Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildi
Roma yarim himoyachisi Matias Soulė faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin va uning agenti Milan rahbariyatiga murojaat qilib, transfer shartlari bo'yicha muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rim klubi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va transfer bozori uchun mablag' yig'ish maqsadida 2029 yilgacha amal qiladigan shartnomaga ega futbolchini sotishga qaror qildi.
Roma jamoasining iqtidorli hujumkor yarim himoyachisi Matias Soulė faoliyatini boshqa klubda davom ettirishi mumkin. GOAL.com nashri xabar berishicha, futbolchining agenti soʻnggi kunlarda Milan rahbariyati bilan bogʻlanib, oʻz mijozi xizmatlarini taklif qilgan va transfer shartlari boʻyicha muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda argentinalik futbolchi A Seriya va Yevropa ligasi doirasida jami 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va shuncha golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, bu koʻrsatkichlar uning bosh murabbiy qoʻl ostida asosiy tarkibdagi oʻrnini kafolatlash uchun yetarli boʻlmadi va u asta-sekin asosiy tarkibdan uzoqlashdi.
Paulo Dibalaning shartnomasi uzaytirilgani hamda jamoaga yangi futbolchi kelib qoʻshilgani Matias Soulėning imkoniyatlarini yanada qisqartirib yubordi. Natijada Rim klubi moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va transfer bozori uchun mablagʻ yigʻish maqsadida 2029 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasiga qaramay, iqtidorli oʻyinchini sotishga qaror qildi.
Transfer shartlari va moliyaviy talablarAvvalroq Fridkinlar oilasiga tegishli boʻlgan klub futbolchini Saudiya Arabistoniga 40 million yevro evaziga sotishni rejalashtirgan edi. Biroq sobiq Yuventus aʼzosi Arabiston chempionatiga oʻtishni umuman istamadi va Yevropada qolishni afzal koʻrdi. Shu bois uning agenti Guastadisegno Milan klubiga chiqib, vaziyatni muhokama qildi.
Manbaga koʻra, futbolchining transfer qiymati boʻyicha asosiy talablar ham maʼlum boʻldi:
- Asosiy transfer summasi: 30 million yevro atrofida qatʼiy belgilangan toʻlov
- Qoʻshimcha bonuslar: taxminan 2 million yevro miqdorida qoʻshimcha toʻlovlar
- Futbolchining xohishi: faqat Yevropa va raqobatbardosh jamoada qolish
Matias Soulėning oʻzi esa faoliyatini Rossoneri safida davom ettirish va Italiyada qolish umidida. Klubning yaqin kunlardagi rasmiy javobi transferning taqdirini hal qiladi.
…