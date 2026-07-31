Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildi

·18·Texno
Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildi
Qisqacha

2024-yil oxirida tashkil etilgan Smallest.ai startapi ovozli muloqotni inson nutqidan farqlatmaydigan darajaga olib chiqish uchun 13 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu mablagʻ kompaniyaning umumiy investitsiyalarini 21 million dollardan oshirdi va A seriyasidagi moliyalashtirish raundiga Seligman Ventures boshchilik qildi.

Sunʼiy intellekt agentlari mijozlarga xizmat koʻrsatish va boshqa sohalarda faol qoʻllanayotganiga qaramay, aksariyat foydalanuvchilar robot bilan gaplashayotganini darhol payqashadi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, 2024-yil oxirida tashkil etilgan Smallest.ai startupshbu muammoni hal qilish va ovozli muloqotni inson nutqidan farqlatmaydigan darajaga olib chiqish uchun 13 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. Ushbu mablagʻ kompaniyaning umumiy investitsiyalarini 21 million dollardan oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda aksariyat yirik til modellari (LLM) butun matnli soʻrovni qabul qilib, keyin javob qaytarish ustida ishlaydi. Matnli chatlarda bu kechikish sezilmasa-da, ovozli muloqotda hatto eng qisqa tanaffus ham gʻayritabiiy tuyuladi. Smallest.ai asoschisi va bosh direktori Sudarshan Kamathning tushuntirishicha, insonlar oʻzaro muloqot jarayonida tinglab, oʻylab va bir vaqtning oʻzida gaplashib borishadi. Startap aynan mana shu tabiiy jarayonni takrorlaydigan maxsus kichik ovozli modelni yaratishga eʼtibor qaratmoqda.

Real vaqt rejimidagi intellekt qatlami

Startap tomonidan ishlab chiqilayotgan texnologiya real vaqt rejimida ishlovchi intellekt qatlami vazifasini bajaradi. Bu esa mijozlar bilan muayyan mavzularda deyarli nol javob kechikishi bilan tabiiy suhbat qurish imkonini beradi. Agar model uning cheklangan bilimlar bazasiga kirmaydigan murakkab mavzuga duch kelsa, xuddi real inson kabi masalani oʻrganish uchun mijozni qisqa muddatga kutish rejimiga oʻtkazib, murakkabroq yirik bazaviy modelga murojaat qiladi.

Sudarshan Kamathning fikricha, kelajakda barcha sunʼiy intellekt agentlari ikki xil modelga tayanadi: real vaqtda muloqot qilish uchun kichik ovozli model hamda murakkab muammolarni hal etish zarur boʻlganda chaqiriladigan "oflayn" LLM. Yirik asosiy modellardan farqli oʻlaroq, Smallest.ai turli aksentlarni tushunish, oʻnlab tillarni qoʻllab-quvvatlash va shovqinli muhitda ham mukammal ishlash kabi ovozga xos nuanslarga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Moliya bosqichi va kelgusidagi rejalar

ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Smallest.ai oʻzining A seriyasidagi 13 million dollarlik moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu moliyalashtirish bosqichiga Seligman Ventures boshchilik qilgan boʻlib, Sierra Ventures va 3one4 Capital kompaniyalari ham oʻz hissalarini qoʻshdilar. Yangi jalb etilgan mablagʻlar startapning texnologik imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda startapning mijozlari qatoriga ovozli aloqa sohasida faoliyat yurituvchi RingCentral va Truecaller kabi yirik kompaniyalar kiradi. Kamathning taʼkidlashicha, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etuvchi istalgan kompaniya, jumladan, Sierra va Decagon kabi yangi ishtirokchilar ham kelgusida ushbu texnologiyadan foydalanishi mumkin boʻlgan potensial hamkorlar hisoblanadi.

Sunʼiy intellektSmallest.aiOvozli texnologiyalarStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaWhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashBugun, 19:53Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaReddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 19:50Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi