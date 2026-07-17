Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...

·21·Sport
Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...

JCH–2026 finalida faqat Argentina va Ispaniya emas, futbolning ikki avlodi ham to‘qnashadi. 39 yoshli Lionel Messi va 19 yoshli Lamin Yamal turnirda raqiblarni aldab o‘tish bo‘yicha barcha futbolchilardan oldinda bormoqda.

Ikki yulduz o‘rtasida atigi ikkita dribling

Yangilangan statistikaga ko‘ra, Messi jahon chempionatida 24 marta raqibidan muvaffaqiyatli o‘tib ketgan. Lamin Yamal esa 22 ta samarali dribling bilan argentinalik futbolchining eng yaqin ta’qibchisi bo‘lib turibdi.

Bu natijaning e’tiborli tomoni — futbolchilar o‘rtasida 20 yosh farq borligida. Messi o‘zining oltinchi jahon chempionatida ishtirok etayotgan bo‘lsa, Yamal futboldagi eng katta musobaqada ilk bor maydonga tushmoqda.

Shunga qaramay, final oldidan ikkalasi ham yakkama-yakka vaziyatlarda raqib himoyasini eng ko‘p qiynagan futbolchilarga aylandi.

Messi nafaqat driblingda peshqadam

Argentina sardori mazkur turnirda yettita uchrashuvda sakkizta gol urdi va to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi. U to‘purarlar poygasining yuqori qismida borayotgani bilan birga, golli paslar va yaratilgan xavfli vaziyatlar bo‘yicha ham yetakchilar safida.

Messi yarimfinalda Angliya darvozasini ishg‘ol qilmadi. Ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Enso Fernandes va Lautaro Martinesning gollariga uzatma berib, Argentinaning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasini ta’minladi.

Shu tariqa, 39 yoshli hujumchi tezlik avvalgidek bo‘lmasa ham, to‘p bilan harakatlanish, bo‘sh hududni topish va raqibning muvozanatini buzishda hali ham yuqori darajani saqlab qolmoqda.

Yamalning bitta goli butun ta’sirini ko‘rsatmaydi

Lamin Yamal turnirda hozircha bir marta gol urdi. Biroq bu raqam uning Ispaniya o‘yiniga qo‘shayotgan hissasini to‘liq aks ettirmaydi.

19 yoshli vinger qanotdagi tezligi, kutilmagan harakatlari va raqibni yakkama-yakka vaziyatda aldab o‘tish qobiliyati bilan Ispaniya hujumining asosiy qurollaridan biriga aylandi.

Uning 22 ta muvaffaqiyatli driblingi Yamal deyarli har bir uchrashuvda raqib himoyachilarini ortga chekinishga majbur qilayotganini ko‘rsatadi. Finalda esa uni Argentina himoyasiga qarshi yanada og‘ir sinov kutib turibdi.

Finalda ikki avlod yuzma-yuz keladi

Bir tomonda Jahon kubogini yana bir bor ko‘tarishni maqsad qilgan Messi, ikkinchi tomonda esa ilk mundialidayoq chempionlikka yaqin kelgan Yamal maydonga tushadi.

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi.

Hal qiluvchi bahsdan oldin Messi raqibni aldab o‘tish bo‘yicha Yamaldan atigi ikki harakatga oldinda. Ammo finalda statistikadan ko‘ra bitta muvaffaqiyatli driblingning o‘zi Jahon kubogi taqdirini hal qilishi mumkin.

Sizningcha, finalda yakkama-yakka harakatlari bilan Messi ko‘proq xavf tug‘diradimi yoki Lamin Yamal?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi