Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqda
Roma yarimhimoyachisi Matias Soule faoliyatini Milan klubida davom ettirishi mumkin va uning agenti futbolchi xizmatlarini taklif qilmoqda. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun 2029 yilgacha shartnomasi borligiga qaramay, futbolchini sotishga qaror qildi. Dastlabki shartlarga ko'ra, Rim klubi futbolchi uchun 30 million yevro miqdoridagi qat'iy bazaviy narx va qo'shimcha 2 million yevro atrofida bonuslar talab qilishi mumkin.
Roma yarimhimoyachisi Matias Soule jamoani tark etishi mumkin, uning agenti futbolchi xizmatlarini bir necha kundan beri Milan klubiga taklif qilib kelmoqda. Goal.com xabar berishicha, futbolchining taqdiri va transfer shartlari bo'yicha muzokaralar boshlanish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O'tgan mavsumda argentinalik iqtidorli futbolchi A Seriya va Yevropa ligasida jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, bu ko'rsatkichlar uning bosh murabbiy qo'l ostida asosiy tarkibda to'laqonli o'rin egallashi uchun yetarli bo'lmadi.
Transferga sabab bo'layotgan omillarPaulo Dibalaning shartnomasi uzaytirilgani va jamoadoshining kelishi Matias Soulening tarkibdagi imkoniyatlarini yanada kamaytirib yubordi. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda transferlardan mablag' yig'ish maqsadida 2029 yilgacha mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomaga ega bo'lishiga qaramay, futbolchini sotishga qaror qildi.
Rahbariyat futbolchini Saudiya Arabistoniga 40 million yevro evaziga sotishni rejalashtirgan edi, biroq sobiq Yuventus o'yinchisi faoliyatini Yevropada davom ettirishni istab, bu taklifni rad etdi. U Italiyada qolishni yoki Yevropaning boshqa jamoasida o'ynashni afzal ko'rmoqda.
Milan klubining qiziqishi va narxAgent Martin Guastadisegno mijozining imkoniyatlarini Milan klubiga taqdim etdi. Mutaxassislarning fikricha, chap oyoqda harakat qiladigan va hujum ortida o'ynaydigan futbolchi jamoaga qo'shimcha kuch bag'ishlashi mumkin.
Hozircha Milan rahbariyati bu transfer bo'yicha yakuniy qarorga kelgani yo'q. Biroq dastlabki shartlarga ko'ra, Rim klubi futbolchi uchun 30 million yevro miqdoridagi qat'iy bazaviy narx va qo'shimcha 2 million yevro atrofida bonuslar talab qilishi mumkin.
Matias Soule o'z faoliyatini yanada yuqori bosqichda davom ettirish va ko'proq e'tibor qozonish uchun Milan safiga o'tishni qattiq istamoqda. Ayni paytda tomonlar o'rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilmoqda.
…