Gidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildi
AQSHning Jorjiya shtatida taniqli bloger Dillan Stepler gidrosiklda xavfli tryukni bajarayotgan vaqtida hushidan ketib, jiddiy avariyaga uchradi.
Ma’lum qilinishicha, bloger gidrosiklning old qismiga orqa o‘girib o‘tirgan holda fristaylning «nose ride» deb ataladigan elementini bajarayotgan bo‘lgan. Biroq tryuk davomida u kutilmaganda hushini yo‘qotgan.
Shundan so‘ng boshqaruvchisiz qolgan gidrosikl yuqori tezlikda harakatlanishda davom etib, yog‘och ko‘prik yoki pirsga borib urilgan. Kuchli to‘qnashuv oqibatida bloger transport vositasidan oldinga otilib ketib, hushsiz holatda suvga tushgan.
Hodisani ko‘rgan do‘stlari zudlik bilan uning yoniga yetib borib, suvdan olib chiqishgan. Shu tariqa erkakning hayoti saqlab qolingan.
Voqea xavfli suv sportlari vaqtida murakkab tryuklarni bajarish bilan bog‘liq xatarlarni yana bir bor ko‘rsatdi.
…