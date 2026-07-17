Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladi

·35·Texno
Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladi

Tibbiyot va yuqori texnologiyalar chorrahasida ulkan burilish yuz berdi: yangi avlod neyrointerfeysi yordamida butunlay falaj boʻlgan inson nafaqat harakatlanish, balki sezish qobiliyatini ham tikladi. Ushbu yutuq orqa miya jarohati tufayli harakatlanish imkoniyatidan mahrum boʻlgan millionlab bemorlar uchun yangi umid eshigini ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nyu-York shtatida istiqomat qiluvchi Kit Tomas 2020-yilda baxtsiz hodisa tufayli boʻynidan pastki qismi falaj boʻlib qolgan edi. Nature Medicine jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, olimlar uning miyasiga maxsus mikrochiplarni implantatsiya qilish orqali asab tizimidagi uzilgan aloqalarni qayta tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya miyadan kelayotgan signallarni toʻgʻridan-toʻgʻri mushaklarga uzatish imkonini beradi.

Miya va mushaklar oʻrtasidagi raqamli koʻprik

Tizimning ishlash prinsipi oʻta murakkab: implantatsiya qilingan elektrodlar bemorning biror harakatni amalga oshirish niyatini oʻqiydi va shikastlangan orqa miyani chetlab oʻtib, buyruqni bilakdagi datchiklarga yuboradi. Shu bilan birga, barmoq uchlaridagi sensorlar teginish hissini qayta miyaga qaytaradi, bu esa bemorga ushlayotgan buyumini his qilish imkonini beradi.

35 haftalik intensiv mashgʻulotlardan soʻng, Tomasning oʻng qoʻlidagi kuch 86 foizga, chap qoʻlida esa 62 foizga oshdi. U mustaqil ravishda stakandan suv ichish, ovqatlanish va hatto yuzini artish kabi kundalik harakatlarni bajara oladigan darajaga yetdi. Eng muhimi, u nozik va sinuvchan buyumlarni ham ehtiyotkorlik bilan ushlashni oʻrgandi.

Kutilmagan biologik tiklanish

Tadqiqotning eng hayratlanarli jihati shundaki, texnologiya shunchaki mexanik yordamchi boʻlib qolmay, bemorning asab tizimini qayta shakllantira boshladi. Olimlarning taʼkidlashicha, miya va orqa miyani bir vaqtda stimulyatsiya qilish uslubi tufayli Tomasning oʻng bilagida sezuvchanlik qisman oʻz-oʻzidan tiklangan.

Bu shuni anglatadiki, neyrointerfeys qurilmasi oʻchirilgan holatda ham bemor oʻz tanasini his qilishda davom etmoqda. Bunday natija zamonaviy tibbiyotda kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, uzoq muddatli falajlikdan soʻng asab tolalari qayta jonlanishi mumkinligini isbotlamoqda.

Hozirda ushbu texnologiya klinik sinovlar bosqichida boʻlsa-da, mutaxassislar kelajakda uni keng ommaga tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Agar ushbu uslub oʻzini oqlashda davom etsa, nafaqat qoʻllar, balki oyoqlar harakatini ham tiklash imkoniyati paydo boʻlishi mumkin. Bu esa nogironlar aravachasiga mixlangan insonlar hayotini tubdan oʻzgartirib yuboradigan inqilobiy qadam boʻladi.

TexnologiyaTibbiyotNeyrointerfeysInnovatsiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiBugun, 11:27SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29AMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordAMD yangi Ryzen 7 7700X3D protsessorini taqdim etdi: Energiya tejamkorlikda yangi rekordBugun, 05:23San-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaSan-Fransisko meri Waymo robotaksilari keltirib chiqargan tirbandlikdan soʻng qoidalarni kuchaytirmoqdaBugun, 04:20SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiSpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasi parvozi kutilmaganda toʻxtatildiBugun, 04:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi