Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabar

·0·Sport
Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Jaloliddin Masharipov jarohati sabab Jahon chempionati uchun qaydnomadan chiqarildi. Bu haqda O‘zA ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, uning o‘rnini Ruslanbek Jiyanov egallagan va u 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy ro‘yxatga kiritilgan. Shuningdek, Masharipov terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalmoqda.

Ma’lumot uchun, Jaloliddin Masharipov jarohati tufayli uzoq vaqt davomida Eronning “Istiqlol” klubi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida maydonga tusha olmagan edi.

Futbolchi 2026 yil 1 yanvar kuni Eron Pro-ligasi doirasidagi “Sepahon”ga qarshi uchrashuvning 73-daqiqasida maydonga tushirilgan, ammo bahsning 90-daqiqasida yana almashtirilgan. Keyinchalik uning tizzasidagi jarohat qayta bezovta qilgani ma’lum bo‘lib, 31 yanvar kuni operatsiya qilingan.

33 yoshli yarim himoyachi bosh murabbiy Fabio Kannavaro tomonidan mundial uchun yakuniy tarkibga kiritilgan edi. U so‘nggi vaqtlarda jarohatdan tiklanish bo‘yicha qo‘shimcha mashg‘ulotlarda ishtirok etayotgan bo‘lsa-da, Jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini boy berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBenfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBugun, 07:13Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...