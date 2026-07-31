Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqda

·21·Sport
Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqda
Qisqacha

Italiyaning Komo klubi Chelsida o'ynayotgan inglizistonlik himoyachi Trevoh Chalobahni transfer qilishga juda yaqin keldi. GOAL.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallasiga kirgan va londonliklar so'rayotgan 30 million yevro summasiga kelishuv shu oqshomning o'zidayoq rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Futbolchining shaxsiy shartnomasi borasidagi kelishuvga bundan bir hafta oldanoq erishilgan edi.

Italiyaning Komo klubi Chelsiyada toʻp surayotgan inglizistonlik himoyachi Trevoh Chalobahni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin keldi. GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallasiga kirgan boʻlib, kelishuv shu oqshomning oʻzidayoq rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, futbolchining shaxsiy shartnomasi borasidagi kelishuvga bundan bir hafta oldanoq erishilgan edi. Hozirda Lombardiya klubi Chelsining moliyaviy talablarini toʻliq qondirish yoʻlida yakuniy qadamlarni tashlamoqda. Londonliklar himoyachi uchun 30 million yevro talab qilayotgan edi va Komo rahbariyati bu summaga rozi boʻlishga yaqin turibdi.

Hal qiluvchi soatlar va kutilayotgan qoʻngʻiroq

Klublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuvga erishish uchun yaqin soatlarda muhim telefon muloqoti rejalashtirilgan. Ushbu muzokaralardan soʻng transfer taqdiri toʻliq oydinlashishi kutilmoqda. Manbaga koʻra, Trevoh Chalobaxning fikri faqat Italiyaga koʻchib oʻtish va yangi jamoasidagi faoliyatini boshlash bilan band.

Avvalroq Inter klubi ham futbolchiga qiziqish bildirgani va surishtiruvlar olib borgani haqida xabarlar chiqqan edi. Biroq milanliklar eʼtiborini hozirda Cuti Romero transferiga qaratgan. Natijada Komo bu kurashda asosiy daʼvogarga aylandi va ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshish uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi.

Agar barcha moliyaviy shartlar kelishib olinsa, himoyachi tez orada Italiyaga uchib keladi va yangi jamoasining tibbiy koʻrikdan oʻtish marosimida qatnashadi. Bu transfer Komo uchun joriy mavsumdagi eng muhim va shov-shuvli kelishuvlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

KomoTrevoh ChalobahChelsiTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bugun, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaMatias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda