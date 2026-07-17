Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldi
Argentina terma jamoasining Angliya ustidan qozongan dramatik g‘alabasi Lotin Amerikasi yulduzlarini ham befarq qoldirmadi. Mashhur qo‘shiqchi Shakira Lionel Messining 39 yoshida ham jahon futbolida hal qiluvchi figura bo‘lib qolayotganini alohida e’tirof etdi.
«Messining qilayotgan ishi hayratlanarli»
Shakira ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Messining muvaffaqiyati ortida iqtidordan tashqari ulkan intizom va kasbiga sadoqat turganini ta’kidladi.
«Messining qilayotgan ishi haqiqatan ham hayratlanarli! Bu o‘z ishiga chuqur sadoqatli, intizomli insonning qadriyatlarini ko‘rsatadi», — deb yozdi qo‘shiqchi.
Uning fikricha, Argentina sardori yosh va turli qiyinchiliklar insonning imkoniyatini belgilab bermasligini o‘z o‘yini bilan isbotlamoqda.
«U vaqt va turli qiyinchiliklarga qarshi kurashib, insonni yoshi yoki boshqalarning gapi emas, balki o‘zining kimligi belgilashini isbotlayapti», — deya Shakiraning so‘zlari keltirilgan.
Antonela Rokutsso nega alohida tilga olindi?
Shakira o‘z murojaatida Messining rafiqasi Antonela Rokutssoni ham eslab o‘tdi. Qo‘shiqchining fikricha, futbolchining yonida uni qo‘llab-quvvatlaydigan insonning borligi katta natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.
«Uning yonida Antonela Rokutsso kabi ayolning borligi unga kuch va ilhom bag‘ishlaydi», — deb yozdi Shakira.
Antonela Argentinaning Angliyaga qarshi yarimfinalini stadiondan kuzatdi. Uchrashuvdan keyin u farzandlari bilan jamoaning ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga chiqqanini nishonladi.
Messi so‘nggi daqiqalarda o‘yinni o‘zgartirdi
Angliya yarimfinalda hisobni birinchi bo‘lib ochgan va uzoq vaqt ustunlikni saqlab turgan edi. Biroq bahsning yakuniy qismida Argentina bosimni oshirib, ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Messi gol urmagan bo‘lsa-da, Argentinaning har ikki goliga hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi. 39 yoshli futbolchining so‘nggi daqiqalardagi harakatlari jamoasiga 2:1 hisobida irodali g‘alaba va final yo‘llanmasini taqdim etdi.
Shakiraning e’tirofi ham aynan shu jihatga qaratildi: Messi yoshiga qaramay, eng katta bosim mavjud uchrashuvlarda ham natijaga ta’sir ko‘rsatishda davom etmoqda.
Oldinda Ispaniya bilan so‘nggi sinov
Argentina JCH–2026 finalida Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.
Argentina ketma-ket ikkinchi va tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘lishga intiladi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin yana bir bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun kurashadi.
Messi yarimfinalda gol urmasdan ham uchrashuv qahramoniga aylandi. Endi asosiy savol — u finalda ham Shakira ta’riflagan qat’iyat va mahoratni namoyish eta oladimi?
…