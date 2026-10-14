O‘zbekiston fuqarolari uchun Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda

·88·Dunyo
O‘zbekiston fuqarolari uchun Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston vizasiz rejimda kiruvchi O‘zbekiston fuqarolari uchun elektron kirish ruxsatnomasi — ETA tizimini tasdiqladi.
  • Ushbu bepul ruxsatnoma safardan kamida 72 soat oldin QazETA platformasi orqali olinadi va 180 kun amal qiladi.
  • ETA tizimi 2026 yil 1 noyabrdan bosqichma-bosqich joriy etilib, 2027 yil 1 iyuldan barcha vizasiz kiruvchilar uchun majburiy bo‘ladi.

Qozog‘iston hukumati mamlakatga vizasiz rejim asosida tashrif buyuradigan xorijiy fuqarolar, jumladan O‘zbekiston fuqarolari uchun ham elektron kirish ruxsatnomasi — ETA (Electronic Travel Authorization) tizimini rasman tasdiqladi.

Yangi tartib chegara nazoratini raqamlashtirish va xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan bo‘lib, ruxsatnomani olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi hamda muayyan muddatdan so‘ng barcha uchun majburiy etib belgilanadi.

ETA ruxsatnomasini olish shartlari va muddati

Yangi elektron tizimning asosiy talablari quyidagilardan iborat:

  • Qayerdan olinadi: Arizalar maxsus ishlab chiqilgan yagona QazETA onlayn platformasi orqali topshiriladi;

  • Ariza topshirish vaqti: Safarni rejalashtirgan fuqaro chegaradan o‘tishdan kamida 72 soat oldin platforma orqali murojaat yuborishi shart;

  • Amal qilish muddati: Berilgan ETA ruxsatnomasi 180 kun (6 oy) davomida o‘z kuchini saqlaydi. Ushbu davr mobaynida fuqaro Qozog‘iston hududiga bir necha marta bemalol kirib-chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Xizmat narxi: Elektron ruxsatnomani rasmiylashtirish to‘liq bepul amalga oshiriladi.

Tizim qachon va qay tartibda ishga tushadi?

Elektron ruxsatnoma tizimi birdaniga emas, balki aholiga qulaylik yaratish maqsadida uchta bosqichda joriy etiladi:

  • 2026 yil 1 noyabrdan: Aqtau xalqaro aeroporti hamda chegaradagi to‘rtta avtomobil o‘tkazish punktida sinov tariqasida;

  • 2027 yil 1 yanvardan: Ostona va Olmaota xalqaro aeroportlarida;

  • 2027 yil 1 martdan: Qozog‘istonning qolgan barcha chegara o‘tkazish punktlarida to‘liq quvvatda;

  • Majburiy bo‘lish muddati: 2027 yil 1 iyuldan boshlab ETA olish barcha vizasiz kiruvchi xorijliklar uchun rasman majburiy bo‘ladi. Ungacha (ya’ni 2027 yil 1 iyulga qadar) ruxsatnomaning yo‘qligi mamlakatga kirishni rad etishga asos bo‘lmaydi.

Kimlar ETA ruxsatnomasi olishdan ozod etiladi?

Qozog‘iston hukumati tasdiqlagan ro‘yxatga muvofiq, ayrim toifadagi shaxslarga ushbu ruxsatnomani olish talab qilinmaydi:

  • 16 yoshga to‘lmagan bolalar;

  • 65 yoshdan oshgan fuqarolar;

  • Qozog‘istonning amaldagi vizasi yoki mamlakatda yashash guvohnomasiga (VNJ) ega bo‘lgan shaxslar;

  • Aeroportning tranzit hududidan chiqmaydigan xalqaro aviayo‘lovchilar.

Qo‘shni respublikaga safar rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar chegara punktlarida ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish maqsadida joriy etilayotgan mazkur yangi elektron tartibga avvaldan e’tibor qaratishlari tavsiya etiladi.

Qozog‘istonETAQazETAO‘zbekiston fuqarolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiKecha 23:05Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqdaReper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqdaKecha 22:30Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaBokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaKecha 21:06Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiYevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiKecha 20:56AQSHda attraksiondan erkak tushib ketib halok bo‘ldi, 9 tasi yopildiAQSHda attraksiondan erkak tushib ketib halok bo‘ldi, 9 tasi yopildiKecha 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi