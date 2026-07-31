Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqda
Mashhur onlayn platforma bo'lgan Reddit foydalanuvchilarga o'z postlarini video va audio formatda taqdim etishga mo'ljallangan yangi funksiyani ishlab chiqayotganini e'lon qildi. Bosh direktor Stiv Xaffman investorlarga bergan ma'lumotida foydalanuvchilar Reddit postlarini boshqa platformalarda ham faol ravishda tomosha qilayotgani va tinglayotganini ta'kidlab o'tdi.
Mashhur onlayn platforma boʻlgan Reddit foydalanuvchilarga oʻz postlarini video va audio formatda taqdim etishga moʻljallangan yangi funksiyani ishlab chiqayotganini eʼlon qildi. Bu yangilik platformadagi viral voqealarni mutlaqo yangi darajada isteʼmol qilish imkonini berib, auditoriya eʼtiborini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya bu haqda ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan moliyaviy hisobot yigʻilishida maʼlum qilgan. Bosh direktor Stiv Xaffman investorlarga bergan maʼlumotida foydalanuvchilar Reddit postlarini boshqa platformalarda ham faol ravishda tomosha qilayotgani va tinglayotganini taʼkidlab oʻtdi.
Trenddagi kontent shakliga moslashishHozirgi kunda internetda, jumladan TikTok ijtimoiy tarmogʻida Reddit mavzusi juda ommalashgan. Xususan, platformada #reddit xeshtegi ostida 19,6 milliondan ortiq, #redditstories xeshtegi bilan esa yana 9,9 millionga yaqin postlar mavjudligi buning yaqqol dalilidir.
Bunday videolarning aksariyatida Redditʼdagi mashhur hikoyalar maxsus matnni ovozga aylantiruvchi dasturlar orqali oʻqib eshittiriladi va fon uchun oshpazlik yoki oʻyin jarayonlari tasvirlari ishlatiladi. Stiv Xaffmanning fikricha, internetda aynan Reddit matnlarini podkast formatida oʻqib eshittirishga boʻlgan talab keskin oshmoqda.
Yangi format va sinov jarayonlariRahbariyatning soʻzlariga koʻra, yangi ovozli va video formatdagi Reddit mutlaqo oʻziga xos tajribani taqdim etadi. Hozircha bu funksiyalar asosiy ilovaga qanday tarzda integratsiya qilinishi toʻliq maʼlum emas, biroq kompaniya joriy yilning oxirigacha dastlabki sinov bosqichlarini boshlashni rejalashtirmoqda.
Mazkur qadam zamonaviy texnologiya va koʻngilochar ilovalarning umumiy tendensiyasiga mos keladi. Soʻnggi oylarda Facebook, shuningdek Netflix, Disney+, Peacock va HBO Max kabi striming xizmatlari hamda hatto LinkedIn platformasi ham foydalanuvchilar uchun TikTok uslubidagi qisqa video lentalarini joriy qilmoqda.
Shu bilan birga, Reddit platformasida iyun oyida ishga tushirilgan izohlarda video ulashish funksiyasi ham dastlabki ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Unga koʻra, mazkur yangi imkoniyat hozirning oʻzidayoq barcha video postlarning 10 foizdan ortigʻini tashkil etmoqda.
…