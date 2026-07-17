Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»

·25·Sport
Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»

Xosep Gvardiola murabbiylik faoliyati davomida duch kelgan eng murakkab raqibini oshkor qildi. Kataloniyalik mutaxassis tanlovni Lionel Messi yoki Krishtianu Ronalduning sobiq ustozlaridan emas, balki Angliyada unga yillar davomida jiddiy qarshilik ko‘rsatgan Yurgen Kloppdan qildi.

«U har 20 daqiqada tizimni o‘zgartirardi»

Gvardiola yaqindagi intervyusida «Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi unga taktik jihatdan eng ko‘p qiyinchilik tug‘dirgan mutaxassis bo‘lganini tan oldi.

«Yurgen Klopp mening butun faoliyatimdagi eng asosiy raqibim edi. Bu inson har 20 daqiqada taktik tizimni o‘zgartira olardi. U meni aqldan ozdirardi», — deya Gvardiolaning so‘zlarini AS nashri keltirdi.

Ushbu fikr Klopp jamoalarining faqat yuqori pressing va tezkor hujumlarga tayanmaganini ham ko‘rsatadi. Germaniyalik mutaxassis uchrashuv davomida tuzilmani o‘zgartirib, raqib murabbiyini doimiy ravishda yangi yechim izlashga majbur qilgan.

Angliya futbolidagi unutilmas raqobat

Gvardiola 2016 yilda «Manchester Siti»ni qabul qilib olganida Klopp allaqachon «Liverpul»da ish boshlagan edi. Shu tariqa ikki murabbiy qariyb sakkiz yil davomida Angliya futbolidagi eng katta raqobatlardan biriga asos soldi.

Bir tomonda to‘p nazorati, pozitsion hujum va uzatmalar orqali raqibni harakatlantirishga tayangan Gvardiola futboli turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda Kloppning shiddatli pressing, tezlik va yuqori jismoniy faollikka qurilgan uslubi bor edi.

Klopp 2015 yil oktyabridan 2024 yil mayigacha «Liverpul»ni boshqardi. Uning klubdagi to‘qqiz yillik faoliyati Angliya chempionligi va Chempionlar ligasidagi g‘alabalar bilan tarixda qoldi.

Nega aynan Klopp Gvardiolani qiynardi?

Gvardiola jamoalari odatda uchrashuvni nazorat qilish va raqibning keyingi harakatini oldindan hisoblashga intiladi. Klopp esa maydondagi vaziyatga qarab pressing yo‘nalishi, futbolchilarning joylashuvi va hujumga o‘tish usulini tez o‘zgartira olardi.

Shu sabab «Liverpul» bir uchrashuvning o‘zida turli ko‘rinishda namoyon bo‘lishi mumkin edi: bir vaziyatda yuqori pressing qo‘llasa, keyingi daqiqalarda markazni yopib, qarshi hujum uchun bo‘sh hudud kutardi.

Gvardiolaning «har 20 daqiqada tizimni o‘zgartirardi» degan ta’rifi ham Kloppning ana shu taktik moslashuvchanligiga ishora qiladi.

Gvardiola «Siti»dagi o‘n yillik davrni yakunladi

«Manchester Siti» 2026 yil 22 may kuni Gvardiola mavsum yakunlangach bosh murabbiylik lavozimini tark etishini rasman e’lon qildi. U klubda o‘n yil ishlab, 20 ta yirik sovrinni qo‘lga kiritdi va «Siti» tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyga aylandi.

Gvardiola 2024 yilda shartnomasini 2027 yil yozigacha uzaytirgan bo‘lsa-da, kelishuv tugashidan bir yil oldin murabbiylikdan ketishga qaror qildi. U «Manchester Siti»ni tark etganidan keyin ham City Football Group tizimida global elchi va texnik maslahatchi sifatida ishlashda davom etadi.

Kloppning vazifasi ham o‘zgargan

Yurgen Klopp esa 2025 yil yanvaridan Red Bull kompaniyasida futbol bo‘yicha global rahbar — Head of Global Soccer vazifasida ishlamoqda. U kompaniya tarmog‘idagi klublarga strategik yo‘nalish berish, iqtidorlarni rivojlantirish va umumiy futbol falsafasini shakllantirish bilan shug‘ullanadi.

Shu tariqa, ko‘p yillar maydon chetida bir-biriga qarshi kurashgan ikki murabbiy hozircha klublarni kundalik boshqarishdan chetga chiqqan. Ammo Gvardiolaning iqrori ular o‘rtasidagi raqobat futbol tarixida alohida o‘rin egallashini yana bir bor tasdiqladi.

Sizningcha, Gvardiola va Kloppdan qaysi biri futbol taktikasiga kuchliroq ta’sir ko‘rsatdi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaOlise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqdaBugun, 10:07Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01Tomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiTomas Tuxel Angliya mag‘lubiyati sababini «futbol DNK»sida ko‘rdiBugun, 09:51Tramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiTramp JCH-2026 finalida chempionga kubokni shaxsan topshiradiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi