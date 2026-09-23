Behzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondiga rahbar bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Migratsiya agentligi sobiq direktori Behzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondi raisi etib tayinlandi.
- Fondning asosiy maqsadi xorijda yashayotgan o‘zbekistonliklarni Vatan atrofida jipslashtirish, ular bilan aloqalarni mustahkamlash va qo‘llab-quvvatlashdan iborat.
- Behzod Musayevning migratsiya va ta’lim sohalaridagi tajribasi fond faoliyatida muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.
O‘zbekistonda yuqori lavozimda ishlagan Behzod Musayevning yangi faoliyat yo‘nalishi ma’lum bo‘ldi. Migratsiya agentligi sobiq direktori Behzod Anvarovich Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondi raisi etib tayinlangani haqida xabar tarqaldi.
Tayinlov haqida Vaqt.uz o‘z manbasiga tayanib xabar bergan. Musayev sentyabr oyi boshida Migratsiya agentligi direktori lavozimidan ozod etilgan edi.
Shu bilan u davlat boshqaruvi tizimidagi navbatdagi faoliyat yo‘nalishini boshlagani ma’lum bo‘lmoqda.
Behzod Musayevning yangi lavozimi ma’lum bo‘ldi
Behzod Musayev 2026 yil 3 sentyabr kuni Prezidentning tegishli qarori bilan Migratsiya agentligi direktori lavozimidan ozod etilgan. Qarorda uning lavozimdan boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan ozod etilgani ko‘rsatilgan.
Uning o‘rniga O‘zbekistonning Yaponiyadagi sobiq elchisi Muhsinxo‘ja Abdurahmonov Migratsiya agentligi direktori etib tayinlangan.
Oradan ko‘p o‘tmay Musayevning yangi lavozimi haqida ma’lumot paydo bo‘ldi.
«Vatandoshlar» fondi qanday vazifalarni bajaradi?
«Vatandoshlar» jamoat fondi 2021 yilda tashkil etilgan.
Fondning asosiy maqsadi xorijda yashayotgan o‘zbekistonliklarni tarixiy Vatan atrofida yanada jipslashtirish, ular bilan aloqalarni mustahkamlash, milliy o‘zlikni saqlash va vatandoshlarni qo‘llab-quvvatlashdan iborat.
Fond zimmasiga bir qator muhim vazifalar ham yuklangan.
Jumladan, xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar va ular tuzgan jamoat birlashmalari bilan hamkorlikni rivojlantirish, ular duch kelayotgan muammolarni tizimli o‘rganish hamda yechimlar bo‘yicha takliflar ishlab chiqish belgilangan.
Shuningdek, migratsiya va ta’lim sohalarida xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflarni tayyorlash ham fondning yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.
Fondning xorijdagi vatandoshlar bilan ishi kengaymoqda
Bugungi kunda «Vatandoshlar» fondi xorijdagi o‘zbekistonliklar bilan madaniy, ijtimoiy va ta’limiy yo‘nalishlarda turli loyihalarni amalga oshirib kelmoqda.
Fondning rasmiy saytida Xitoyning Pekin shahri va Yaponiyaning Nagoya shahrida O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tadbirlar o‘tkazilgani haqida xabarlar joylashtirilgan.
Shuningdek, fond xorijdagi vatandoshlar uchun elektron murojaat platformasi, ta’limiy loyihalar va turli madaniy dasturlarni ham taqdim etmoqda.
Musayevning mehnat faoliyati qanday kechgan?
Behzod Musayev 1973 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan.
U 1995 yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini iqtisodchi mutaxassisligi bo‘yicha tamomlagan. Keyinchalik Prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi qoshidagi Oliy biznes maktabida tahsil olgan.
Mehnat faoliyatini O‘zbekiston Milliy bankida boshlagan Musayev keyinchalik Moliya vazirligi va Davlat soliq qo‘mitasida turli lavozimlarda ishlagan.
2018 yilda u Davlat soliq qo‘mitasi raisi lavozimiga tayinlangan.
Keyingi yillarda Musayev sog‘liqni saqlash vaziri, ijtimoiy rivojlanish masalalari bo‘yicha Bosh vazir o‘rinbosari hamda kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vaziri kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan.
2024 yil sentyabr oyidan Migratsiya agentligiga rahbarlik qilgan.
Endi uning oldida qanday vazifalar turibdi?
«Vatandoshlar» fondining yo‘nalishlari Behzod Musayevning avvalgi faoliyat sohalaridan ayrimlari bilan bevosita bog‘liq.
Xususan, fond faoliyatida xorijdagi o‘zbekistonliklar bilan aloqalarni rivojlantirish, ularning muammolarini o‘rganish, migratsiya va ta’lim sohalarida hamkorlikni kuchaytirish kabi yo‘nalishlar mavjud.
Migratsiya sohasida rahbarlik tajribasiga ega bo‘lgan Musayevning yangi lavozimida aynan shu yo‘nalishlardagi ishlarga qanday yondashuv shakllanishi e’tibor markazida bo‘ladi.
Ayni paytda tayinlov haqidagi xabar manbaga tayangan holda tarqatilganini, fondning ochiq rahbariyat sahifasida esa hozircha Odiljon Sattarov boshqaruv raisi sifatida ko‘rsatilayotganini ham qayd etish lozim.
Shu bois yangi lavozimdagi vakolatlarning rasmiylashtirilishi va fondning yangilangan rahbariyati haqidagi ma’lumotlar rasmiy manbalarda alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.
Behzod Musayevning yangi faoliyat bosqichi
Shunday qilib, Migratsiya agentligi sobiq direktori Behzod Musayevning keyingi faoliyat manzili «Vatandoshlar» jamoat fondi bilan bog‘liq bo‘ldi.
Uning yangi lavozimi fondning xorijda yashayotgan o‘zbekistonliklar bilan ishlash, ularning manfaatlarini qo‘llab-quvvatlash va O‘zbekiston bilan aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan faoliyati bilan uyg‘unlashadi.
Tayinlovning rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan keyingi tafsilotlari e’lon qilinsa, fond rahbariyati va yangi vazifalar bo‘yicha ma’lumotlar yanada oydinlashadi.
Izohlar 0
…