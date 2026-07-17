JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili bor

·0·Sport
JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili bor

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finalida eng ko‘p futbolchi bilan qatnashadigan klub nomi ma’lum bo‘ldi. «Atletiko»ning o‘n nafar vakili hal qiluvchi bahs ishtirokchilari safidan joy oldi.

Argentinada olti, Ispaniyada to‘rt futbolchi

Madrid klubining rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Argentina terma jamoasi tarkibida «Atletiko» bilan bog‘liq olti nafar futbolchi bor:

  • Xuan Musso;

  • Nauel Molina;

  • Xulian Alvares;

  • Juliano Simeone;

  • Tiago Almada;

  • Niko Gonsales.

Ispaniya safida esa Markos Lorente, Aleks Baena, Mark Pubil va Alexandro Grimaldo finalga tayyorlanmoqda.

Shu tariqa, qaysi jamoa g‘alaba qozonishidan qat’i nazar, «Atletiko» futbolchilari Jahon kubogini qo‘lga kiritadi.

Qariyb bir asrlik natija takrorlandi

«Atletiko» o‘z ma’lumotida bitta klubdan mundial finaliga bunchalik ko‘p futbolchi yetib kelishi 1934 yildan buyon kuzatilmaganini ta’kidladi.

Madridliklar shuningdek ketma-ket uchinchi Jahon chempionati finalida eng ko‘p vakilga ega klub bo‘lmoqda. 2018 va 2022 yillarda hal qiluvchi bahslarda «Atletiko»ning to‘rt nafardan futbolchisi ishtirok etgan edi.

«Barselona»ning sakkiz futbolchisi finalda

Finalchilar orasidagi vakillar soni bo‘yicha keyingi o‘rinni «Barselona» egallagan. Kataloniya klubining Ispaniya tarkibidagi sakkiz futbolchisi — Joan Garsiya, Pau Kubarsi, Erik Garsiya, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres va Lamin Yamal Jahon kubogi uchun kurashadi.

«Barselona» bu ko‘rsatkich bilan 2010 yilgi natijasini takrorladi. O‘shanda ham klubning sakkiz nafar futbolchisi Ispaniya bilan jahon chempioni bo‘lgan edi.

Bir klub, ikki xil orzu

Ispaniya g‘alaba qozonsa, «Atletiko»ning to‘rt ispaniyalik vakili ilk marta jahon chempioni bo‘ladi. Argentina kubokni himoya qilsa, Molina, Alvares va Almada ikkinchi chempionligini nishonlaydi, Musso, Simeone va Gonsales esa ilk bor bosh sovrinni qo‘lga kiritadi.

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni Nyu-Jersi shtatidagi Ist-Raterford shahrida joylashgan «Metlayf» stadionida bo‘lib o‘tadi.

Sizningcha, finalda «Atletiko»ning qaysi futbolchisi hal qiluvchi qahramonga aylanadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi