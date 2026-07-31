Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerak
Avtomobil ishqibozlari uchun moliyaviy cheklovlar bo'lmaganda ham, garajdagi transport vositalarining maqbul soni va o'lchami muhim ahamiyat kasb etadi. Autocar.co.uk xabariga ko'ra, mashhur teleboshlovchi Jey Leno kabi yuzlab mashinalarga ega bo'lish amalda unchalik qulay emas, chunki hatto o'nta avtomobildan iborat to'plam ham doimiy qog'ozbozlik va bosh og'rig'iga olib keladi.
Avtomobil ishqibozlari oʻrtasida moliyaviy cheklovlar boʻlmaganda orzu qilingan garajni qanday avtomobillar bilan toʻldirish mumkinligi doim qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻladi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻpchilik eʼtibordan chetda qoldiradigan yana bir muhim jihat bor — bu garajning oʻlchami va undagi transport vositalarining maqbul sonidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mashhur teleboshlovchi Jey Leno oʻzining Kaliforniyadagi ulkan angarida turli davrlarga oid yuzlab avtomobillarni saqlashi koʻpchilikka mukammal hayot tarzidek koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, toʻliq stavkada ishlaydigan xizmat koʻrsatish xodimlari boʻlsa ham, yil kunlaridan koʻproq mashinaga ega boʻlish amalda unchalik qulay emasligi taʼkidlanmoqda.
Ortiqcha avtomobillar va ularning muammolariHatto oʻnta avtomobildan iborat toʻplam ham egalaridan katta eʼtibor talab qiladi. Har bir transport vositasi uchun alohida sugʻurta polislarini yangilash, texnik koʻrikdan oʻtkazish, yoʻl soligʻi toʻlovlarini kuzatib borish va muntazam ravishda servis xizmatlarini tashkil etish qogʻozbozlik va doimiy bosh ogʻrigʻiga olib keladi.
Ayniqsa, eski va nodir avtomobillar doimiy ravishda maxsus mutaxassislar eʼtiborini talab qilishini inobatga olsak, ularni boshqarish va saqlash ogʻir yumushga aylanadi. Bunday ortiqcha tashvishlar oddiy kundalik xatchbek rusumli avtomobilni ijaraga olish istagini uygʻotishi turgan gap.
Ideal yechim: uchta avtomobilMutaxassislar va haydovchilarning kuzatishlariga koʻra, eng maʼqul va boshqarish oson boʻlgan son — bu naqd uchta avtomobildir. Hozirgi kunda shaxsiy tajribada 2005-yilgi Mini Cooper S hamda 1990-yilgi BMW 325i kabi mashinalardan foydalanish barcha asosiy ehtiyojlarni qoplash uchun yetarli ekanligi koʻrsatib berilgan.
Ulardan biri yil davomida har qanday yumush uchun mos keluvchi universal vosita boʻlsa, ikkinchisi biroz qiziqarliroq va oʻziga xos xususiyatlarga ega. Biroq ikkinchi avtomobil qish mavsumida yoʻllardagi tuz va namlik tufayli korroziyaga uchrashi mumkinligi sababli faqat uch mavsum davomida boshqariladi.
Maxsus yoki noyob avtomobillarni faqat alohida bayramlar va muhim kunlar uchun saqlab qoʻyish odati ularning yillar davomida garajda harakatsiz turib qolishiga sabab boʻladi. Kam yurgan eski mashinani xarid qilish imkoniyati topilsa-da, transport vositalarining uzoq vaqt haydalmay qolib ketishi ularning texnik holatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligini doim yodda tutish lozim.
…