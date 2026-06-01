Maydonga tushmagan Neymar o‘yindan keyin "qahramon"ga aylandi (video)
Yashil maydonlarda chinakam tomosha va kutilmagan hayajonli lahzalar davom etmoqda. Braziliya hamda Panama terma jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi «pentakampeonlar»ning 6:2 hisobidagi yirik va dahshatli g‘alabasi bilan yakun topdi. Biroq, final hushtagi chalinganidan so‘ng, kechaning eng asosiy va diqqat markazidagi shaxsiga aylangan inson barchani hayratda qoldirdi. Eng qizig‘i, ushbu yulduz mazkur bahsda hatto bir daqiqa ham maydonda to‘p surgani yo‘q! Gap millionlab muxlislarning sevimlisi bo‘lmish Neymar haqida ketmoqda.
Braziliyalik afsonaning hali ham dunyo futbolida qirol ekanligiga shubhangiz bormi? Sahifamizdan uzoqlashmang, mag‘lubiyatni unutib yulduz poyiga tiz cho‘kkan raqib futbolchilari, afsonaviy «Marakana»dagi ramziy lahzalar va hujumchining bo‘lajak Jahon chempionati oldidan oliy maqsadlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
«Marakana» maysazoridagi haqiqiy sehr va tavoze
Ayni paytda faoliyatini boshlab bergan qadrdon «Santos» klubiga qaytgan mashhur hujumchi og‘ir jarohatidan so‘ng sog‘lig‘ini tiklash jarayonini davom ettirmoqda. Shu sababli u Panamaga qarshi bahsda qaydnomaga kiritilmadi va o‘yinni tribunadan kuzatdi. Biroq, uchrashuv tugagach, Neymar stadionga yig‘ilgan minglab ishqibozlarni qutlash va ularga minnatdorchilik bildirish uchun afsonaviy «Marakana» stadioni maysazoriga tushib keldi. Ayni shu soniyalarda uning dunyo miqyosidagi mashhurligi va obro‘si qanchalik yuqori ekani yana bir bor namoyon bo‘ldi.
Mag‘lubiyat alamidan kuyib yonishi kerak bo‘lgan Panama terma jamoasi futbolchilari o‘zlarini tutib tura olishmadi:
Yulduzli navbat: Panamalik charm to‘p ustalari yirik hisobdagi mag‘lubiyatni butunlay unutgan holda, braziliyalik sehrgar bilan esdalik uchun suratga tushish maqsadida uning atrofini o‘rab olishdi. Bir lahzada deyarli butun boshli raqib jamoasi Neymar bilan selfi tushish uchun uzun navbatga tizildi. Ular o‘z avlodining eng buyuk va mashhur futbolchilaridan biri bilan yonma-yon turish imkoniyatini qo‘ldan boy berishni istamaganliklari aniq edi.
Samimiy tabassum va sog‘inch lahzalari
Kutilmagan bunday katta e’tibor va cheksiz hurmatga Neymarning o‘zi juda xotirjam, vazmin va samimiy munosabatda bo‘ldi. U yuzida tabassum bilan har bir raqib futbolchisini bag‘riga bosdi va ular bilan suratga tushishni mamnuniyat bilan qabul qildi. Yulduzning quvnoq kayfiyatidan sezilib turdiki, sog‘lig‘idagi muammolar sababli ancha vaqt milliy jamoadan uzoqda qolgan hujumchi uchun bunday issiq va samimiy qabul juda yoqimli bo‘ldi.
Neymarning maydonga tushmay turib ham butun diqqat-e’tiborni o‘ziga qaratishi Braziliya futboli uchun o‘ziga xos ramziy ma’noga ega. Uni nafaqat tribunalardagi oddiy muxlislar, balki terma jamoaning ichidagi futbolchilar ham sog‘inishgan va intiqlik bilan qaytishini kutishmoqda.
Futbolchining hozirgi holati
Asosiy maqsadi
Kutilayotgan natija
«Santos»da individual reja asosida tiklanish mashqlarini olib bormoqda.
Jarohatdan to‘liq forig‘ bo‘lish va maksimal sport formasiga kirish.
2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga qadar jamoaning bosh yetakchisi sifatida safga qaytish.
Ha, u haqiqiy futbol geniyi va uning yashil maydonga qaytishi dunyo futboli uchun katta bayram bo‘lishi shubhasiz. Xo‘sh, aziz muxlislar, sizningcha, Neymar bo‘lajak Jahon chempionatida Braziliyani chempion qila oladimi?
Jahon futboli, sevimli yulduzlar hayoti va eng qaynoq sport xabarlarini biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…