O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdi

·0·Sport
O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdi

Tarixda ilk bor start olayotgan olamshumul Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi vaziyat va raqiblarimizning tayyorgarlik jarayonlari yurtimiz futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turibdi. Xususan, vakillarimizning kvartetdagi asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Kongo Demokratik Respublikasi (Kongo DR) milliy terma jamoasi navbatdagi xalqaro nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida Janubiy Amerika vakili — Chili terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, mag‘lubiyatga uchradi.

Okean ortidagi yashil maydonlarda kechgan shiddatli va keskin kurashlar ostidagi bellashuvda 2:1 hisobida lotin amerikaliklarning qo‘li baland keldi. O‘yin davomida chililiklar safida Osorio (51-daqiqada) va Sepulveda (86-daqiqada) raqib darvozasini aniq nishonga olib, o‘z jamoalariga g‘alaba taqdim etgan bo‘lsalar, afrikaliklarning yagona tasalli goli uchrashuv yakunida, ya’ni 88-daqiqada Kayembe hisobiga yozildi. Ushbu nazorat bahsi Kongo DR terma jamoasining himoya chizig‘ida hali hamon jiddiy muammolar va bo‘shliqlar mavjudligini yaqqol ko‘rsatib berdi va bu Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning murabbiylar shtabi uchun yaxshigina ma’lumot bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.

Eslatib o‘tish joizki, Jahon chempionati bahslarida O‘zbekiston terma jamoasi bilan birgalikda «hisob-kitob» qiladigan Kongo DR vakillari mundialdagi o‘zlarining ilk rasmiy uchrashuvini 17 iyun kuni Yevropa grandi — Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Shundan so‘ng, ular 24 iyun kuni Kolumbiya vakillariga qarshi maydonga tushadilar. Nihoyat, guruh bosqichining eng hal qiluvchi 3-turida, ya’ni 28 iyun kuni Kongo DR terma jamoasi bizning hamyurtlarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Intrigaga boy o‘tadigan ushbu to‘qnashuvda hamyurtlarimizga faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!

O‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:

  • Terma jamoalar: Kongo DR – Chili — 1:2

  • Kiritilgan gollar: Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.

Jahon chempionati kundaligi, guruhimizdagi raqiblarning eng so‘nggi natijalari va O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi tarixiy yurishlariga oid eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartBugun, 18:17Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiBugun, 18:16FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Bugun, 18:10Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 17:43«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...