Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqda

·54·Dunyo
Mojtaba Xomanaiy qayerda? AQSH va Isroil razvedkasi uni izlamoqda
Qisqacha

AQSH va Isroil razvedka xizmatlari Eronning oliy rahnamolaridan biri bo'lgan Mojtaba Xomanaiyning turgan joyini aniqlash bo'yicha qo'shma qidiruv ishlarini olib bormoqda. The Times gazetasining ma'lumotiga ko'ra, u uzoq vaqtdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagan va taxminan 150 kun davomida telefondan foydalanmagan holda maxfiy boshpanada yashirinib kelmoqda.

AQSH va Isroil razvedka xizmatlari Eronning oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiyning qayerda ekanini aniqlash uchun qo‘shma qidiruv ishlarini olib borayotgani aytilmoqda. Bu haqda The Times gazetasi manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, Mojtaba Xomanaiy uzoq vaqtdan beri jamoatchilikka ko‘rinish bermaganiga qaramay, Eronning harbiy va strategik qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim o‘rin tutishda davom etmoqda. Aytilishicha, Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (IIQK) harbiy operatsiyalarga oid ayrim qarorlarni uning tasdig‘isiz amalga oshirmaydi. Shu bilan birga, razvedka hamjamiyatining ayrim vakillari uning halok bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilsa, IIQK esa Mojtaba Xomanaiy tirik ekanini ta’kidlab kelmoqda.

Xabarda qayd etilishicha, Isroilning «Mossad» razvedka xizmati Xomanaiyning tirik yoki yo‘qligini, shuningdek, uning aynan qayerda yashirinib turganini aniqlashga urinmoqda. Manbalarga ko‘ra, u taxminan 150 kun davomida telefondan foydalanmagan, kompyuterga ulanmagan va maxfiy boshpanalardan birida yashirinib kelmoqda.

«Mojtaba telefondan foydalanmayotgan bo‘lishi mumkin, ammo unda boshqa aloqa usullari, masalan, kichik qog‘oz orqali xabar almashish imkoniyati mavjud», — dedi «Mossad» bo‘limining sobiq rahbari Rami Igra.

Uning ta’kidlashicha, Eron rahbariyati oliy rahnamoga xabarlarni yetkazish uchun ko‘p bosqichli kuryerlar tarmog‘idan foydalanadi. Bunday tizimda har bir shaxs xabarni keyingi odamga yetkazadi, ammo uning mazmunidan xabardor bo‘lmaydi. Igra fikricha, Xomanaiyga yetib borishning eng amaliy yo‘li — unga yaqin bo‘lgan agentni jalb qilishdir.

Biroq u bu juda murakkab vazifa ekanini ham qayd etdi. Chunki Eronda oliy rahnamoga yaqin bo‘lgan shaxslar qattiq nazorat qilinadi va ehtimol, IIQKning faqat ikki yoki uch nafar a’zosigina u bilan qanday aloqa o‘rnatish mumkinligini biladi.

«Mossad»ning sobiq podpolkovnigi Avner Avraam ham bu mavzuda fikr bildirib, agar Xomanaiy jamoatchilikka ovozli murojaat yo‘llasa ham, bu uning joylashuvini aniqlashni osonlashtirishi mumkinligini aytdi.

«Ovozli fayl orqali yozuv amalga oshirilgan qurilma, texnik xususiyatlar va hatto ayrim hollarda joylashuv haqida ma’lumot olish mumkin», — dedi u.

Shu bilan birga, Pentagonning sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridan biri fevral oyi oxiridagi havo hujumlarida Ali Xomanaiy halok bo‘lganidan keyin Mojtaba Xomanaiy shaxsiy xavfsizligiga yanada katta e’tibor qaratayotganini bildirdi.

Gazetaning amerikalik manbasi esa Eron so‘nggi qirq yil davomida tashqi razvedka uchun yopiq davlat bo‘lib kelayotganini ta’kidlab, AQSH razvedkasining imkoniyatlariga ehtiyotkorlik bilan baho berdi. Uning fikricha, Isroil razvedkasi resurslari nisbatan cheklangan bo‘lsa-da, ayrim yo‘nalishlarda ancha samarali ish olib bormoqda.

Manbaga ko‘ra, agar razvedka xizmatlari Mojtaba Xomanaiyning aniq joylashuvini belgilasa, AQSH va Isroil keyingi qadamlar bo‘yicha juda murakkab siyosiy va harbiy qaror qabul qilishiga to‘g‘ri keladi.

Mojtaba Xomanaiydan so‘nggi oylarda video yoki ovozli murojaatlar tarqatilmagan bo‘lsa-da, uning nomidan X ijtimoiy tarmog‘ida bir nechta xabarlar e’lon qilingan. Bu murojaatlar Eron davlat axborot agentliklari tomonidan ham tarqatilgan.

Jumladan, iyul oyida uning X sahifasida AQSH prezidenti Donald Tramp imzolagan o‘zaro anglashuv memorandumi «hech qanday qiymatga ega emasligi» haqidagi bayonot e’lon qilingan va unda AQSH «Buyuk Shayton» deb ta’riflangan. Iyun oyida esa xuddi shu akkauntda mazkur memorandum ma’qullangani haqida xabar ham chiqqan edi.

Otasining dafn marosimida ham ishtirok etmadi

3 iyul kuni Tehron shahrida marhum oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari boshlandi. Unda O‘zbekistondan Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya ham qatnashdi.

Mojtaba KhameneiIsroilEronMossadIslom inqilobi posbonlari korpusi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiAmerikalik 18 yoshli yigit dunyodagi eng yosh professor bo‘ldiBugun, 18:55Ziddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiZiddiyatli bayonotlar: Tramp Kiyevga 300 ta Patriot raketasini berishdan bosh tortdiBugun, 18:39Oddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiOddiy Wi-Fi orqali sizni kuzatish mumkinligi ma’lum bo‘ldiBugun, 18:38Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiBugun, 18:32Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiBugun, 18:30Dunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiDunyodagi eng tushkun shahar deb atalgan maskan haqiqatiBugun, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda