Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

·55·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qilib, tashkilotni byurokratik qarorlardan amaliy harakatlarga o‘tishga chaqirdi.
  • U O‘zbekistonning tinchlik, o‘z xalqi va mustaqil kelajakni qurayotgan yoshlar tomon ekanligini qat’iy bayon etdi.
  • Shuningdek, Orol dengizi fojiasini yumshatishda xalqaro hamjamiyatning birdamligi va sun’iy intellektning inson huquqlari hamda qonun ustuvorligiga xizmat qilishi zarurligini ta’kidladi.

Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining navbatdagi yuqori darajadagi haftaligi doirasida O‘zbekiston tomonidan global siyosiy maydon uchun o‘ta dadil, aniq va murosasiz murojaat yangradi. Tadbirda nutq so‘zlagan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva xalqaro tashkilotning bugungi kundagi faoliyatiga baho berib, uni byurokratik qoliplardan amaliy harakatlarga o‘tishga chaqirdi: «Bizga faqat qog‘ozda qaror qabul qiladigan emas, balki uni real hayotda amalga oshiradigan BMT kerak!». Toshkent global muammolar qarshisida ojiz qolmaydigan, barqaror va ta’sirchan kuchga ega bo‘lgan tashkilot tarafdori ekani ochiq bayon etildi.

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

Dunyoda turli blok va kuch markazlari tomonidan «Siz qaysi tomondasiz?» deya bosim o‘tkazilayotgan hozirgi murakkab geosiyosiy davrda O‘zbekistonning tanlovi qat’iy va o‘zgarmas ekani ko‘rsatib o‘tildi: «Biz xalqimiz, o‘z taqdirini o‘zi mustaqil belgilay oladigan yoshlarimiz va tinchlik tomonidamiz». O‘z chiqishi va keyingi bayonotida Prezident Administratsiyasi rahbari Markaziy Osiyodagi tub tarixiy o‘zgarishlar, mamlakatdagi keng qamrovli islohotlar, Orol dengizining ekologik fojiasi, sun’iy intellektning xavfsiz rivojlanishi, qonun ustuvorligi hamda inson qadr-qimmatini muhofaza qilish masalalariga chuqur to‘xtaldi.

Xo‘sh, Saida Mirziyoyevaning Nyu-Yorkdagi ushbu bayonoti xalqaro siyosat sahnasida qanday rezonans uyg‘otdi, O‘zbekistonning ochiqlik va yaxshi qo‘shnichilik konsepsiyasi global bo‘linishlar davrida qanday kuchga ega va BMT islohoti bo‘yicha bildirilgan talab nega barchani hushyor tortdi?

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

«Amaliy BMT, qat’iy pozitsiya va sun’iy intellekt masalasi»: Nutqning 5 ta asosiy nuqtasi

Saida Mirziyoyevaning BMT Bosh Assambleyasi minbaridan bildirgan eng muhim tashabbuslari va tezislari:

  • «Qarorlardan amaliy ijroga» talabi: BMT faqat rezolyutsiyalar qabul qilish bilan cheklanmay, o‘z qarorlarini amalda joriy eta oladigan real kuchga aylanishi shartligi uqtirildi;

  • O‘zbekistonning qat’iy tanlovi: Geosiyosiy bosimlarga qaramay, Toshkentning tanlovi tinchlik, o‘z xalqi va mustaqil kelajakni qurayotgan yoshlar ekani e’lon qilindi;

  • Ekologiya va Orol muammosi: Global iqlim o‘zgarishining markazi bo‘lgan Orol dengizi fojiasini yumshatishda xalqaro hamjamiyatning birdamligi so‘raldi;

  • Sun’iy intellekt va inson qadri: Zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt taraqqiyoti inson huquqlari hamda qonun ustuvorligiga xizmat qilishi kerakligi ta’kidlandi;

  • Yolg‘iz hal etib bo‘lmaydigan bo‘hronlar: Hech bir davlat bugungi global bo‘hronlarni bir o‘zi yecha olmasligi, yagona to‘g‘ri yo‘l — ochiqlik, ishonch va yaxshi qo‘shnichilik muloqoti ekani ko‘rsatib berildi.

