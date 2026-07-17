Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladi

·62·Dunyo
Green Card arizalari bo‘yicha talablar kuchaytiriladi

AQSHda Green Card olish uchun ariza topshiruvchilarga nisbatan talablar qat’iylashtiriladi. Yangi tartib 18 sentyabrdan kuchga kirishi kutilmoqda. Unga ko‘ra, arizachining kelgusida davlat ijtimoiy yordamiga qaram bo‘lib qolish ehtimoli alohida baholanadi.

Ariza ko‘rib chiqilayotganda shaxsning davlat ijtimoiy yordamidan foydalangani yoki foydalanmagani, yoshi, sog‘lig‘i va oilaviy holati inobatga olinadi. Shuningdek, daromadi, mol-mulki, moliyaviy imkoniyatlari, ma’lumoti, kasbi va ish tajribasi ham baholanadi.

Agar arizachi kelajakda davlat yordamiga muhtoj bo‘lib qolishi mumkin, degan xulosaga kelinsa, unga Green Card berish rad etilishi mumkin. Bunday baholash har bir ariza bo‘yicha alohida amalga oshiriladi.

Mazkur tartib AQSHda “public charge” deb ataladigan qoida bilan bog‘liq. U doimiy yashash huquqini so‘rayotgan shaxs o‘zini moliyaviy jihatdan ta’minlay olish-olmasligini baholashni nazarda tutadi.

Green CardAQSHIjtimoiy yordamPublic chargeImmigratsiyaAriza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiBugun, 11:50Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiYaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiBugun, 11:32JCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiJCH–2026 fojiasi: Bangladeshda kamida 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:56AQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaAQSH startapi tunda Quyosh nurini sotishni rejalashtirmoqdaKecha, 22:50Fermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdiFermer ulkan sarimsoq yetishtirdi va rekord o‘rnatdiKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi