Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldi

·8·Sport
Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldi

Argentina terma jamoasining Angliya ustidan qozongan dramatik g‘alabasi Lotin Amerikasi yulduzlarini ham befarq qoldirmadi. Mashhur qo‘shiqchi Shakira Lionel Messining 39 yoshida ham jahon futbolida hal qiluvchi figura bo‘lib qolayotganini alohida e’tirof etdi.

«Messining qilayotgan ishi hayratlanarli»

Shakira ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Messining muvaffaqiyati ortida iqtidordan tashqari ulkan intizom va kasbiga sadoqat turganini ta’kidladi.

«Messining qilayotgan ishi haqiqatan ham hayratlanarli! Bu o‘z ishiga chuqur sadoqatli, intizomli insonning qadriyatlarini ko‘rsatadi», — deb yozdi qo‘shiqchi.

Uning fikricha, Argentina sardori yosh va turli qiyinchiliklar insonning imkoniyatini belgilab bermasligini o‘z o‘yini bilan isbotlamoqda.

«U vaqt va turli qiyinchiliklarga qarshi kurashib, insonni yoshi yoki boshqalarning gapi emas, balki o‘zining kimligi belgilashini isbotlayapti», — deya Shakiraning so‘zlari keltirilgan.

Antonela Rokutsso nega alohida tilga olindi?

Shakira o‘z murojaatida Messining rafiqasi Antonela Rokutssoni ham eslab o‘tdi. Qo‘shiqchining fikricha, futbolchining yonida uni qo‘llab-quvvatlaydigan insonning borligi katta natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

«Uning yonida Antonela Rokutsso kabi ayolning borligi unga kuch va ilhom bag‘ishlaydi», — deb yozdi Shakira.

Antonela Argentinaning Angliyaga qarshi yarimfinalini stadiondan kuzatdi. Uchrashuvdan keyin u farzandlari bilan jamoaning ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga chiqqanini nishonladi.

Messi so‘nggi daqiqalarda o‘yinni o‘zgartirdi

Angliya yarimfinalda hisobni birinchi bo‘lib ochgan va uzoq vaqt ustunlikni saqlab turgan edi. Biroq bahsning yakuniy qismida Argentina bosimni oshirib, ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Messi gol urmagan bo‘lsa-da, Argentinaning har ikki goliga hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi. 39 yoshli futbolchining so‘nggi daqiqalardagi harakatlari jamoasiga 2:1 hisobida irodali g‘alaba va final yo‘llanmasini taqdim etdi.

Shakiraning e’tirofi ham aynan shu jihatga qaratildi: Messi yoshiga qaramay, eng katta bosim mavjud uchrashuvlarda ham natijaga ta’sir ko‘rsatishda davom etmoqda.

Oldinda Ispaniya bilan so‘nggi sinov

Argentina JCH–2026 finalida Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni AQSHning Ist-Raterford shahridagi New York New Jersey Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.

Argentina ketma-ket ikkinchi va tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘lishga intiladi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin yana bir bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun kurashadi.

Messi yarimfinalda gol urmasdan ham uchrashuv qahramoniga aylandi. Endi asosiy savol — u finalda ham Shakira ta’riflagan qat’iyat va mahoratni namoyish eta oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi