ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e’lon qildi
Jahon professional boksi ishqibozlari va shiddatli charm qo‘lqop ustalarining chiqishlarini kuzatib boruvchi sport muxlislari uchun navbatdagi muhim tahliliy ma’lumot taqdim etildi. Amerikaning eng nufuzli sport portallaridan biri hisoblangan ESPN vazn toifasidan qat’i nazar, ayni paytda sayyoramizning eng kuchli bokschilari (P4P) yangilangan rasmiy reytingini ommaga havola etdi.
Ortda qolgan yirik janglar va kutilmagan natijalar elit bokschilarning umumiy ro‘yxatdagi o‘rinlariga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi.
Usik ikkinchi o‘rinda, Bivol esa kuchli o‘ntalikka qaytdi
Reytingning eng yuqori pog‘onalarida shiddatli kurash davom etmoqda. Ukraina futboli va boksi faxri, og‘ir vazn toifasi yulduzi Aleksandr Usik ringda Niderlandiya vakili Riko Verxuven ustidan ishonchli g‘alabaga erishganiga qaramay, ro‘yxatning ikkinchi qatorida qoldi.
Mavsumning eng katta o‘zgarishlaridan biri yarim og‘ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Dmitriy Bivol bilan bog‘liq bo‘ldi. U germaniyalik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Mixael Ayfertni mag‘lubiyatga uchratib, dunyoning eng kuchli 10 nafar bokschisi qatoriga qayta qo‘shildi. Ushbu natija esa afsonaviy Saul «Kanelo» Alvaresning kuchli o‘ntalikni tark etishiga sabab bo‘ldi.
Dunyoning eng kuchli TOP-10 professional bokschisi
Joriy yilning 3 iyun holatiga ko‘ra, ESPN talqini bo‘yicha dunyo professional boksining mutlaq yetakchilari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Naoya Inoue (Janglar statistikasi: 33-0, Yaponiya)
Aleksandr Usik (Janglar statistikasi: 25-0, Ukraina)
Jessi Rodriges (Janglar statistikasi: 23-0, AQSH)
Devid Benavides (Janglar statistikasi: 32-0, AQSH)
Shakur Stivenson (Janglar statistikasi: 25-0, AQSH)
Dmitriy Bivol (Janglar statistikasi: 25-1, Rossiya)
Devin Xeyni (Janglar statistikasi: 33-0, AQSH)
Junto Nakatani (Janglar statistikasi: 32-1, Yaponiya)
Jaron Ennis (Janglar statistikasi: 35-0, AQSH)
Jay Opetayya (Janglar statistikasi: 30-0, Avstraliya)
Ring qiroli: Yaponiyalik yengil vazn afsonasi Naoya Inoue o‘zining mag‘lubiyatsiz seriyasi va ringdagi fenomenal harakatlari evaziga dunyo boksining mutlaq yetakchisi sifatida birinchi o‘rinni hech kimga bermay kelayotgani tahsinga loyiq.
Professional boks olamidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, chempionlik kamarlari uchun janglar va sevimli sportchilaringiz ishtirokidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…