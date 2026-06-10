Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildi
Liverpul afsonasi Muhammad Salah Mersisaydni tark etishga tayyorgarlik koʻrar ekan, oʻzining boʻlajak jamoasi bajarishi lozim boʻlgan talablarini maʼlum qildi. Misrlik hujumchi faoliyatining yakuniy bosqichiga qadam qoʻyar ekan, har bir detalni sinchiklab koʻrib chiqmoqda. Yaqin Sharq nashrlarining xabar berishicha, 33 yoshli futbolchi oʻzining jahon futbolidagi nufuziga mos keladigan moliyaviy paketni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Salah Saudiya Pro ligasidan tushgan birinchi taklifni rad etgan, chunki u Liverpul bilan tuzilgan amaldagi shartnomasidagi moliyaviy koʻrsatkichlardan past boʻlgan. Hujumchi bir necha qitʼalardan qiziqish borligini bilsa-da, maoshining kamayishiga rozi emas. U oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi yillarida olgan daromadiga mos keladigan takliflarni kutmoqda.
Ikkinchi shart sifatida Muhammad Salah barqarorlikni talab qilmoqda. Liverpul Echo nashriga koʻra, futbolchi kamida uch yillik shartnoma imzolash niyatida. Koʻplab klublar 30 yoshdan oshgan oʻyinchilarga uzoq muddatli bitim taklif qilishga ikkilansa-da, Salah oʻzining jismoniy holati va barqaror gollari bu muddatga loyiqligini isbotlashiga ishonadi.
Uchinchi va eng muhim shartlardan biri — sport loyihasining raqobatbardoshligidir. Salah shunchaki pul ishlash uchun rivojlanayotgan ligaga oʻtmoqchi emas. U Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibi sifatida sovrinlar uchun kurasha oladigan jamoada toʻp surishni istaydi. Uning gʻalabalarga boʻlgan tashnaligi hamon soʻngani yoʻq.
Hujumchining Liverpul bilan xayrlashuvi va murabbiy Arne Slot bilan munosabatlaridagi sovuqlik uning yangi chorlovlar sari intilishini kuchaytirdi. Salah oʻzining keyingi klubi shunchaki faoliyatini yakunlash joyi emas, balki yangi gʻalabalar markazi boʻlishini xohlamoqda.
…