarilishi va havo almashinuvining faollashishi poytaxtdagi vaziyatni barqarorlashtirishi mumkin. Bu haqda Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, 31 oktyabrdan 1 noyabrga o‘tar kechasi poytaxtda atmosfera havosi sifatining yomonlashishi prognoz qilingan. Kechki, tungi va ertalabki soatlarda havo sifati xalqaro havo sifati indeksi (AQI) bo‘yicha «nosog‘lom», milliy indeksga ko‘ra esa «zarg‘aldoq» darajada bo‘lishi kutilgan.

Bunday holatga tungi vaqtda havo haroratining pasayishi, shamolning kuchsiz esishi va harorat inversiyasi sabab bo‘lishi mumkin. Ushbu omillar atmosferaning quyi qatlamlarida havo almashinuvini cheklab, ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishini sekinlashtiradi.

Natijada mahalliy va qo‘shni hududlardan atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi qiyinlashib, PM zarrachalari yer yuzasiga yaqin havo qatlamida to‘planishi mumkin.

Bugun, 1 noyabr kuni kunduzgi soatlarda esa havo haroratining ko‘tarilishi va vertikal havo almashinuvining yaxshilanishi natijasida harorat inversiyasi kuchsizlanishi kutilmoqda. Bu jarayon atmosferadagi ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishiga yordam berib, havo sifati asta-sekin yaxshilanishiga olib kelishi mumkin.

Ayni paytda poytaxtdagi atmosfera havosi sifati Maxsus komissiya tomonidan doimiy monitoring qilib borilmoqda.

Havo ifloslanishiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatmoqda?

Mutaxassislar ta’kidlashicha, atmosfera havosining ifloslanishiga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biri havo sirkulyatsiyasi, ya’ni havo massalarining harakati va almashinuvi bilan bog‘liq jarayonlardir.

Toshkent shahri tog‘oldi hududida, vodiyga tutash joyda qaror topgan. Bu hududda shimoli-sharq va janubi-g‘arb yo‘nalishlaridan esuvchi shamollar muhim ahamiyat kasb etadi. Shamolning yo‘nalishi va tezligi atmosfera havosi almashinuvi hamda ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Poytaxtda havo ifloslanishining kuchayishiga nafaqat inson faoliyati, balki tabiiy chang, yog‘ingarchiliklarning kamligi va noqulay meteorologik sharoitlar ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xususan, yog‘ingarchiliklar kamligi havodagi chang zarralarining yuvilib ketish jarayonini susaytiradi. Toshkentda yog‘ingarchiliklar miqdori oylik me’yordan qariyb 6 barobarga kamaygan. Bu esa atmosfera havosida chang zarralarining uzoqroq saqlanib qolishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Avval ham havo sifati yomonlashishi prognoz qilingan

Avvalroq Toshkent shahrida 27 oktyabrdan 28 oktyabrga o‘tar kechasi ham atmosfera havosi sifati yomonlashishi mumkinligi haqida ogohlantirish berilgan edi.

O‘shanda kechki va tungi soatlarda havo sifati milliy indeks bo‘yicha asosan «sariq» darajada bo‘lishi, kunduzgi vaqtlarda esa yaxshilanishi prognoz qilingan.

Mutaxassislar atmosfera havosi sifatining o‘zgarishi ob-havo sharoiti, shamol tezligi, harorat va havo almashinuvi kabi omillarga bog‘liq ekanini ta’kidlamoqda. Shu sababli poytaxtda havo sifati bo‘yicha monitoring ishlari davom ettirilmoqda.

Toshkent havosiEkologiya va iqlim o‘zgarishi vazirligihavo sifati indeksiatmosfera ifloslanishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Do‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildiDo‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildiKecha 15:35Toshkent havosi nega ifloslanmoqda va chang qachon tarqaladi?Toshkent havosi nega ifloslanmoqda va chang qachon tarqaladi?26 oktabr 23:30Toshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqdaToshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqda14 oktabr 19:03Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?26 sentabr 13:18Toshkent osmonida havo sifati yana yomonlashishi kutilmoqdaToshkent osmonida havo sifati yana yomonlashishi kutilmoqda7 oktabr 21:16Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi