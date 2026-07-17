Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...
JCH–2026 finalida faqat Argentina va Ispaniya emas, futbolning ikki avlodi ham to‘qnashadi. 39 yoshli Lionel Messi va 19 yoshli Lamin Yamal turnirda raqiblarni aldab o‘tish bo‘yicha barcha futbolchilardan oldinda bormoqda.
Ikki yulduz o‘rtasida atigi ikkita dribling
Yangilangan statistikaga ko‘ra, Messi jahon chempionatida 24 marta raqibidan muvaffaqiyatli o‘tib ketgan. Lamin Yamal esa 22 ta samarali dribling bilan argentinalik futbolchining eng yaqin ta’qibchisi bo‘lib turibdi.
Bu natijaning e’tiborli tomoni — futbolchilar o‘rtasida 20 yosh farq borligida. Messi o‘zining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etayotgan bo‘lsa, Yamal futboldagi eng katta musobaqada ilk bor maydonga tushmoqda.
Shunga qaramay, final oldidan ikkalasi ham yakkama-yakka vaziyatlarda raqib himoyasini eng ko‘p qiynagan futbolchilarga aylandi.
Messi nafaqat driblingda peshqadam
Argentina sardori mazkur turnirda yettita uchrashuvda sakkizta gol urdi va to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi. U to‘purarlar poygasining yuqori qismida borayotgani bilan birga, golli paslar va yaratilgan xavfli vaziyatlar bo‘yicha ham yetakchilar safida.
Messi yarimfinalda Angliya darvozasini ishg‘ol qilmadi. Ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Enso Fernandes va Lautaro Martinesning gollariga uzatma berib, Argentinaning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasini ta’minladi.
Shu tariqa, 39 yoshli hujumchi tezlik avvalgidek bo‘lmasa ham, to‘p bilan harakatlanish, bo‘sh hududni topish va raqibning muvozanatini buzishda hali ham yuqori darajani saqlab qolmoqda.
Yamalning bitta goli butun ta’sirini ko‘rsatmaydi
Lamin Yamal turnirda hozircha bir marta gol urdi. Biroq bu raqam uning Ispaniya o‘yiniga qo‘shayotgan hissasini to‘liq aks ettirmaydi.
19 yoshli vinger qanotdagi tezligi, kutilmagan harakatlari va raqibni yakkama-yakka vaziyatda aldab o‘tish qobiliyati bilan Ispaniya hujumining asosiy qurollaridan biriga aylandi.
Uning 22 ta muvaffaqiyatli driblingi Yamal deyarli har bir uchrashuvda raqib himoyachilarini ortga chekinishga majbur qilayotganini ko‘rsatadi. Finalda esa uni Argentina himoyasiga qarshi yanada og‘ir sinov kutib turibdi.
Finalda ikki avlod yuzma-yuz keladi
Bir tomonda Jahon kubogini yana bir bor ko‘tarishni maqsad qilgan Messi, ikkinchi tomonda esa ilk mundialidayoq chempionlikka yaqin kelgan Yamal maydonga tushadi.
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi.
Hal qiluvchi bahsdan oldin Messi raqibni aldab o‘tish bo‘yicha Yamaldan atigi ikki harakatga oldinda. Ammo finalda statistikadan ko‘ra bitta muvaffaqiyatli driblingning o‘zi Jahon kubogi taqdirini hal qilishi mumkin.
Sizningcha, finalda yakkama-yakka harakatlari bilan Messi ko‘proq xavf tug‘diradimi yoki Lamin Yamal?
…