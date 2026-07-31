Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildi
2024-yil oxirida tashkil etilgan Smallest.ai startapi ovozli muloqotni inson nutqidan farqlatmaydigan darajaga olib chiqish uchun 13 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu mablagʻ kompaniyaning umumiy investitsiyalarini 21 million dollardan oshirdi va A seriyasidagi moliyalashtirish raundiga Seligman Ventures boshchilik qildi.
Sunʼiy intellekt agentlari mijozlarga xizmat koʻrsatish va boshqa sohalarda faol qoʻllanayotganiga qaramay, aksariyat foydalanuvchilar robot bilan gaplashayotganini darhol payqashadi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, 2024-yil oxirida tashkil etilgan Smallest.ai startupshbu muammoni hal qilish va ovozli muloqotni inson nutqidan farqlatmaydigan darajaga olib chiqish uchun 13 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu mablagʻ kompaniyaning umumiy investitsiyalarini 21 million dollardan oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda aksariyat yirik til modellari (LLM) butun matnli soʻrovni qabul qilib, keyin javob qaytarish ustida ishlaydi. Matnli chatlarda bu kechikish sezilmasa-da, ovozli muloqotda hatto eng qisqa tanaffus ham gʻayritabiiy tuyuladi. Smallest.ai asoschisi va bosh direktori Sudarshan Kamathning tushuntirishicha, insonlar oʻzaro muloqot jarayonida tinglab, oʻylab va bir vaqtning oʻzida gaplashib borishadi. Startap aynan mana shu tabiiy jarayonni takrorlaydigan maxsus kichik ovozli modelni yaratishga eʼtibor qaratmoqda.
Real vaqt rejimidagi intellekt qatlamiStartap tomonidan ishlab chiqilayotgan texnologiya real vaqt rejimida ishlovchi intellekt qatlami vazifasini bajaradi. Bu esa mijozlar bilan muayyan mavzularda deyarli nol javob kechikishi bilan tabiiy suhbat qurish imkonini beradi. Agar model uning cheklangan bilimlar bazasiga kirmaydigan murakkab mavzuga duch kelsa, xuddi real inson kabi masalani oʻrganish uchun mijozni qisqa muddatga kutish rejimiga oʻtkazib, murakkabroq yirik bazaviy modelga murojaat qiladi.
Sudarshan Kamathning fikricha, kelajakda barcha sunʼiy intellekt agentlari ikki xil modelga tayanadi: real vaqtda muloqot qilish uchun kichik ovozli model hamda murakkab muammolarni hal etish zarur boʻlganda chaqiriladigan "oflayn" LLM. Yirik asosiy modellardan farqli oʻlaroq, Smallest.ai turli aksentlarni tushunish, oʻnlab tillarni qoʻllab-quvvatlash va shovqinli muhitda ham mukammal ishlash kabi ovozga xos nuanslarga alohida eʼtibor qaratmoqda.
Moliya bosqichi va kelgusidagi rejalarixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Smallest.ai oʻzining A seriyasidagi 13 million dollarlik moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu moliyalashtirish bosqichiga Seligman Ventures boshchilik qilgan boʻlib, Sierra Ventures va 3one4 Capital kompaniyalari ham oʻz hissalarini qoʻshdilar. Yangi jalb etilgan mablagʻlar startapning texnologik imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.
Hozirgi kunda startapning mijozlari qatoriga ovozli aloqa sohasida faoliyat yurituvchi RingCentral va Truecaller kabi yirik kompaniyalar kiradi. Kamathning taʼkidlashicha, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etuvchi istalgan kompaniya, jumladan, Sierra va Decagon kabi yangi ishtirokchilar ham kelgusida ushbu texnologiyadan foydalanishi mumkin boʻlgan potensial hamkorlar hisoblanadi.
…