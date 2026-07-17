Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»
Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyati davomida duch kelgan eng murakkab raqibini oshkor qildi. Kataloniyalik mutaxassis tanlovni Lionel Messi yoki Krishtianu Ronalduning sobiq ustozlaridan emas, balki Angliyada unga yillar davomida jiddiy qarshilik ko‘rsatgan Yurgen Kloppdan qildi.
«U har 20 daqiqada tizimni o‘zgartirardi»
Gvardiola yaqindagi intervyusida «Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi unga taktik jihatdan eng ko‘p qiyinchilik tug‘dirgan mutaxassis bo‘lganini tan oldi.
«Yurgen Klopp mening butun faoliyatimdagi eng asosiy raqibim edi. Bu inson har 20 daqiqada taktik tizimni o‘zgartira olardi. U meni aqldan ozdirardi», — deya Gvardiolaning so‘zlarini AS nashri keltirdi.
Ushbu fikr Klopp jamoalarining faqat yuqori pressing va tezkor hujumlarga tayanmaganini ham ko‘rsatadi. Germaniyalik mutaxassis uchrashuv davomida tuzilmani o‘zgartirib, raqib murabbiyini doimiy ravishda yangi yechim izlashga majbur qilgan.
Angliya futbolidagi unutilmas raqobat
Gvardiola 2016 yilda «Manchester Siti»ni qabul qilib olganida Klopp allaqachon «Liverpul»da ish boshlagan edi. Shu tariqa ikki murabbiy qariyb sakkiz yil davomida Angliya futbolidagi eng katta raqobatlardan biriga asos soldi.
Bir tomonda to‘p nazorati, pozitsion hujum va uzatmalar orqali raqibni harakatlantirishga tayangan Gvardiola futboli turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda Kloppning shiddatli pressing, tezlik va yuqori jismoniy faollikka qurilgan uslubi bor edi.
Klopp 2015 yil oktyabridan 2024 yil mayigacha «Liverpul»ni boshqardi. Uning klubdagi to‘qqiz yillik faoliyati Angliya chempionligi va Chempionlar ligasidagi g‘alabalar bilan tarixda qoldi.
Nega aynan Klopp Gvardiolani qiynardi?
Gvardiola jamoalari odatda uchrashuvni nazorat qilish va raqibning keyingi harakatini oldindan hisoblashga intiladi. Klopp esa maydondagi vaziyatga qarab pressing yo‘nalishi, futbolchilarning joylashuvi va hujumga o‘tish usulini tez o‘zgartira olardi.
Shu sabab «Liverpul» bir uchrashuvning o‘zida turli ko‘rinishda namoyon bo‘lishi mumkin edi: bir vaziyatda yuqori pressing qo‘llasa, keyingi daqiqalarda markazni yopib, qarshi hujum uchun bo‘sh hudud kutardi.
Gvardiolaning «har 20 daqiqada tizimni o‘zgartirardi» degan ta’rifi ham Kloppning ana shu taktik moslashuvchanligiga ishora qiladi.
Gvardiola «Siti»dagi o‘n yillik davrni yakunladi
«Manchester Siti» 2026 yil 22 may kuni Gvardiola mavsum yakunlangach bosh murabbiylik lavozimini tark etishini rasman e’lon qildi. U klubda o‘n yil ishlab, 20 ta yirik sovrinni qo‘lga kiritdi va «Siti» tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi.
Gvardiola 2024 yilda shartnomasini 2027 yil yozigacha uzaytirgan bo‘lsa-da, kelishuv tugashidan bir yil oldin murabbiylikdan ketishga qaror qildi. U «Manchester Siti»ni tark etganidan keyin ham City Football Group tizimida global elchi va texnik maslahatchi sifatida ishlashda davom etadi.
Kloppning vazifasi ham o‘zgargan
Yurgen Klopp esa 2025 yil yanvaridan Red Bull kompaniyasida futbol bo‘yicha global rahbar — Head of Global Soccer vazifasida ishlamoqda. U kompaniya tarmog‘idagi klublarga strategik yo‘nalish berish, iqtidorlarni rivojlantirish va umumiy futbol falsafasini shakllantirish bilan shug‘ullanadi.
Shu tariqa, ko‘p yillar maydon chetida bir-biriga qarshi kurashgan ikki murabbiy hozircha klublarni kundalik boshqarishdan chetga chiqqan. Ammo Gvardiolaning iqrori ular o‘rtasidagi raqobat futbol tarixida alohida o‘rin egallashini yana bir bor tasdiqladi.
Sizningcha, Gvardiola va Kloppdan qaysi biri futbol taktikasiga kuchliroq ta’sir ko‘rsatdi?
…