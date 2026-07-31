Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tarixdagi eng katta islohotlardan biriga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Tashkilot 2030 yilgi yubiley Jahon chempionati final bosqichida ishtirokchilar sonini 64 taga yetkazish imkoniyatlarini o‘rganish bo‘yicha rasmiy tender e’lon qildi. Bu haqda The Press Association xabar tarqatdi.
Manbaning ta’kidlashicha, FIFA Jahon chempionati formatini yanada kengaytirish g‘oyasini mustaqil ravishda baholash uchun maxsus agentlikni jalb etishni rejalashtirmoqda. Bu shunchaki nazariy g‘oya emas, balki aniq muddatlarga ega loyihadir.
Zamin.uz ushbu tarixiy o‘zgarishning tafsilotlari va futbol olamiga ehtimoliy ta’sirini tahlil qilib taqdim etadi.
Tahlil 11 sentyabrgacha tayyor bo‘ladi: Aniq rejalar
Rasmiy hujjatlarga ko‘ra, FIFA tender jarayonini tezlashtirgan:
Arizalarni qabul qilish muddati: 7 avgustgacha;
Tender bo‘yicha yakuniy qaror: 14 avgust kuni qabul qilinadi;
Mustaqil agentlik tomonidan tahliliy hisobotni taqdim etish muddati: 11 sentyabrga belgilangan.
Bu shundan dalolat beradiki, FIFA rahbariyati joriy yilning kuzidayoq ushbu masala bo‘yicha aniq strategik qaror qabul qilish uchun zarur ma’lumotlarga ega bo‘lishni xohlamoqda.
Infantino va Dominges: Loyiha ortida kim turibdi?
Eslatib o‘tamiz, FIFA prezidenti Janni Infantino avvalroq Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirish masalasi kun tartibiga qo‘yilishi va muhokama qilinishini ochiqchasiga ma’lum qilgan edi.
Mazkur ambitsiyali tashabbus dastlab KONMЕBOL prezidenti Alexandro Dominges tomonidan ilgari surilgan. U 2030 yilgi — futbol tarixidagi birinchi Jahon chempionatining 100 yillik yubileyini aynan shu tarzda, misli ko‘rilmagan darajada kengaytirilgan va globallashgan formatda o‘tkazishni taklif etgan edi. Bunday format dunyoning ko‘plab kichik terma jamoalari (jumladan, O‘zbekiston milliy terma jamoasi) uchun musobaqaga chiqish imkoniyatini keskin oshiradi.
Kosmik raqamlar: Format qanday o‘zgaradi?
USA Today nashrining yozishicha, agar ushbu loyiha amalga oshirilsa, Jahon chempionatida o‘yinlar soni tasavvur qilib bo‘lmas darajaga yetadi.
Mavjud rejaga ko‘ra:
Jamoalar soni: 2026 yildagi 48 tadan 2030 yilda 64 tagacha ortadi.
O‘yinlar soni: 2026 yildagi 104 ta bahs o‘rniga, 2030 yilda 128 ta uchrashuv o‘tkaziladi!
Yangi format: Terma jamoalar 4 tadan 16 ta guruhga ajratiladi. Har bir guruhdan ikkitadan eng kuchli jamoa pley-off (1/32 final) bosqichiga yo‘l oladi. Eng muhimi, FIFA har bir jamoa uchun o‘yinlar sonini oshirmaslikni rejalashtirgan: finalchi jamoalar guruh bosqichida uchta va pley-offda beshta o‘yingacha (jami 8 ta) maydonga tushadi, deb yozadi USA Today. Bu futbolchilarning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir etmasligi uchun muhim omildir.
Jahon chempionati formatining evolyutsiyasi
Ko‘rsatkich
2022 (Qatar)
2026 (AQSH/Kanada/Meksika)
2030 (Taxminiy loyiha)
Jamoalar soni
32
48
64
Jami o‘yinlar
64
104
128
Guruhlar soni
8 ta (4 tadan)
12 ta (4 tadan)
16 ta (4 tadan)
G‘olibning o‘yinlar soni
7
8
8
Xulosa va Tahlil: Tarixiy imkoniyatmi yoki sifatning pasayishi?
Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirish g‘oyasi futbol olamida ikki xil munosabatni keltirib chiqarmoqda. Bir tomondan, bu kichikroq mamlakatlar (jumladan, O‘zbekiston milliy terma jamoasi) uchun musobaqaga chiqish va o‘zlarini ko‘rsatish uchun tarixiy imkoniyat yaratadi. Bu FIFAning futbolni globallashtirish missiyasiga mos keladi va tashkilot uchun tijoriy daromadlarni kosmik darajaga ko‘taradi.
Ikkinchi tomondan, tanqidchilar musobaqada ishtirokchilar sonining haddan tashqari ko‘payishi o‘yinlar saviyasining pasayishiga va muxlislarning qiziqishi susayishiga olib kelishidan xavotirdalar. 128 ta o‘yinni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan infratuzilma faqatgina juda boy va katta mamlakatlar uchungina mavjud bo‘lishi mumkin.
FIFAning mustaqil agentlikni jalb etishi, ushbu ikki xil qarashni ilmiy va iqtisodiy jihatdan asoslash hamda 2030 yilgi yubiley chempionati uchun eng maqbul qarorni qabul qilish istagidan dalolat beradi. Agar loyiha ma’qullansa, 2030 yilda biz futbol tarixidagi eng shov-shuvli inqilobning guvohi bo‘lamiz.
Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik JCH-2030dagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Jahon chempionatida 64 ta jamoa o‘ynashi to‘g‘rimi? Bu turnir saviyasiga qanday ta’sir qiladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…