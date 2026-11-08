Prezident olimpiadasi yakunlandi: Toshkent mutlaq g‘olib, Samarqand va Xorazm kuchli uchlikda

·1·Sport
Prezident olimpiadasi yakunlandi: Toshkent mutlaq g‘olib, Samarqand va Xorazm kuchli uchlikda

Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bo‘yicha mamlakatimizda tashkil etilgan nufuzli Prezident olimpiadasi o‘z yakuniga yetdi. Respublikaning barcha 14 ta hududidan tashrif buyurgan sportchilar ishtirokida kechgan murosasiz bahslardan so‘ng musobaqaning yakuniy medallar jamg‘armasi rasman e’lon qilindi.

Umumjamoa hisobida poytaxt vakillari eng ko‘p oltin medallarni qo‘lga kiritib, 1-o‘rinni band etgan bo‘lsa, Samarqand va Xorazm viloyatlari sportchilari kuchli uchlik shohsupasiga ko‘tarildi.

Kuchli uchlik va peshqadamlar raqobati

  • Toshkent shahri — mutlaq yetakchi: Poytaxt sportchilari jami 78 ta medal (33 ta oltin, 22 ta kumush va 23 ta bronza) jamg‘argan holda jadvalda yakkapeshqadamlik qildi;

  • Samarqand viloyati — 2-o‘rin: Samarqandliklar bor-yo‘g‘i birgina umumiy medal farqi bilan (jami 77 ta medal: 25 ta oltin, 21 ta kumush va 31 ta bronza) vitse-chempionlikka erishdi;

  • Xorazm viloyati — 3-o‘rin: Xorazmlik atletlar 24 ta oltin, 18 ta kumush va 27 ta bronza (jami 69 ta medal) bilan musobaqaning bronza pog‘onasini band etdi;

  • Kuchli beshlik: Toshkent viloyati (20 ta oltin, jami 70 ta) 4-o‘rinni, Qashqadaryo viloyati (18 ta oltin, jami 70 ta) esa 5-pog‘onani egalladi.

Barcha 14 ta hududning to‘liq medallar jadvali

O‘rin

Hududlar

Oltin ()

Kumush ()

Bronza ()

Jami

1

Toshkent shahri

33

22

23

78

2

Samarqand viloyati

25

21

31

77

3

Xorazm viloyati

24

18

27

69

4

Toshkent viloyati

20

21

29

70

5

Qashqadaryo viloyati

18

23

29

70

6

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

16

24

26

66

7

Andijon viloyati

16

17

26

59

8

Buxoro viloyati

15

15

20

50

9

Jizzax viloyati

15

9

20

44

10

Farg‘ona viloyati

10

14

30

54

11

Namangan viloyati

8

14

20

42

12

Surxondaryo viloyati

8

6

15

29

13

Sirdaryo viloyati

7

5

12

24

14

Navoiy viloyati

6

12

23

41

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?6 oktabr 21:564 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!22 sentabr 06:03"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi18 oktabr 00:37Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldiFeruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi28 sentabr 08:48O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!27 sentabr 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi