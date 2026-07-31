Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerak

·15·Avto
Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerak
Qisqacha

Avtomobil ishqibozlari uchun moliyaviy cheklovlar bo'lmaganda ham, garajdagi transport vositalarining maqbul soni va o'lchami muhim ahamiyat kasb etadi. Autocar.co.uk xabariga ko'ra, mashhur teleboshlovchi Jey Leno kabi yuzlab mashinalarga ega bo'lish amalda unchalik qulay emas, chunki hatto o'nta avtomobildan iborat to'plam ham doimiy qog'ozbozlik va bosh og'rig'iga olib keladi.

Avtomobil ishqibozlari oʻrtasida moliyaviy cheklovlar boʻlmaganda orzu qilingan garajni qanday avtomobillar bilan toʻldirish mumkinligi doim qizgʻin bahs-munozaralarga sabab boʻladi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻpchilik eʼtibordan chetda qoldiradigan yana bir muhim jihat bor — bu garajning oʻlchami va undagi transport vositalarining maqbul sonidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mashhur teleboshlovchi Jey Leno oʻzining Kaliforniyadagi ulkan angarida turli davrlarga oid yuzlab avtomobillarni saqlashi koʻpchilikka mukammal hayot tarzidek koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, toʻliq stavkada ishlaydigan xizmat koʻrsatish xodimlari boʻlsa ham, yil kunlaridan koʻproq mashinaga ega boʻlish amalda unchalik qulay emasligi taʼkidlanmoqda.

Ortiqcha avtomobillar va ularning muammolari

Hatto oʻnta avtomobildan iborat toʻplam ham egalaridan katta eʼtibor talab qiladi. Har bir transport vositasi uchun alohida sugʻurta polislarini yangilash, texnik koʻrikdan oʻtkazish, yoʻl soligʻi toʻlovlarini kuzatib borish va muntazam ravishda servis xizmatlarini tashkil etish qogʻozbozlik va doimiy bosh ogʻrigʻiga olib keladi.

Ayniqsa, eski va nodir avtomobillar doimiy ravishda maxsus mutaxassislar eʼtiborini talab qilishini inobatga olsak, ularni boshqarish va saqlash ogʻir yumushga aylanadi. Bunday ortiqcha tashvishlar oddiy kundalik xatchbek rusumli avtomobilni ijaraga olish istagini uygʻotishi turgan gap.

Ideal yechim: uchta avtomobil

Mutaxassislar va haydovchilarning kuzatishlariga koʻra, eng maʼqul va boshqarish oson boʻlgan son — bu naqd uchta avtomobildir. Hozirgi kunda shaxsiy tajribada 2005-yilgi Mini Cooper S hamda 1990-yilgi BMW 325i kabi mashinalardan foydalanish barcha asosiy ehtiyojlarni qoplash uchun yetarli ekanligi koʻrsatib berilgan.

Ulardan biri yil davomida har qanday yumush uchun mos keluvchi universal vosita boʻlsa, ikkinchisi biroz qiziqarliroq va oʻziga xos xususiyatlarga ega. Biroq ikkinchi avtomobil qish mavsumida yoʻllardagi tuz va namlik tufayli korroziyaga uchrashi mumkinligi sababli faqat uch mavsum davomida boshqariladi.

Maxsus yoki noyob avtomobillarni faqat alohida bayramlar va muhim kunlar uchun saqlab qoʻyish odati ularning yillar davomida garajda harakatsiz turib qolishiga sabab boʻladi. Kam yurgan eski mashinani xarid qilish imkoniyati topilsa-da, transport vositalarining uzoq vaqt haydalmay qolib ketishi ularning texnik holatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligini doim yodda tutish lozim.

Avtomobil garajiMini Cooper SBMW 325iAvtomobilsozlikTransport vositalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiBugun, 17:53Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiBugun, 17:30BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBugun, 15:57Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiBugun, 15:22Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiBugun, 14:53DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi