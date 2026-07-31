Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqda

·16·Texno
Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqda
Qisqacha

Mashhur onlayn platforma bo'lgan Reddit foydalanuvchilarga o'z postlarini video va audio formatda taqdim etishga mo'ljallangan yangi funksiyani ishlab chiqayotganini e'lon qildi. Bosh direktor Stiv Xaffman investorlarga bergan ma'lumotida foydalanuvchilar Reddit postlarini boshqa platformalarda ham faol ravishda tomosha qilayotgani va tinglayotganini ta'kidlab o'tdi.

Mashhur onlayn platforma boʻlgan Reddit foydalanuvchilarga oʻz postlarini video va audio formatda taqdim etishga moʻljallangan yangi funksiyani ishlab chiqayotganini eʼlon qildi. Bu yangilik platformadagi viral voqealarni mutlaqo yangi darajada isteʼmol qilish imkonini berib, auditoriya eʼtiborini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya bu haqda ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan moliyaviy hisobot yigʻilishida maʼlum qilgan. Bosh direktor Stiv Xaffman investorlarga bergan maʼlumotida foydalanuvchilar Reddit postlarini boshqa platformalarda ham faol ravishda tomosha qilayotgani va tinglayotganini taʼkidlab oʻtdi.

Trenddagi kontent shakliga moslashish

Hozirgi kunda internetda, jumladan TikTok ijtimoiy tarmogʻida Reddit mavzusi juda ommalashgan. Xususan, platformada #reddit xeshtegi ostida 19,6 milliondan ortiq, #redditstories xeshtegi bilan esa yana 9,9 millionga yaqin postlar mavjudligi buning yaqqol dalilidir.

Bunday videolarning aksariyatida Redditʼdagi mashhur hikoyalar maxsus matnni ovozga aylantiruvchi dasturlar orqali oʻqib eshittiriladi va fon uchun oshpazlik yoki oʻyin jarayonlari tasvirlari ishlatiladi. Stiv Xaffmanning fikricha, internetda aynan Reddit matnlarini podkast formatida oʻqib eshittirishga boʻlgan talab keskin oshmoqda.

Yangi format va sinov jarayonlari

Rahbariyatning soʻzlariga koʻra, yangi ovozli va video formatdagi Reddit mutlaqo oʻziga xos tajribani taqdim etadi. Hozircha bu funksiyalar asosiy ilovaga qanday tarzda integratsiya qilinishi toʻliq maʼlum emas, biroq kompaniya joriy yilning oxirigacha dastlabki sinov bosqichlarini boshlashni rejalashtirmoqda.

Mazkur qadam zamonaviy texnologiya va koʻngilochar ilovalarning umumiy tendensiyasiga mos keladi. Soʻnggi oylarda Facebook, shuningdek Netflix, Disney+, Peacock va HBO Max kabi striming xizmatlari hamda hatto LinkedIn platformasi ham foydalanuvchilar uchun TikTok uslubidagi qisqa video lentalarini joriy qilmoqda.

Shu bilan birga, Reddit platformasida iyun oyida ishga tushirilgan izohlarda video ulashish funksiyasi ham dastlabki ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Unga koʻra, mazkur yangi imkoniyat hozirning oʻzidayoq barcha video postlarning 10 foizdan ortigʻini tashkil etmoqda.

RedditTikTokTexnologiyaVideoFormatYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaWhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashBugun, 19:53Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiSmallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 19:53Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi