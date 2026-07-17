JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili bor
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finalida eng ko‘p futbolchi bilan qatnashadigan klub nomi ma’lum bo‘ldi. «Atletiko»ning o‘n nafar vakili hal qiluvchi bahs ishtirokchilari safidan joy oldi.
Argentinada olti, Ispaniyada to‘rt futbolchi
Madrid klubining rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Argentina terma jamoasi tarkibida «Atletiko» bilan bog‘liq olti nafar futbolchi bor:
Xuan Musso;
Nauel Molina;
Xulian Alvares;
Juliano Simeone;
Tiago Almada;
Niko Gonsales.
Ispaniya safida esa Markos Lorente, Aleks Baena, Mark Pubil va Alexandro Grimaldo finalga tayyorlanmoqda.
Shu tariqa, qaysi jamoa g‘alaba qozonishidan qat’i nazar, «Atletiko» futbolchilari Jahon kubogini qo‘lga kiritadi.
Qariyb bir asrlik natija takrorlandi
«Atletiko» o‘z ma’lumotida bitta klubdan mundial finaliga bunchalik ko‘p futbolchi yetib kelishi 1934 yildan buyon kuzatilmaganini ta’kidladi.
Madridliklar shuningdek ketma-ket uchinchi Jahon chempionati finalida eng ko‘p vakilga ega klub bo‘lmoqda. 2018 va 2022 yillarda hal qiluvchi bahslarda «Atletiko»ning to‘rt nafardan futbolchisi ishtirok etgan edi.
«Barselona»ning sakkiz futbolchisi finalda
Finalchilar orasidagi vakillar soni bo‘yicha keyingi o‘rinni «Barselona» egallagan. Kataloniya klubining Ispaniya tarkibidagi sakkiz futbolchisi — Joan Garsiya, Pau Kubarsi, Erik Garsiya, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres va Lamin Yamal Jahon kubogi uchun kurashadi.
«Barselona» bu ko‘rsatkich bilan 2010 yilgi natijasini takrorladi. O‘shanda ham klubning sakkiz nafar futbolchisi Ispaniya bilan jahon chempioni bo‘lgan edi.
Bir klub, ikki xil orzu
Ispaniya g‘alaba qozonsa, «Atletiko»ning to‘rt ispaniyalik vakili ilk marta jahon chempioni bo‘ladi. Argentina kubokni himoya qilsa, Molina, Alvares va Almada ikkinchi chempionligini nishonlaydi, Musso, Simeone va Gonsales esa ilk bor bosh sovrinni qo‘lga kiritadi.
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni Nyu-Jersi shtatidagi Ist-Raterford shahrida joylashgan «Metlayf» stadionida bo‘lib o‘tadi.
Sizningcha, finalda «Atletiko»ning qaysi futbolchisi hal qiluvchi qahramonga aylanadi?
…