Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqda

·32·Sport
Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqda
Qisqacha

Roma yarimhimoyachisi Matias Soule faoliyatini Milan klubida davom ettirishi mumkin va uning agenti futbolchi xizmatlarini taklif qilmoqda. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun 2029 yilgacha shartnomasi borligiga qaramay, futbolchini sotishga qaror qildi. Dastlabki shartlarga ko'ra, Rim klubi futbolchi uchun 30 million yevro miqdoridagi qat'iy bazaviy narx va qo'shimcha 2 million yevro atrofida bonuslar talab qilishi mumkin.

Roma yarimhimoyachisi Matias Soule jamoani tark etishi mumkin, uning agenti futbolchi xizmatlarini bir necha kundan beri Milan klubiga taklif qilib kelmoqda. Goal.com xabar berishicha, futbolchining taqdiri va transfer shartlari bo'yicha muzokaralar boshlanish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O'tgan mavsumda argentinalik iqtidorli futbolchi A Seriya va Yevropa ligasida jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, bu ko'rsatkichlar uning bosh murabbiy qo'l ostida asosiy tarkibda to'laqonli o'rin egallashi uchun yetarli bo'lmadi.

Transferga sabab bo'layotgan omillar

Paulo Dibalaning shartnomasi uzaytirilgani va jamoadoshining kelishi Matias Soulening tarkibdagi imkoniyatlarini yanada kamaytirib yubordi. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda transferlardan mablag' yig'ish maqsadida 2029 yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomaga ega bo'lishiga qaramay, futbolchini sotishga qaror qildi.

Rahbariyat futbolchini Saudiya Arabistoniga 40 million yevro evaziga sotishni rejalashtirgan edi, biroq sobiq Yuventus o'yinchisi faoliyatini Yevropada davom ettirishni istab, bu taklifni rad etdi. U Italiyada qolishni yoki Yevropaning boshqa jamoasida o'ynashni afzal ko'rmoqda.

Milan klubining qiziqishi va narx

Agent Martin Guastadisegno mijozining imkoniyatlarini Milan klubiga taqdim etdi. Mutaxassislarning fikricha, chap oyoqda harakat qiladigan va hujum ortida o'ynaydigan futbolchi jamoaga qo'shimcha kuch bag'ishlashi mumkin.

Hozircha Milan rahbariyati bu transfer bo'yicha yakuniy qarorga kelgani yo'q. Biroq dastlabki shartlarga ko'ra, Rim klubi futbolchi uchun 30 million yevro miqdoridagi qat'iy bazaviy narx va qo'shimcha 2 million yevro atrofida bonuslar talab qilishi mumkin.

Matias Soule o'z faoliyatini yanada yuqori bosqichda davom ettirish va ko'proq e'tibor qozonish uchun Milan safiga o'tishni qattiq istamoqda. Ayni paytda tomonlar o'rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilmoqda.

Matias SouleRomaMilanA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bugun, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda