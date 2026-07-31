Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildi

·20·Sport
Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildi
Qisqacha

Roma yarim himoyachisi Matias Soulė faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin va uning agenti Milan rahbariyatiga murojaat qilib, transfer shartlari bo'yicha muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va transfer bozori uchun mablag' yig'ish maqsadida 2029 yilgacha amal qiladigan shartnomaga ega futbolchini sotishga qaror qildi.

Roma jamoasining iqtidorli hujumkor yarim himoyachisi Matias Soulė faoliyatini boshqa klubda davom ettirishi mumkin. GOAL.com nashri xabar berishicha, futbolchining agenti soʻnggi kunlarda Milan rahbariyati bilan bogʻlanib, oʻz mijozi xizmatlarini taklif qilgan va transfer shartlari boʻyicha muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda argentinalik futbolchi A Seriya va Yevropa ligasi doirasida jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, bu koʻrsatkichlar uning bosh murabbiy qoʻl ostida asosiy tarkibdagi oʻrnini kafolatlash uchun yetarli boʻlmadi va u asta-sekin asosiy tarkibdan uzoqlashdi.

Paulo Dibalaning shartnomasi uzaytirilgani hamda jamoaga yangi futbolchi kelib qoʻshilgani Matias Soulėning imkoniyatlarini yanada qisqartirib yubordi. Natijada Rim klubi moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va transfer bozori uchun mablagʻ yigʻish maqsadida 2029 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasiga qaramay, iqtidorli oʻyinchini sotishga qaror qildi.

Transfer shartlari va moliyaviy talablar

Avvalroq Fridkinlar oilasiga tegishli boʻlgan klub futbolchini Saudiya Arabistoniga 40 million yevro evaziga sotishni rejalashtirgan edi. Biroq sobiq Yuventus aʼzosi Arabiston chempionatiga oʻtishni umuman istamadi va Yevropada qolishni afzal koʻrdi. Shu bois uning agenti Guastadisegno Milan klubiga chiqib, vaziyatni muhokama qildi.

Manbaga koʻra, futbolchining transfer qiymati boʻyicha asosiy talablar ham maʼlum boʻldi:

  • Asosiy transfer summasi: 30 million yevro atrofida qatʼiy belgilangan toʻlov
  • Qoʻshimcha bonuslar: taxminan 2 million yevro miqdorida qoʻshimcha toʻlovlar
  • Futbolchining xohishi: faqat Yevropa va raqobatbardosh jamoada qolish
Milan rahbariyati hozircha ushbu transfer variantini jiddiy oʻylab koʻrish yoki koʻrmaslik borasida oxirgi qarorga kelgani yoʻq. Biroq chap oyoqda harakat qiladigan va hujum ortida oʻynay oladigan texnik jihatdan kuchli futbolchi har qanday top-klub uchun foydali variant boʻlishi mumkin.

Matias Soulėning oʻzi esa faoliyatini Rossoneri safida davom ettirish va Italiyada qolish umidida. Klubning yaqin kunlardagi rasmiy javobi transferning taqdirini hal qiladi.

Matias SoulėMilanRomaA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bugun, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaMatias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda