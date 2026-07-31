Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqda
Italiyaning Komo klubi Chelsida o'ynayotgan inglizistonlik himoyachi Trevoh Chalobahni transfer qilishga juda yaqin keldi. GOAL.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallasiga kirgan va londonliklar so'rayotgan 30 million yevro summasiga kelishuv shu oqshomning o'zidayoq rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Futbolchining shaxsiy shartnomasi borasidagi kelishuvga bundan bir hafta oldanoq erishilgan edi.
Italiyaning Komo klubi Chelsiyada toʻp surayotgan inglizistonlik himoyachi Trevoh Chalobahni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin keldi. GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallasiga kirgan boʻlib, kelishuv shu oqshomning oʻzidayoq rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, futbolchining shaxsiy shartnomasi borasidagi kelishuvga bundan bir hafta oldanoq erishilgan edi. Hozirda Lombardiya klubi Chelsining moliyaviy talablarini toʻliq qondirish yoʻlida yakuniy qadamlarni tashlamoqda. Londonliklar himoyachi uchun 30 million yevro talab qilayotgan edi va Komo rahbariyati bu summaga rozi boʻlishga yaqin turibdi.
Hal qiluvchi soatlar va kutilayotgan qoʻngʻiroqKlublar oʻrtasidagi yakuniy kelishuvga erishish uchun yaqin soatlarda muhim telefon muloqoti rejalashtirilgan. Ushbu muzokaralardan soʻng transfer taqdiri toʻliq oydinlashishi kutilmoqda. Manbaga koʻra, Trevoh Chalobaxning fikri faqat Italiyaga koʻchib oʻtish va yangi jamoasidagi faoliyatini boshlash bilan band.
Avvalroq Inter klubi ham futbolchiga qiziqish bildirgani va surishtiruvlar olib borgani haqida xabarlar chiqqan edi. Biroq milanliklar eʼtiborini hozirda Cuti Romero transferiga qaratgan. Natijada Komo bu kurashda asosiy daʼvogarga aylandi va ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshish uchun qulay imkoniyatga ega boʻldi.
Agar barcha moliyaviy shartlar kelishib olinsa, himoyachi tez orada Italiyaga uchib keladi va yangi jamoasining tibbiy koʻrikdan oʻtish marosimida qatnashadi. Bu transfer Komo uchun joriy mavsumdagi eng muhim va shov-shuvli kelishuvlardan biri boʻlishi kutilmoqda.
…