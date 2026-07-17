Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdi
Argentina terma jamoasining JCH–2026 finali oldidan Nyu-Jersiga yo‘l olishi kechikdi. Atlantadagi kuchli momaqaldiroq sabab Lionel Skaloni jamoasi rejalashtirilgan vaqtda uchib keta olmagan va futbolchilar mehmonxonada qolishga majbur bo‘lgan.
Atlanta aeroportida parvozlar to‘xtatildi
The Sun xabariga ko‘ra, Argentina delegatsiyasi payshanba kuni Atlantadan Nyu-York tomon uchib ketishi kerak edi. Biroq kuchli yomg‘ir va xavfli ob-havo tufayli Xartsfild–Jekson xalqaro aeroportida parvozlar vaqtincha to‘xtatilgan.
Natijada futbolchilar, murabbiylar va jamoa xodimlari Atlantadagi mehmonxonada qolgan. Parvozning kechikishi Argentinaning final oldidan mashg‘ulot rejasiga ham ta’sir qilishi mumkin.
Tayyorgarlik uchun vaqt qisqarishi mumkin
Argentina 15 iyul kuni aynan Atlantada o‘tkazilgan yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etgandi. Jamoa uchrashuvdan keyin shaharda qolib, tiklanish mashg‘ulotlarini o‘tkazgan.
Skaloni shogirdlari final o‘tkaziladigan hududga ertaroq borib, yangi sharoitga moslashishni rejalashtirgan edi. Ammo parvozning kechikishi sabab to‘liq tarkibdagi oxirgi mashg‘ulot uchun ajratilgan vaqt qisqarishi ehtimoli paydo bo‘ldi.
Ispaniya terma jamoasi esa Nyu-Jersiga avvalroq yetib borib, hal qiluvchi bahsga tayyorgarlikni boshlab yuborgani aytilmoqda. Bu vaziyat final oldidan Luis de la Fuente jamoasiga tashkiliy jihatdan kichik ustunlik berishi mumkin.
Ob-havo finalga ta’sir qiladimi?
Argentinaliklar uchun asosiy vazifa — imkoni boricha tezroq Nyu-Jersiga yetib borish va parvozdagi kechikishdan keyin futbolchilarning jismoniy holatini to‘g‘ri boshqarish.
Hozircha ob-havo muammosi finalning o‘ziga bevosita ta’sir qilishi haqida ma’lumot yo‘q. Biroq hal qiluvchi o‘yin oldidan har bir soat muhim bo‘lgan sharoitda yo‘ldagi bunday kutilmagan to‘siq jamoaning rejasini o‘zgartirib yubordi.
Final 19 iyul kuni o‘tkaziladi
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni Ist-Raterforddagi New York New Jersey Stadium — «Metlayf» arenasida bo‘lib o‘tadi. Stadion Nyu-York shahrida emas, Nyu-Jersi shtatida joylashgan.
Argentina ketma-ket ikkinchi jahon chempionligini, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi Jahon kubogini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.
Final arafasida Skaloni jamoasi uchun birinchi sinov raqib emas, balki Atlantadagi momaqaldiroq bo‘lib chiqdi. Endi asosiy savol — kechikkan parvoz Argentinaning hal qiluvchi bahsga tayyorgarligiga qanchalik ta’sir qiladi?
…