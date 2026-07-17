JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldi

·35·Dunyo
JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldi

Bangladeshda Jahon chempionati bayrami qator fojialar soyasida qoldi. Mamlakat bo‘ylab muxlislar o‘rtasidagi janjallar, pichoqli hujumlar, elektr tokidan zararlanish va yo‘l-transport hodisalari oqibatida kamida 12 kishi halok bo‘lgani xabar qilinmoqda.

Messining penaltisidan keyin boshlangan janjal

Eng ko‘p muhokama qilingan voqea Argentina va Misr o‘rtasidagi uchrashuv vaqtida Kumilla shahrida sodir bo‘ldi.

38 yoshli Muhammad Shariful Islom mahalliy choyxonada boshqa fuqarolar bilan birga o‘yinni tomosha qilayotgandi. Guvohlarning aytishicha, Lionel Messi penaltini aniq amalga oshira olmagach, Braziliya muxlisi bo‘lgan Shariful Argentina tarafdorlaridan birining ustidan kulgan.

Shundan keyin boshlangan tortishuv mushtlashuvga aylangan. Sharifulga bir necha kishi hujum qilgani, u olgan jarohatlari oqibatida shifoxonaga yetkazilmasdan vafot etgani aytilmoqda. Politsiya hodisaga aloqador shaxslarni aniqlash bo‘yicha surishtiruv olib borgan.

Ikki qiz otasiz qoldi

Shariful oilasini elektr riksha haydash orqali ta’minlab kelgan. Uning rafiqasi va maktab yoshidagi ikki nafar qizi bor edi.

«Futbol deb insonni qanday qilib o‘ldirish mumkin? Mening ikki nafar qizim bor. Endi ular kimni dada deb chaqirishadi? Turmush o‘rtog‘imni o‘ldirganlar eng qattiq jazoga tortilishini istayman», — dedi uning rafiqasi Byuti Begum.

Oila a’zolarining aytishicha, Shariful qizlarini yaxshiroq maktabda o‘qitish maqsadida Kumillaga ish izlab kelgan va oilaning yagona daromad manbai bo‘lgan.

Boshqa hududlarda ham fojialar kuzatildi

Jahon chempionati bilan bog‘liq o‘lim holatlari Bangladeshning turli hududlarida qayd etilgan.

Fayaz Tajrian Argentina — Misr o‘yinini tomosha qilish uchun ketayotganida mototsikldagi avariyada halok bo‘ldi. Mustafo Kazi futbol haqidagi tortishuv ortidan sodir etilgan hujum qurboniga aylangan.

Chittagongda Maxidul Islom bayram paytida ustiga metall futbol darvozasi qulab tushishi oqibatida vafot etdi. Xokon Karmakar esa muxlislar tashkil qilgan o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan hushini yo‘qotib, hayotdan ko‘z yumgan.

Habiganj hududida Braziliya va Argentina muxlislari o‘rtasidagi to‘qnashuvlarda o‘nlab kishilar jarohatlangani ham xabar qilindi.

Barcha o‘limlar janjal oqibati emas

Qayd etilgan fojialarning barchasi muxlislar o‘rtasidagi zo‘ravonlik bilan bog‘liq emas. Ayrim fuqarolar jamoa bayroqlarini o‘rnatish paytida elektr tokidan zararlangan, boshqalar bayram tadbirlari yoki mototsikl kolonnalaridagi yo‘l-transport hodisalarida halok bo‘lgan.

Shuningdek, futbol o‘yinlari paytidagi kuchli hissiy zo‘riqish bilan bog‘liq salomatlik holatlari ham o‘limlarga sabab bo‘lgani aytilmoqda.

2022 yilda ham 23 kishi halok bo‘lgan

Bangladeshda futbol muxlislari o‘rtasidagi keskin raqobat avvalgi mundiallarda ham og‘ir oqibatlarga olib kelgan.

2024 yilda e’lon qilingan ilmiy tadqiqotda 2022 yilgi Jahon chempionati davrida mamlakatda futbol bilan bog‘liq 23 ta o‘lim, 35 ta shifoxonaga yotqizish va 45 ta jarohatlanish holati qayd etilgani keltirilgan. Fojialar orasida muxlislar janjali bilan birga bayroq o‘rnatish paytida balandlikdan qulash va elektr toki urishi kabi hodisalar ham bo‘lgan.

Futbol bayram bo‘lib qolishi kerak

Bangladesh Jahon chempionatida ishtirok etmasa-da, mamlakatda Argentina va Braziliyaning millionlab tarafdorlari bor. Ammo sportga bo‘lgan muhabbat zo‘ravonlik, adovat va inson hayotiga xavf tug‘diruvchi harakatlarga aylanmasligi kerak.

Sizningcha, katta futbol turnirlari paytida bunday fojialarning oldini olish uchun qanday choralar kuchaytirilishi lozim?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiGreen Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladiBugun, 10:16AQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaAQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaKecha, 22:50Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdiFermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdiKecha, 22:34Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Kecha, 22:22Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiKecha, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiKecha, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi