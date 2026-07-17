Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdi

·0·Sport
Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdi

Argentina terma jamoasining JCH–2026 finali oldidan Nyu-Jersiga yo‘l olishi kechikdi. Atlantadagi kuchli momaqaldiroq sabab Lionel Skaloni jamoasi rejalashtirilgan vaqtda uchib keta olmagan va futbolchilar mehmonxonada qolishga majbur bo‘lgan.

Atlanta aeroportida parvozlar to‘xtatildi

The Sun xabariga ko‘ra, Argentina delegatsiyasi payshanba kuni Atlantadan Nyu-York tomon uchib ketishi kerak edi. Biroq kuchli yomg‘ir va xavfli ob-havo tufayli Xartsfild–Jekson xalqaro aeroportida parvozlar vaqtincha to‘xtatilgan.

Natijada futbolchilar, murabbiylar va jamoa xodimlari Atlantadagi mehmonxonada qolgan. Parvozning kechikishi Argentinaning final oldidan mashg‘ulot rejasiga ham ta’sir qilishi mumkin.

Tayyorgarlik uchun vaqt qisqarishi mumkin

Argentina 15 iyul kuni aynan Atlantada o‘tkazilgan yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etgandi. Jamoa uchrashuvdan keyin shaharda qolib, tiklanish mashg‘ulotlarini o‘tkazgan.

Skaloni shogirdlari final o‘tkaziladigan hududga ertaroq borib, yangi sharoitga moslashishni rejalashtirgan edi. Ammo parvozning kechikishi sabab to‘liq tarkibdagi oxirgi mashg‘ulot uchun ajratilgan vaqt qisqarishi ehtimoli paydo bo‘ldi.

Ispaniya terma jamoasi esa Nyu-Jersiga avvalroq yetib borib, hal qiluvchi bahsga tayyorgarlikni boshlab yuborgani aytilmoqda. Bu vaziyat final oldidan Luis de la Fuente jamoasiga tashkiliy jihatdan kichik ustunlik berishi mumkin.

Ob-havo finalga ta’sir qiladimi?

Argentinaliklar uchun asosiy vazifa — imkoni boricha tezroq Nyu-Jersiga yetib borish va parvozdagi kechikishdan keyin futbolchilarning jismoniy holatini to‘g‘ri boshqarish.

Hozircha ob-havo muammosi finalning o‘ziga bevosita ta’sir qilishi haqida ma’lumot yo‘q. Biroq hal qiluvchi o‘yin oldidan har bir soat muhim bo‘lgan sharoitda yo‘ldagi bunday kutilmagan to‘siq jamoaning rejasini o‘zgartirib yubordi.

Final 19 iyul kuni o‘tkaziladi

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni Ist-Raterforddagi New York New Jersey Stadium — «Metlayf» arenasida bo‘lib o‘tadi. Stadion Nyu-York shahrida emas, Nyu-Jersi shtatida joylashgan.

Argentina ketma-ket ikkinchi jahon chempionligini, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi Jahon kubogini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.

Final arafasida Skaloni jamoasi uchun birinchi sinov raqib emas, balki Atlantadagi momaqaldiroq bo‘lib chiqdi. Endi asosiy savol — kechikkan parvoz Argentinaning hal qiluvchi bahsga tayyorgarligiga qanchalik ta’sir qiladi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi