ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi

·105·Sport
ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi
Audio versiyasi

Jahon professional boksi ishqibozlari va shiddatli charm qo‘lqop ustalarining chiqishlarini kuzatib boruvchi sport muxlislari uchun navbatdagi muhim tahliliy ma’lumot taqdim etildi. Amerikaning eng nufuzli sport portallaridan biri hisoblangan ESPN vazn toifasidan qat’i nazar, ayni paytda sayyoramizning eng kuchli bokschilari (P4P) yangilangan rasmiy reytingini ommaga havola etdi.

Ortda qolgan yirik janglar va kutilmagan natijalar elit bokschilarning umumiy ro‘yxatdagi o‘rinlariga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi.

Usik ikkinchi o‘rinda, Bivol esa kuchli o‘ntalikka qaytdi

Reytingning eng yuqori pog‘onalarida shiddatli kurash davom etmoqda. Ukraina futboli va boksi faxri, og‘ir vazn toifasi yulduzi Aleksandr Usik ringda Niderlandiya vakili Riko Verxuven ustidan ishonchli g‘alabaga erishganiga qaramay, ro‘yxatning ikkinchi qatorida qoldi.

Mavsumning eng katta o‘zgarishlaridan biri yarim og‘ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Dmitriy Bivol bilan bog‘liq bo‘ldi. U germaniyalik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Mixael Ayfertni mag‘lubiyatga uchratib, dunyoning eng kuchli 10 nafar bokschisi qatoriga qayta qo‘shildi. Ushbu natija esa afsonaviy Saul «Kanelo» Alvaresning kuchli o‘ntalikni tark etishiga sabab bo‘ldi.

Dunyoning eng kuchli TOP-10 professional bokschisi

Joriy yilning 3 iyun holatiga ko‘ra, ESPN talqini bo‘yicha dunyo professional boksining mutlaq yetakchilari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Naoya Inoue (Janglar statistikasi: 33-0, Yaponiya)

  2. Aleksandr Usik (Janglar statistikasi: 25-0, Ukraina)

  3. Jessi Rodriges (Janglar statistikasi: 23-0, AQSH)

  4. Devid Benavides (Janglar statistikasi: 32-0, AQSH)

  5. Shakur Stivenson (Janglar statistikasi: 25-0, AQSH)

  6. Dmitriy Bivol (Janglar statistikasi: 25-1, Rossiya)

  7. Devin Xeyni (Janglar statistikasi: 33-0, AQSH)

  8. Junto Nakatani (Janglar statistikasi: 32-1, Yaponiya)

  9. Jaron Ennis (Janglar statistikasi: 35-0, AQSH)

  10. Jay Opetayya (Janglar statistikasi: 30-0, Avstraliya)

Ring qiroli: Yaponiyalik yengil vazn afsonasi Naoya Inoue o‘zining mag‘lubiyatsiz seriyasi va ringdagi fenomenal harakatlari evaziga dunyo boksining mutlaq yetakchisi sifatida birinchi o‘rinni hech kimga bermay kelayotgani tahsinga loyiq.

Professional boks olamidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, chempionlik kamarlari uchun janglar va sevimli sportchilaringiz ishtirokidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ESPNOleksandr UsykDmitry BivolNaoya InoueSaul Alvarez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi