1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?
1 iyuldan yo‘l-patrul xizmati tomonidan hujjatlarni tekshirish tartibiga o‘zgartish kiritildi. Biroq bu barcha hujjatlarni telefon orqali ko‘rsatish mumkin degani emas.
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tushuntirishicha, haydovchi biometrik pasport yoki ID-kartani asl nusxada o‘zi bilan olib yurishi lozim. Inspektor talab qilganda shaxsni tasdiqlovchi hujjat taqdim etiladi.
Qolgan ayrim hujjatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ular quyidagilar:
• Haydovchilik guvohnomasi
• Texnik pasport
• Sug‘urta polisi
• Ishonchnoma
• Oyna tusini o‘zgartirishga ruxsatnoma
Inspektor mazkur ma’lumotlarni davlat axborot tizimlaridan oladi.
Demak, avtomobil boshqarish uchun pasport yoki ID-kartaning jismoniy nusxasi hali ham shart. Boshqa asosiy hujjatlarni esa elektron tarzda tekshirish mumkin.
…