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

BMT va global muammolar: Eski yondashuvlar va O‘zbekiston ilgari surgan yangi strategiya taqqosi

Saida Mirziyoyeva nutqida ko‘tarilgan xalqaro muammolar va taklif etilgan yechimlarning qiyosiy tahlili:

Muhokama qilingan yo‘nalishlar

An’anaviy xalqaro tizimdagi holat

Saida Mirziyoyeva nutqidagi yangi yondashuv

BMTning asosiy vazifasi

Ko‘plab qarorlar va deklaratsiyalar qabul qilish

Qarorlarni qog‘ozda qoldirmay, so‘zsiz amalga oshirish

Geosiyosiy tanlov va bosim

Davlatlarni turli qutblarga bo‘linishga majburlash

«Biz xalqimiz, yoshlarimiz va tinchlik tomonidamiz»

Markaziy Osiyo va qo‘shnichilik

Cheklangan milliy chegaralar va ichki muammolar

Muloqot, yaxshi qo‘shnichilik va ochiq hamkorlik makoni

Orol fojiasi va ekologiya

Mahalliy mintaqaviy muammo sifatida qarash

Butun sayyora uchun daxldor bo‘lgan kechiktirib bo‘lmas falokat

Sun’iy intellekt taraqqiyoti

Nazoratsiz va tezkor texnologik poyga

Inson huquqlari, adolat va qonun ustuvorligi nazoratida bo‘lish

Xalqaro inqirozlarni yechish

Ayrim davlatlarning yakka holda harakat qilishi

Faqat o‘zaro ishonch va jamoaviy birdamlik asosidagi yechim

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

Xalqaro siyosat va diplomatik ekspertiza: Nega Saida Mirziyoyevaning Nyu-Yorkdagi nutqi muhim burilish hisoblanadi?

Xalqaro ekspertlar va siyosiy tahlilchilarning xulosalari:

  • BMTning «tishsizligi»ga aniq tashxis: So‘nggi yillarda dunyo bo‘ylab harbiy to‘qnashuvlar, gumanitar inqirozlar ortib borayotgan bir paytda BMT xavfsizlik tizimining oqsayotgani barchaga ayon edi; O‘zbekiston vakili tomonidan «bizga qarorni amalga oshiradigan tashkilot kerak» deyilishi — jahon hamjamiyatining uzoq vaqtdan beri ayta olmayotgan haqiqatini ochiq ifodalash bo‘ldi;

  • «Uchinchi tomon» emas, tinchlik diplomatiyasi: Murakkab sanksiyalar va geosiyosiy qarama-qarshilik sharoitida O‘zbekistonning hech qaysi blok foydasiga emas, balki faqat o‘z xalqi manfaati va neytral tinchlik tarafdori ekanini bildirishi Toshkentning mustaqil tashqi siyosatini yangi cho‘qqiga ko‘tardi;

  • Sun’iy intellektning BMT minbariga chiqishi: O‘zbekiston nafaqat tarixiy ekologik muammolarni (Orol fojiasi), balki XXI asrning eng katta chaqirig‘i bo‘lgan sun’iy intellekt etikasi va xavfsizligini jahon kun tartibiga qo‘ymoqda; bu mamlakat rahbariyatining kelajakni oldindan ko‘ra olish salohiyatini namoyish etadi;

  • Markaziy Osiyo ovozi sifatidagi vazn: Mintaqa davlatlarining jipslashuvi, O‘zbekistondagi islohotlar sur’ati dunyo minbarlarida mamlakatimiz takliflarini jiddiy va hurmat bilan tinglashga majbur qilmoqda.

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...

Saida Mirziyoyevaning Nyu-Yorkda BMT minbaridan turib aytgan so‘zlari O‘zbekistonning global adolat va inson qadrini himoya qiluvchi yetakchi davlatlar safida mustahkam o‘rin egallayotganini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, BMT haqiqatan ham qog‘ozdagi qarorlardan voz kechib, dunyodagi urush va mojarolarni to‘xtata oladigan amaliy kuchga aylana oladimi? O‘zbekistonning global to‘qnashuvlar paytida «biz faqat xalqimiz va tinchlik tomonidamiz» degan pozitsiyasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va BMT minbarida yangragan ushbu tarixiy nutq tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaBMT Bosh AssambleyasiOrol dengizi fojiasiSun’iy intellekt etikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiKecha 18:06Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)24 iyul 20:18O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda9 iyul 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari