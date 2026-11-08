Prezident olimpiadasi yakunlandi: Toshkent mutlaq g‘olib, Samarqand va Xorazm kuchli uchlikda
Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bo‘yicha mamlakatimizda tashkil etilgan nufuzli Prezident olimpiadasi o‘z yakuniga yetdi. Respublikaning barcha 14 ta hududidan tashrif buyurgan sportchilar ishtirokida kechgan murosasiz bahslardan so‘ng musobaqaning yakuniy medallar jamg‘armasi rasman e’lon qilindi.
Umumjamoa hisobida poytaxt vakillari eng ko‘p oltin medallarni qo‘lga kiritib, 1-o‘rinni band etgan bo‘lsa, Samarqand va Xorazm viloyatlari sportchilari kuchli uchlik shohsupasiga ko‘tarildi.
Kuchli uchlik va peshqadamlar raqobati
Toshkent shahri — mutlaq yetakchi: Poytaxt sportchilari jami 78 ta medal (33 ta oltin, 22 ta kumush va 23 ta bronza) jamg‘argan holda jadvalda yakkapeshqadamlik qildi;
Samarqand viloyati — 2-o‘rin: Samarqandliklar bor-yo‘g‘i birgina umumiy medal farqi bilan (jami 77 ta medal: 25 ta oltin, 21 ta kumush va 31 ta bronza) vitse-chempionlikka erishdi;
Xorazm viloyati — 3-o‘rin: Xorazmlik atletlar 24 ta oltin, 18 ta kumush va 27 ta bronza (jami 69 ta medal) bilan musobaqaning bronza pog‘onasini band etdi;
Kuchli beshlik: Toshkent viloyati (20 ta oltin, jami 70 ta) 4-o‘rinni, Qashqadaryo viloyati (18 ta oltin, jami 70 ta) esa 5-pog‘onani egalladi.
Barcha 14 ta hududning to‘liq medallar jadvali
O‘rin
Hududlar
Oltin ()
Kumush ()
Bronza ()
Jami
1
Toshkent shahri
33
22
23
78
2
Samarqand viloyati
25
21
31
77
3
Xorazm viloyati
24
18
27
69
4
Toshkent viloyati
20
21
29
70
5
Qashqadaryo viloyati
18
23
29
70
6
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
16
24
26
66
7
Andijon viloyati
16
17
26
59
8
Buxoro viloyati
15
15
20
50
9
Jizzax viloyati
15
9
20
44
10
Farg‘ona viloyati
10
14
30
54
11
Namangan viloyati
8
14
20
42
12
Surxondaryo viloyati
8
6
15
29
13
Sirdaryo viloyati
7
5
12
24
14
Navoiy viloyati
6
12
23
41
Izohlar 0
…