Olise Vinisius o‘rnini egallaydimi? «Real» katta almashuvni muhokama qilmoqda
«Real» yozgi transfer oynasida Yevropa futbolidagi eng katta kelishuvlardan biriga qo‘l urishi mumkin. Madridliklar «Bavariya» yetakchisi Maykl Oliseni o‘z safiga qo‘shishni istamoqda, transferni moliyalashtirish uchun esa Vinisius Juniorni sotish varianti ham istisno qilinmayapti.
Olise «Real»ga o‘tish istagini yashirmayapti
L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, 24 yoshli fransuz futbolchi yaqin doirasida «Bavariya»ni tark etib, «Real»ga o‘tish istagi borligini bildirgan.
Olise Jahon chempionati davomida Kilian Mbappe va Orelen Tchuameni kabi madridlik futbolchilardan klubdagi muhit haqida ma’lumot olgani aytilmoqda. «Real» rahbariyati esa mundial yakunlangach, transferni amalga oshirish bo‘yicha harakatlarni boshlashi mumkin.
Vinisiusning kelajagi nega savol ostida?
Manbaning ta’kidlashicha, Vinisius Juniorning «Real» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Braziliyalik hujumchi hozircha yangi kelishuv imzolamagan.
Agar Vinisius klub taklif qilgan moliyaviy shartlarni qabul qilmasa, madridliklar uni erkin agent sifatida yo‘qotmaslik uchun shu yozda sotishni ko‘rib chiqishi mumkin. Uning transferidan tushadigan mablag‘ Olise bo‘yicha qimmat kelishuvni moliyalashtirishga yo‘naltirilishi aytilmoqda.
Ikki futbolchining qiymati qancha?
Transfermarkt portali Maykl Oliseni 150 million yevroga, Vinisius Juniorni esa 140 million yevroga baholamoqda. Biroq bozor qiymati futbolchining rasmiy transfer narxi emas — «Bavariya» kelishuv uchun ancha katta summa talab qilishi mumkin.
Futbolchi
Klub
Bozor qiymati
Maykl Olise
«Bavariya»
150 mln yevro
Vinisius Junior
«Real»
140 mln yevro
L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Olise transferi 200–250 million yevrogacha baholanishi ehtimoli ham bor. Bu amalga oshsa, kelishuv futbol tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanadi.
«Bavariya» osonlikcha rozi bo‘lmaydi
Olisening Myunxen klubi bilan shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi. Shu sabab «Bavariya» muzokaralarda kuchli mavqega ega va asosiy futbolchilaridan birini arzon narxda qo‘yib yuborish niyatida emas.
Fransuz futbolchi asosan o‘ng qanotda harakat qiladi. Uning kelishi «Real» hujumida Kilian Mbappe bilan yangi juftlik paydo bo‘lishiga va jamoaning qanotlardagi o‘yini o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.
Rasmiy muzokaralar hali tasdiqlanmagan
Shu bilan birga, mazkur xabarlar hozircha transfer mish-mishi darajasida qolmoqda. «Real» 20 iyun kuni Olise, uning vakillari yoki yaqinlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoxud bilvosita aloqa qilmaganini rasman bildirgandi.
Biroq L'Equipe'ning yangi ma’lumotida madridliklarning qiziqishi jiddiy ekani va klub Jahon chempionatidan keyin katta operatsiyani boshlashi mumkinligi aytilmoqda.
Endi asosiy masala Vinisiusning yangi shartnomaga munosabati va «Bavariya» Olise uchun qancha mablag‘ talab qilishiga bog‘liq bo‘ladi.
Sizningcha, «Real» Vinisiusni sotib, uning o‘rniga Maykl Oliseni olishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi?
…