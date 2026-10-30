“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin

·36·Jamiyat
“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonliklar uchun Turkiyaga va boshqa qardosh davlatlarga xorijga chiqish pasportisiz, faqat ichki biometrik ID-karta yordamida sayohat qilish imkoniyatini yaratish bo‘yicha amaliy muhokamalar boshlandi.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida fuqarolarning o‘zaro safarlarini soddalashtiruvchi ko‘p tomonlama bitim ishlab chiqish tashabbusini ilgari surdi.

O‘zbekistonliklar uchun xorijga chiqish («zagran») pasportisiz, faqatgina ichki biometrik ID-karta yordamida Turkiyaga va boshqa qardosh davlatlarga erkin sayohat qilish imkoniyati yaratilishi mumkin.

Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) sammiti doirasida a’zo mamlakatlar, xususan, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida chegaralarni kesib o‘tish hamda mezbon davlat hududida bo‘lish tartibini tubdan soddalashtirish bo‘yicha amaliy muhokamalar yangi bosqichga chiqdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning muhim tashabbusi

Anqara shahrida bo‘lib o‘tgan TDT sammitida O‘zbekiston Prezidenti qardosh xalqlarning o‘zaro bordi-keldisini yengillashtirishga qaratilgan muhim taklifni ilgari surdi:

  • Ko‘p tomonlama bitim: Davlat rahbari TDT doirasida fuqarolarning o‘zaro safarlarini soddalashtiruvchi maxsus ko‘p tomonlama bitim ishlab chiqish tashabbusi bilan chiqdi;

  • ID-karta bilan harakatlanish: Taklif etilayotgan shartnomada chegara punktlaridan o‘tishda ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bekor qilish, xorijga chiqish pasporti o‘rniga ichki ID-kartalardan foydalanish imkoniyatini qonuniy mustahkamlash ko‘zda tutilgan.

«Turkic ID» va «Turkiy davlatlar Shengeni» konsepsiyasi

Mazkur yo‘nalishda Turkiya tomoni ham bir qator istiqbolli tashabbuslarni faol muhokama qilmoqda:

  • Besh davlat uchun yagona tizim: Tashkilotga a’zo beshta asosiy davlat — Turkiya, Ozarbayjon, O‘zbekiston, Qozog‘iston va Qirg‘iziston o‘rtasida harakatlanishni yengillashtiruvchi yagona «Turkic ID» mexanizmi ko‘rib chiqilmoqda;

  • Yevropa tajribasi muqobili: Xalqaro ekspertlar va ommaviy axborot vositalarida mazkur loyiha norasmiy ravishda «Turkiy davlatlar Shengeni» deb nomlanmoqda. Bu tizim to‘liq ishga tushsa, ulkan turkiy hududda fuqarolarning erkin tranziti ta’minlanadi.

Hozirgi holat va amaldagi tajriba

Ushbu soddalashtirilgan tartib bo‘yicha muayyan xalqaro pretsedentlar allaqachon shakllanib ulgurgan:

  • Amaldagi talab: Hozirda o‘zbekistonliklar uchun Turkiyaga borishda xorijga chiqish («zagran») pasporti hali ham majburiy hisoblanadi;

  • Muvaffaqiyatli namunalar: Turkiya allaqachon Ozarbayjon fuqarolari uchun ichki ID-karta orqali kirish tizimini amaliyotga tatbiq etgan. O‘zbekiston esa bunday tartibni Qirg‘iziston bilan muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, xuddi shunday yengillikni Tojikiston bilan ham joriy qilish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda;

  • Kelgusi istiqbol: Ko‘rib chiqilayotgan ko‘p tomonlama bitim TDT rahbarlari tomonidan rasman imzolanib, ratifikatsiya qilingach, o‘zbekistonliklar Turkiya sari qo‘shimcha pasport rasmiylashtirmasdan, cho‘ntakdagi ID-karta bilan safarga otlanishi mumkin bo‘ladi.

TDT doirasida rejalashtirilayotgan mazkur integratsiya nafaqat sayyohlik va ishbilarmonlik aloqalarini bir necha barobarga oshiradi, balki turkiy xalqlar o‘rtasidagi madaniy-iqtisodiy yaqinlashuvning yangi davrini boshlab beradi.

Turkiy davlatlar tashkilotiShavkat MirziyoyevTurkic IDID-karta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Bugun 15:26Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Kecha 21:05“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi28 oktabr 23:57O‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiO‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildi24 oktabr 08:09Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi13 sentabr 10:07Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?14 iyul 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi