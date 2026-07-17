Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlar

·1·Sport
Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlar

Braziliya va jahon futboli afsonasi Pelening 1958 yilgi jahon chempionati finalida kiygan mashhur 10-raqamli ko‘k futbolkasi Nyu-Yorkdagi mashhur Sotheby's auksionida rekord darajadagi 4,88 million dollar (taxminan 4,3 million yevro)ga sotildi. Bu qiymat mazkur libosni auksionlar tarixidagi eng qimmat sport kiyimlari ro‘yxatida ikkinchi o‘ringa olib chiqdi.

Zamin.uz ushbu afsonaviy futbolkaning yaratilish tarixi, uning yarim asrlik sayohati va nima uchun aynan ko‘k rangda bo‘lgani haqidagi qiziqarli tafsilotlarni taqdim etadi.

Dunyodagi eng qimmatbaho futbol liboslari: Pele va Maradona bahsi

Pelening ushbu libosi sport kolleksionerlari o‘rtasida haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. Hozirda u auksionda sotilgan futbol formalari orasida faqat birgina rekordchidan orqada qolmoqda:

Futbolchi

Musobaqa va yil

Sotilgan narxi

Auksion va sotilgan yili

Diyego Maradona

JCH-1986 chorak finali (Angliyaga qarshi bahs, «Xudoning qo‘li» goli)

8,1 million yevrodan ortiq

Sotheby's, 2022 yil

Pele

JCH-1958 finali (Shvetsiyaga qarshi bahs, Braziliyaning ilk chempionligi)

4,88 million dollar (~4,3 mln yevro)

Sotheby's, 2026 yil

Qoplardan kesib olingan raqamlar va ko‘k forma tarixi

1958 yilgi Shvetsiyadagi jahon chempionati finalida Braziliya terma jamoasining ko‘k rangli formada maydonga tushishi majburiy chora bo‘lgan.

Gap shundaki, mezbon Shvetsiya terma jamoasi ham an’anaviy ravishda sariq libosda o‘ynagan. Tashkilotchilar braziliyaliklardan sariq formasidan voz kechishni talab qilishgach, jamoa shoshilinch ravishda ko‘k rangli liboslarni tayyorlashga majbur bo‘lgan.

O‘sha davrdagi qiziq fakt: 1958 yilda sport kiyimlarini tayyorlash bugungidek zamonaviy bo‘lmagan. Braziliyalik futbolchilar o‘z futbolkalariga mamlakat futbol konfederatsiyasi emblemasi va orqadagi raqamlarni o‘z qo‘llari bilan tikib chiqishgan. Raqamlar uchun ishlatilgan sariq mato esa oddiy sport anjomlari tashiladigan qoplardan kesib olingan edi.

Aynan shu qo‘lda tikilgan 10-raqamli ko‘k futbolkada 17 yoshli Pele finalda Shvetsiya darvozasiga ikkita gol urib, Braziliyani o‘z tarixidagi ilk jahon chempionligiga olib chiqqan. O‘sha uchrashuv 5:2 hisobida braziliyaliklarning g‘alabasi bilan yakunlangan.

Futbolkaning yarim asrlik sayohati

Afsonaviy libosning Nyu-York auksioniga yetib kelguniga qadar bosib o‘tgan yo‘li juda qiziqarli voqealarga boy bo‘lgan:

  1. Tasodifiy 10-raqam: 1958 yil iyun.

Musobaqa boshida 10-raqamni Dida kiygan. Ammo guruh bosqichining uchinchi turida SSSRga qarshi bahsda Pele gol urib, tarkibdan joy olgach, texnik xatolik tufayli ushbu raqamli futbolka Pelega berib yuboriladi.

  1. Do‘stga sovg‘a: 1958 yil iyul.

Pele va Dida bir xonada yashashgan. Musobaqa tugagach, Pele ushbu tarixiy futbolkani jamoadoshi va do‘sti Didaga sovg‘a qiladi.

  1. Muzeyga topshirish: 1993 yil.

Dida ushbu futbolkani oilasiga topshiradi, yillar o‘tib u tug‘ilgan shahri Maseyodagi Sport muzeyiga taqdim etiladi.

  1. Birinchi auksion: 2004 yil.

Muzey ushbu futbolkani Christie's auksioni orqali sotib yuboradi va u uzoq vaqt xususiy kolleksiyada saqlanadi.

  1. Yangi rekord: 2026 yil iyul.

Oradan yillar o‘tib, afsonaviy futbolka Sotheby's kim osh savdosida $4,88 millionga sotildi. Yangi xaridor o‘z shaxsini oshkor etmaslikni ma’qul ko‘rdi.

Haqiqiylik kafolati

Bunday qimmatbaho tarixiy ashyoning soxta emasligini isbotlash juda muhim edi. Sotheby's auksion uyi ushbu futbolkaning haqiqiyligini to‘liq kafolatladi. Libosning haqiqiyligini nafaqat uning ilk egasi Dida, balki o‘sha mashhur chempion tarkibning yana uch nafar afsonaviy a’zosi — Nilton Santos, Orlando Pekanya va Mario Zagallo ham rasman tasdiqlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi