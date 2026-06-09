O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdi
Tarixda ilk bor start olayotgan olamshumul Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi vaziyat va raqiblarimizning tayyorgarlik jarayonlari yurtimiz futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turibdi. Xususan, vakillarimizning kvartetdagi asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Kongo Demokratik Respublikasi (Kongo DR) milliy terma jamoasi navbatdagi xalqaro nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida Janubiy Amerika vakili — Chili terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, mag‘lubiyatga uchradi.
Okean ortidagi yashil maydonlarda kechgan shiddatli va keskin kurashlar ostidagi bellashuvda 2:1 hisobida lotin amerikaliklarning qo‘li baland keldi. O‘yin davomida chililiklar safida Osorio (51-daqiqada) va Sepulveda (86-daqiqada) raqib darvozasini aniq nishonga olib, o‘z jamoalariga g‘alaba taqdim etgan bo‘lsalar, afrikaliklarning yagona tasalli goli uchrashuv yakunida, ya’ni 88-daqiqada Kayembe hisobiga yozildi. Ushbu nazorat bahsi Kongo DR terma jamoasining himoya chizig‘ida hali hamon jiddiy muammolar va bo‘shliqlar mavjudligini yaqqol ko‘rsatib berdi va bu Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning murabbiylar shtabi uchun yaxshigina ma’lumot bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.
Eslatib o‘tish joizki, Jahon chempionati bahslarida O‘zbekiston terma jamoasi bilan birgalikda «hisob-kitob» qiladigan Kongo DR vakillari mundialdagi o‘zlarining ilk rasmiy uchrashuvini 17 iyun kuni Yevropa grandi — Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Shundan so‘ng, ular 24 iyun kuni Kolumbiya vakillariga qarshi maydonga tushadilar. Nihoyat, guruh bosqichining eng hal qiluvchi 3-turida, ya’ni 28 iyun kuni Kongo DR terma jamoasi bizning hamyurtlarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Intrigaga boy o‘tadigan ushbu to‘qnashuvda hamyurtlarimizga faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!
O‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:
Terma jamoalar: Kongo DR – Chili — 1:2
Kiritilgan gollar: Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.
Jahon chempionati kundaligi, guruhimizdagi raqiblarning eng so‘nggi natijalari va O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi tarixiy yurishlariga oid eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…