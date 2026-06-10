Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildi

·0·Sport
Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildi

Liverpul afsonasi Muhammad Salah Mersisaydni tark etishga tayyorgarlik koʻrar ekan, oʻzining boʻlajak jamoasi bajarishi lozim boʻlgan talablarini maʼlum qildi. Misrlik hujumchi faoliyatining yakuniy bosqichiga qadam qoʻyar ekan, har bir detalni sinchiklab koʻrib chiqmoqda. Yaqin Sharq nashrlarining xabar berishicha, 33 yoshli futbolchi oʻzining jahon futbolidagi nufuziga mos keladigan moliyaviy paketni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Salah Saudiya Pro ligasidan tushgan birinchi taklifni rad etgan, chunki u Liverpul bilan tuzilgan amaldagi shartnomasidagi moliyaviy koʻrsatkichlardan past boʻlgan. Hujumchi bir necha qitʼalardan qiziqish borligini bilsa-da, maoshining kamayishiga rozi emas. U oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi yillarida olgan daromadiga mos keladigan takliflarni kutmoqda.

Ikkinchi shart sifatida Muhammad Salah barqarorlikni talab qilmoqda. Liverpul Echo nashriga koʻra, futbolchi kamida uch yillik shartnoma imzolash niyatida. Koʻplab klublar 30 yoshdan oshgan oʻyinchilarga uzoq muddatli bitim taklif qilishga ikkilansa-da, Salah oʻzining jismoniy holati va barqaror gollari bu muddatga loyiqligini isbotlashiga ishonadi.

Uchinchi va eng muhim shartlardan biri — sport loyihasining raqobatbardoshligidir. Salah shunchaki pul ishlash uchun rivojlanayotgan ligaga oʻtmoqchi emas. U Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibi sifatida sovrinlar uchun kurasha oladigan jamoada toʻp surishni istaydi. Uning gʻalabalarga boʻlgan tashnaligi hamon soʻngani yoʻq.

Hujumchining Liverpul bilan xayrlashuvi va murabbiy Arne Slot bilan munosabatlaridagi sovuqlik uning yangi chorlovlar sari intilishini kuchaytirdi. Salah oʻzining keyingi klubi shunchaki faoliyatini yakunlash joyi emas, balki yangi gʻalabalar markazi boʻlishini xohlamoqda.

Muhammad SalahLiverpulTransferFutbolSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaJoze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaBugun, 11:55Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiKannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiBugun, 11:52Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Bugun, 11:43Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiMarcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiBugun, 11:10Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBorussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...