Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqda

·25·Sport
Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqda

«Real» yozgi transfer oynasida Yevropa futbolidagi eng katta kelishuvlardan biriga qo‘l urishi mumkin. Madridliklar «Bavariya» yetakchisi Maykl Oliseni o‘z safiga qo‘shishni istamoqda, transferni moliyalashtirish uchun esa Vinisius Juniorni sotish varianti ham istisno qilinmayapti.

Olise «Real»ga o‘tish istagini yashirmayapti

L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, 24 yoshli fransuz futbolchi yaqin doirasida «Bavariya»ni tark etib, «Real»ga o‘tish istagi borligini bildirgan.

Olise Jahon chempionati davomida Kilian Mbappe va Orelen Tchuameni kabi madridlik futbolchilardan klubdagi muhit haqida ma’lumot olgani aytilmoqda. «Real» rahbariyati esa mundial yakunlangach, transferni amalga oshirish bo‘yicha harakatlarni boshlashi mumkin.

Vinisiusning kelajagi nega savol ostida?

Manbaning ta’kidlashicha, Vinisius Juniorning «Real» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Braziliyalik hujumchi hozircha yangi kelishuv imzolamagan.

Agar Vinisius klub taklif qilgan moliyaviy shartlarni qabul qilmasa, madridliklar uni erkin agent sifatida yo‘qotmaslik uchun shu yozda sotishni ko‘rib chiqishi mumkin. Uning transferidan tushadigan mablag‘ Olise bo‘yicha qimmat kelishuvni moliyalashtirishga yo‘naltirilishi aytilmoqda.

Ikki futbolchining qiymati qancha?

Transfermarkt portali Maykl Oliseni 150 million yevroga, Vinisius Juniorni esa 140 million yevroga baholamoqda. Biroq bozor qiymati futbolchining rasmiy transfer narxi emas — «Bavariya» kelishuv uchun ancha katta summa talab qilishi mumkin.

Futbolchi

Klub

Bozor qiymati

Maykl Olise

«Bavariya»

150 mln yevro

Vinisius Junior

«Real»

140 mln yevro

L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Olise transferi 200–250 million yevrogacha baholanishi ehtimoli ham bor. Bu amalga oshsa, kelishuv futbol tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanadi.

«Bavariya» osonlikcha rozi bo‘lmaydi

Olisening Myunxen klubi bilan shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi. Shu sabab «Bavariya» muzokaralarda kuchli mavqega ega va asosiy futbolchilaridan birini arzon narxda qo‘yib yuborish niyatida emas.

Fransuz futbolchi asosan o‘ng qanotda harakat qiladi. Uning kelishi «Real» hujumida Kilian Mbappe bilan yangi juftlik paydo bo‘lishiga va jamoaning qanotlardagi o‘yini o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.

Rasmiy muzokaralar hali tasdiqlanmagan

Shu bilan birga, mazkur xabarlar hozircha transfer mish-mishi darajasida qolmoqda. «Real» 20 iyun kuni Olise, uning vakillari yoki yaqinlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoxud bilvosita aloqa qilmaganini rasman bildirgandi.

Biroq L'Equipe'ning yangi ma’lumotida madridliklarning qiziqishi jiddiy ekani va klub Jahon chempionatidan keyin katta operatsiyani boshlashi mumkinligi aytilmoqda.

Endi asosiy masala Vinisiusning yangi shartnomaga munosabati va «Bavariya» Olise uchun qancha mablag‘ talab qilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Sizningcha, «Real» Vinisiusni sotib, uning o‘rniga Maykl Oliseni olishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Messi va Yamal final oldidan bir ko‘rsatkichda ajraldi...Bugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi