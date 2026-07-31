Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlash

·26·Texno
Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlash
Qisqacha

Samsung kompaniyasi 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik dasturiy ta'minot yangilanishlarini va'da qiluvchi Galaxy F70 Pro hamyonbop smartfonini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma 120 Hz kadrlar chastotasini qo'llab-quvvatlaydigan Full HD+ ruxsatidagi Super AMOLED ekran hamda Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfon uchlik asosiy kamera, jumladan, 50 MP asosiy datchik va 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kompaniyasi oʻzining yangi hamyonbop, ammo ilgʻor imkoniyatlarga ega Galaxy F70 Pro smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma uzoq xizmat qilish muddati, baquvvat akkumulyatori hamda uzoq muddatli dasturiy taʼminot yangilanishlari bilan oʻrta narx segmentidagi xaridorlarning eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Qurilmaning texnik xususiyatlari, narxlari va savdoga chiqish sanasi ham toʻliq oshkor etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon ilk bor Hindiston bozorida 3-avgust kuni sotuvga chiqariladi. Ushbu model oʻz sinfidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga narx va sifatning optimal muvozanatini taklif etmoqda. Galaxy F70 Pro nafaqat kundalik vazifalar, balki uzoq muddatli foydalanish uchun ham ishonchli yechim sifatida loyihalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfon „tejamkor va tezkor“ tamoyili asosida yaratilgan boʻlib, uning asosiy qismida Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori oʻrin olgan. Shuningdek, qurilma modifikatsiyasiga qarab 8 GB gacha boʻlgan tezkor LPDDR5X xotirasi hamda 256 GB gacha ichki UFS 3.1 flesh-xotirasi bilan taʼminlanadi. Ushbu apparat taʼminoti ilovalarning tezkor ishlashini va koʻp vazifali rejimlarning muammosiz bajarilishini taʼminlaydi.

Displey borasida ham Samsung foydalanuvchilarni ranjitmagan. Model yuqori sifatli Full HD+ ruxsatiga ega Super AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ekran 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvirning oʻta silliq chiqishini kafolatlaydi. Displeyning xavfsizligi esa mustahkam Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi orqali taʼminlangan boʻlib, uni tirnalishlar va zarbalardan saqlaydi.

Akkumulyator va kamera imkoniyatlari

Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning sigʻimi 6000 mA/soat boʻlgan ulkan batareyasidir. Bunday akkumulyator quvvati oʻrtacha foydalanish rejimida qurilmaning bir quvvatlanishda bir necha kun davomida ishlashiga imkon beradi. Qoʻshimcha ravishda, batareya 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Fot imkoniyatlariga kelsak, Galaxy F70 Pro uchlik asosiy kamera moduli bilan jihozlangan. Unga koʻra:

  • Asosiy datchik yuqori aniqlikdagi 50 MP kamerali
  • Qoʻshimcha keng burchakli yoki yordamchi 5 MP datchik
  • Makro suratlar uchun moʻljallangan 2 MP sensor
Ushbu kameralar majmuasi kundalik hayotdagi muhim lahzalarni yaxshi sifatda muhrlab olish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot va narxlar siyosati

Dasturiy taʼminot jihatidan yangi model Android 16 operatsion tizimida ishlaydigan One UI 8.5 interfeysi bilan quti ichidan chiqadi. Eng eʼtiborga molik jihat shundaki, Samsung ushbu smartfon uchun naq 6 yil davomida tizim yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu esa mazguri narxdagi qurilma uchun misli koʻrilmagan uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashdir.

Qurilma xaridorlarga ikkita rangda — Aura Green (yashil) va Alpha Black (qora) variantlarida taklif etiladi. Xot hajmiga koʻra narxlar quyidagicha belgilangan:

  • 6/128 GB versiyasi — 275 AQSh dollari
  • 8/128 GB versiyasi — 315 AQSh dollari
  • 8/256 GB versiyasi — 370 AQSh dollari

SamsungGalaxy F70 ProSmartfonAndroid 16Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaWhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 20:26Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiSmallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 19:53Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaReddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 19:50Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi